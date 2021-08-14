Ума палат: астролог назвал самые умные знаки Зодиака

Кому-то удается решить любую задачу – как в школе, так и в университете – буквально за пару минут.

А другие бьются над аналогичным заданием долгое время, и не факт, что в конце концов они его решат. Хоть и неприятно признавать этот факт, но сомнению он не подлежит: одни люди умнее других. Астролог Людмила Булгакова назвала самые умные знаки Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов астрологи считают самыми умными среди знаков Зодиака, и этим своим качеством они обязаны их планете управителю – Меркурию, который, помимо всего прочего, отвечает за интеллект. Возможно, но все представители знака с детства тянутся к знаниям, но они даются им гораздо легче, чем их сверстникам – одноклассникам и однокурсникам. Поскольку все, что они усвоили, находится и у них в голове и не выветривается оттуда, они в нужный момент могут "вытащить" на свет божий нужные им факты.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы на первый взгляд могут показаться тугодумами (этим они обязаны стихии своего знака – Земле), но на самом деле это далеко не так. Знаний у них в голове, как говорится, вагон и маленькая тележка, просто они не считают нужным демонстрировать их всем подряд, да и лень им это делать. Но не стоит и пытаться вступать с ним в интеллектуальный спор – они очень быстро уложат своего визави на обе лопатки. Именно из представителей этого знака получаются лучшие ученые и исследователи.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – люди практичные и прагматичные, они изучают – и исследуют – только то, что пригодится им в работе, зато тут уж они не упустят ничего. Надо сказать, что интеллект представителей знака – эмоционального свойства, именно к чувствам они обращаются, когда сталкиваются с задачей, которую, как им кажется, невозможно решить. Наверняка, в их прошлом уже было нечто подобное, и именно эмоции, а не факты дают им возможность решить любой – даже очень сложный – вопрос.

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