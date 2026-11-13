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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл

Три касания Юпитера похожи на три действия одной пьесы. В ноябре поднимается занавес, и страна получает вводную: вот тема, вот ставки. Январь приносит перелом, когда выясняется, какие обещания были декорациями, а какие несущими стенами. В июле наступает развязка, и всё, что пережило два предыдущих акта, получает прописку в новом цикле.

Автор публикации
Фото автора: Марина Скади Марина Скади
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Три касания Юпитера и новый 12 летний цикл, который принесет расцвет Украины

Три касания Юпитера и новый 12 летний цикл, который принесет расцвет Украины

Юпитер возвращается к одной и той же точке трижды, и каждый раз спрашивает перепроверяет, пока красивая версия не уступит место той, на которую можно опереться, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Транзитный Юпитер проходит по градусу натального Юпитера Украины (26° Льва, 7 дом) не один раз, а трижды:

  • 17 ноября 2026

  • 7 января 2027

  • 5 июля 2027

Юпитер в седьмом доме Украины: что он даёт

7 дом в мунданной астрологии отвечает за всё, что находится «по ту сторону границы»: союзников и партнёров, договоры, дипломатию, открытых противников, юридические соглашения и международные отношения в целом. Государство видит себя через то, как с ним взаимодействуют другие.

Что даёт Юпитер в этом доме

Юпитер планета расширения, покровительства, права, веры и удачи. Когда он стоит в 7 доме, эти качества направлены вовне.

1. Склонность привлекать покровителей и союзников. Украинв получает внимание и поддержку извне нередко как будто «само собой». Есть дар находить влиятельных друзей и входить в большие союзы.

2. Дипломатический потенциал. Юпитер здесь говорит о переговорах, договорённостях, правовых рамках. Это способность строить отношения на основе общих ценностей, права и идеологии, а не только интересов.

3. Ориентация на международное право и признание. Юпитер помогает признавать государство на высоком уровне, а значит Украина имееет вес среди других держав. А положение натального Юпитера во Льве — это ещё и вопрос достоинства и права на «достойное место».

4. Роль через внешнее зеркало. Судьба страны во многом определяется её международными отношениями: гарантии, соглашения, финансовая и военная помощь, инвестиционные и восстановительные проекты, международные суды и статусы.

5. Связь с образованием, наукой и идеологией. Юпитер добавляет сюда интеллектуальные и культурные обмены, научное сотрудничество, привлекательность для внешних партнёров.

У Юпитера в 7 доме всегда есть обратная сторона:

Зависимость от покровителей. Когда опора находится снаружи, возникает риск жить ожиданием внешнего спасителя.

Завышенные ожидания и красивая риторика. Обещания, декларации и громкие саммиты могут не подкрепляться реальным содержанием.

Идеализация партнёров и последующее разочарование, когда условия помощи меняются.

Особенности для Украины

Юпитер Украины стоит в 26° Льва, рядом с натальными Меркурием и Венерой, и находится в оппозиции к Луне в Водолее. Это добавляет несколько оттенков:

Лев придаёт амбициозность, тягу к признанию, национальную гордость и желание занять центральное место.

Соединение с Меркурием и Венерой усиливает роль дипломатии, коммуникации, культуры, экономических связей и привлекательного образа страны. Украина умеет «говорить с миром» и вызывать симпатию.

Оппозиция к Луне (народу) создаёт напряжение между масштабом внешних амбиций и реальными возможностями и потребностями населения: большая международная повестка и повседневная жизнь людей не всегда совпадают.

Исторически это проявлялось в острых международных сюжетах каждого юпитерианского цикла: соглашение о едином экономическом пространстве и Тузла в 2003 году, Крым и Минские соглашения в 2015-м.

Юпитер в седьмом доме даёт Украине дает союзов, покровительства и дипломатии, а также то, что наша страна связана с большим миром. Но этот дар работает как аванс, но, чтобы он превращался в устойчивую силу, нужно подкреплять внешнюю поддержку собственным содержанием. Тогда страна переходит в позицию полноценного участника международных отношений.

Исторический фон: Марс, Юпитер и Нисходящий узел во Льве

Возвращение происходит на фоне соединения Марса, Юпитера и Нисходящего Лунного узла в 16 ноября 2026. Второй раз эта конфигурация повторится в конце марта 2027. Всё это происходит в знаке Льва, который отвечает за власть, легитимность, государственное величие и право на центральное место.

Оба прежних возвращения Юпитера у Украины (2003 и 2015) совпали с острыми международными сюжетами: переговорами по Тузле, затем Крымом и Минскими соглашениями. Нынешнее возвращение тоже про внешний мир, но с другим накалом.

Что это значит для международной роли Украины

Натальный Юпитер Украины стоит в 7 доме, который показывает союзников, договоры, дипломатические взаимоотношения, партнёров, открытых противникв и конкурентов, правовые соглашения. Поэтому новый цикл закладывается прежде всего через отношения с внешним миром. Поэтому возвращение Юпитера затрагивает сразу несколько тем:

  • международные гарантии и соглашения;

  • военная и финансовая поддержка;

  • пересмотр отношений с партнёрами;

  • новые дипломатические форматы и правовые статусы;

  • инвестиционные и восстановительные проекты.

Будет ли поддержка?

Поддержка меняет форму. Юпитер в 7 доме обещает продолжение внешних связей. Но могут измениться условия помощи, формат участия, круг ключевых партнёров. Возможно и разочарование в прежних авторитетах.

Марс делает поддержку предметной. Эпоха фотографий на саммитах и торжественных заявлений уступает требованию конкретики: ресурсы, сроки, реальные обязательства. Это относится не только к партнёрам Украины, но и к самой Украине. От неё тоже будут ожидать результатов, прозрачности и выполнимых планов.

Транзит Чёрной Луны (Лилит) в знак Козерога до 12 июня 2027 года, создает воронку, через которую утекает ресурс. Украина и высшее руководство страны проходит кармические экзамены. Драмматизм усиливает петля Марса.

Чтобы лучше понять фон ближайших месяцев, стоит обратиться к Соляру Украины. Восходящий Лунный Узел перемещается по Водолею, где находятся Луна и Сатурн Украины, а это значит, что есть бущущее для Украины, но до середины июня 2027 очень тяжелое время.

Возврат Юпитера в 7 дом приводит союзников и покровителей, но любое покровительство временно, поэтому главной опорой становится то, что передаётся из поколения в поколение: знания, ремесло, культура, память и умение договариваться. Задача ближайшего 12 летнего цикла в том, чтобы не просто восстановить прежнее, а выстроить новое на корнях традиции, где народ с его самоорганизацией и взаимопомощью выходит на первый план.

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