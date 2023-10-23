Убывающая Луна с 29 октября по 12 ноября 2023-го: что нас ждет в это время

Закончился осенний сезон затмений 14-28 октября, но его отголоски будут ощущаться еще две недели, т.е. все дни убывающей Луны 29 октября – 12 ноября. Выход из иллюзий – так можно назвать этот период, который будет не очень долгим, но зато запоминающимся и трансформационным.

Лунное затмение 28 октября определяет фон на ближайшее время, но это уже совершенно не та концентрация искажений, как в коридор затмений. Пришло время получать ответы на самые таинственные загадки. Если, конечно, хватит знаний и мудрости их разгадать.

Меркурий перемещается по Скорпиону с 22 октября до 10 ноября – практически весь период убывающей Луны – и помогает активировать такие необходимые качества, как осознанность, духовность и ответственность. Это время знания и мудрости, однако, не стоит путать информацию со знанием. Это не одно и то же: информация – это сведения, которые мы получаем: от людей, из СМИ и книг. Информация становится знанием, когда мы начинаем ее осмысливать, систематизировать и включать в свою картину мира. А когда пропускаем знание через чувственный опыт, оно обращается в мудрость.

29 октября убывающая Луна в Тельце

15-й лунный день продолжается с утра

16-й лунный день начинается в 17:45

Луна в соединении с ретро Ураном усиливает интуитивные способности, помогает читать между строк, понимать скрытые мотивы и чувства других людей. В этот день словами можно зацепить за нужные ниточки. Самым неожиданным образом, в какой-то группе или коллективе внезапно становится заметным один человек, вокруг которого разворачиваются странные события.

30 октября убывающая Луна в Тельце, с 17:07 – в Близнецах

16-й лунный день продолжается с утра

17-й лунный день начинается в 17:08

Период Луны без курса с 13:35 по 17:07

В течение дня события развиваются стремительно, но к вечеру возникают препятствия – Луна в напряжении с ретро Сатурном. Важно сохранить равновесие и не сойти с дистанции – Вселенная испытывает, прежде чем открыть двери в новую реальность. Постарайтесь оставаться в стороне от суеты и напряжений. Посвятите день установлению комфорта в коллективе. Уделите внимание комфортабельному обустройству своего рабочего места.

31 октября убывающая Луна в Близнецах

17-й лунный день продолжается с утра

18-й лунный день начинается в 17:40

Гармоничный и благоприятный день, особенно первая его половина, она дает возможность максимально использовать внутреннюю энергию. Возможны озарения, откровения, позволяющие решить самые сложные задачи. Это день – праздник вдохновения для творческих людей. Любовь и праздник торжествуют.

1 ноября убывающая Луна в Близнецах до 23:30, после чего переходит в знак Рака

18-й лунный день продолжается с утра

19-й лунный день начинается в 18:23

Период Луны без курса с 14:36 по 23:30

Неоднозначный день, поскольку то, что происходит вокруг, отражает внутреннее состояние человека, является отражением его сущности. Полезно заглянуть внутрь себя и найти там основу собственных взглядов и действий. Только изменив свои реакции на внешний мир, можно качественно преобразить свою жизнь.

2 ноября убывающая Луна в Раке

19-й лунный день продолжается с утра

20-й лунный день начинается в 19:19

Многие люди глубоко погружаются в проблемы, которые не требуют столь пристального внимания. Гармоничный аспект Луны и Солнца способствует положительным трансформациям. День подходит для анализа прошлых событий и определения планов на будущее с учетом выявленных ошибок.

3 ноября убывающая Луна в Раке

20-й лунный день продолжается с утра

21-й лунный день начинается в 20:24

День откровений, открытий, духовного преображения, преодоления сомнений. Луна в гармоничном аспекте с Меркурием помогает освободиться от долгов и тяжелых состояний. Появляются интересные идеи, легко решаются самые важные вопросы. Будьте открытыми тому, что придёт сегодня, общайтесь с единомышленниками, их мнение поможет на многое открыть глаза.

4 ноября убывающая Луна в Раке, с 09:20 – во Льве

21-й лунный день продолжается с утра

22-й лунный день начинается в 21:35

Период Луны без курса с 05:27 по 09:20

Активный и творческий день, полон энергии, поэтому стоит планировать максимум дел на это время. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность к риску. Подходящий день для проведения презентаций, культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

5 ноября убывающая Луна во Льве

22-й лунный день продолжается с утра

23-й лунный день начинается в 22:47

Мысли и чувства становится легче раскрыть, что может дать нам дополнительный импульс для достижения целей. Это время, когда можно глубже исследовать и понять смысл собственного существования, своего предназначения в текущем воплощении. Но в этот день люди склонны бурно реагировать на внешние раздражители и испытывать сильные эмоции, а это не всегда хорошо, поэтому важно держать себя в руках.

6 ноября убывающая Луна во Льве, с 21:38 – в Деве

23-й лунный день продолжается с утра

24-й лунный день начинается в 23:59

Период Луны без курса с 09:25 по 21:38

Важно воспользоваться всеми возможностями транзита Луны по знаку Льва, чтобы в последующие дни избежать негатива из-за потерянных шансов. В этот день можно привлечь внимание к своим проектам, донести важную информацию до окружающих и быть услышанным. Невербальные сигналы оказывают нужное воздействие.

7 ноября убывающая Луна в Деве

24-й лунный день продолжается с утра

Сложный день – Луна соединяется с негативной кармической точкой Черной Луной. Люди сдержаны и скрытны, проявляют свою отчужденность. В этот день мы можем сильно вовлекаться в собственные мысли и переживания, что приводит к изоляции и чувству одиночества. А для окружающих мы замкнуты.

8 ноября убывающая Луна в Деве

25-й лунный день начинается в 01:09

Луна в гармоничном аспекте с ретро-Ураном может привести к повышенной эмоциональной чувствительности и страстности. При этом усиливается стремление к исследованию своих собственных эмоций и преобразованию внутреннего мира. Возрастает интерес к философии, к вопросам жизни и смерти, что позволяет стать на путь личностного развития.

9 ноября убывающая Луна в Деве, с 10:07 – в Весах

26-й лунный день начинается в 02:18

Период Луны без курса с 06:55 по 10:07

Соединение Луны и Венеры в Весах делает день удачным для переговоров и встреч, требующих проявления дипломатических качеств. Однако не стоит принимать важные решения, лучше завершить уже начатое. У людей проявляются стабильность, с одной стороны, и нерешительность, склонность к колебаниям - с другой.

10 ноября убывающая Луна в Весах

27-й лунный день начинается в 03:28

Перед многими людьми стоит задача найти самого себя и передать свой опыт другим людям. Прекрасный день для медитации, возможно интуитивное прозрение, получение сокровенных знаний. Можно найти выход из сложной ситуации благодаря партнеру. Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров.

11 ноября убывающая Луна в Весах, с 20:39 – в Скорпионе

28-й лунный день начинается в 04:39

Период Луны без курса с 17:05 по 20:39

Спокойный и благоприятный день. Следует провести его деятельно и в хорошем настроении, заглянуть внутрь себя. К вечеру появляется сильное стремление к погружению в глубокие психологические и эмоциональные слои. Это приводит к тому, что мы можем склоняться к накоплению негативных эмоций.

12 ноября убывающая Луна в Скорпионе

29-й лунный день начинается в 05:54

День перед трансформационным новолунием в Скорпионе 13 октября ассоциируется со скрытой мудростью. В это время мы чувствуем более сильную связь с интуицией, благодаря этому, приходит глубокое понимание того, что происходит вокруг. Мы более восприимчивы к подсознательным знаниям и умениям, и они помогают нам принять своевременные решения и найти правильный путь в жизни.

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