Уран в Близнецах 2025-2033 годах: что нас ждет во время этого особого транзита

Уран в Близнецах 2025-2033 годах / © Credits

Реклама

Мы стоим на пороге ментальной революции, поскольку небесный взломщик смысла, революционер и галактический коммивояжер — Уран, начинает свой путь по воздушному знаку, который связан с информацией, коммуникацией, технологиями, нейросетями, обучением и перемещением, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В Близнецах планета высшего интеллекта чувствует себя комфортно, но создает условия, при которых переворачиваются знания и принципы общения, ломаются догмы, но и открывается новые пути. Транзит символизирует битву идей и продлится до 22 мая 2033 года. В этот период произойдет много интересного, так что запасаемся попкорном и наблюдаем. Цикл Урана — 84 года.

Предыдущие 7 лет транзита Урана по Тельцу (знак падения) запомнились обновлениями в материальной области жизни. Сложные годы — инерция, страх внедрения инноваций, застревание в земных ценностях, и, как результат, глобальное обновление мира через разрушительные и болезненные процессы. В Тельце Уран сталкивается с энергией стабильности, сопротивляющейся переменам. Планета еще ненадолго вернется в знак Тельца на ретро фазе — и будет находиться здесь с 8 ноября 2025 до 26 апреля 2026 года.

Реклама

Ретроградный Уран, возвращающийся из Близнецов в Тельца, — это как вспышка прошлого, которая потребует доработать и переосмыслить то, где уже будут запущены изменения в период с 7 июля до 8 ноября 2025.

В древнегреческой мифологии Уран — это олицетворенное небо, первичный бог, супруг Геи (Земли). Он символизирует все неведомое, незримое, непредсказуемое. Когда Кронос (Сатурн — хранитель времени) сверг отца, оскопив его серпом — появилось понятие «время» и началась эпоха порядка. Но дух Урана — дух абсолютной свободы — всегда возвращается. Он ведет сквозь хаос к эволюции. Его язык — интуиция, внезапное понимание, вспышка истины.

Дискомфорт ощущается из-за того, что ум уже готов к переменам, поскольку Уран впервые за 84 года вошел в Близнецы с 7 июля до 8 ноября, но тело и материя, которые символизирует Телец — ещё сопротивляются, поскольку Уран на несколько месяцев вернется сюда в период своей петли ретроградности с 8 ноября до 26 апреля 2026.

Новый транзит Урана по Близнецам запускает новые экономические и технологические реалии. Расходы становятся спонтанными, но люди с большей охотой готовы к инвестициям — в знания, поездки, связи, а не в стабильные активы. Благоприятный период для тех, кто умеет быстро подстраиваться.

Реклама

Уран в Близнецах запускает важнейшие процессы для экономики, технологий и нейросетей в долгосрочной перспективе. Для многих это может стать предчувствием новой ниши, смены профессии, неожиданного предложения. Но, пока лучше избегать резких действий, и запоминать инсайты: они станут основой стратегии уже в 2026 году.

Статистика показывает, что большинство гениев родились под знаком Водолея, которым управляет высшая планета Уран. Водолеи считаются генераторами инновационных научных идей.

Каждые 7 лет Уран оказывается на фоне другого знака Зодиака и на земле люди ощущают смены энергий. И снова нам нужно учиться с ними работать, перестраиваться, изменяться и обновляться.

Для нас это выход из зоны комфорта, когда Уран и другие высшие планеты (Плутон — с ноября 2024 года, Нептун — с 30 марта 2025) входят в совершенно иные энергетические потоки космоса, которые напрямую влияют на все земные процессы и являются первопричиной всех глобальных изменений.

Реклама

Уран высвобождает Дух, ментальную силу, ориентирует на духовные ценности, коллективные процессы, дружбу, объединение с единомышленниками. Но должна быть осознанность в применении и воплощении в реальность всего необычного, неординарного, нового.

Миссия планеты Уран — движение, динамика, эксперименты, познание нового, прогресс, помощь людям реализовывать их мечт. Уран меняет и обновляет, вне зависимости от желаний. А больше всего страдает тот, кто не хочет меняться. Энергия Урана способна поражать состояния нашей психики с силой грома.

Уран проходил по знаку Близнецы в разные эпохи истории, и каждый раз это сопровождалось интеллектуальными революциями, скачками в коммуникациях, технологиях и социальных структурах.

1523 — 1530: Реформация и рост грамотности. Люди начали читать Библию на родных языках, возникли протестантские движения. Это время индивидуального мышления и отказа от догм.

Реклама

1606 — 1614: Появление первых публичных библиотек и переводов Библии. Расширение доступа к знаниям, развитие гуманистических идей.

1690 — 1698: Взрыв печатной прессы и газет в Европе. Джон Локк публикует «Мысли о воспитании» — революционные идеи об обучении через любопытство, а не наказание.

1774 — 1782: Американская революция, идеи Просвещения. Начало независимости США, распространение философии свободы, равенства, прав человека.

1858 — 1866: Индустриальные инновации и телеграф. Проложен трансатлантический кабель, бурный рост патентов, развитие транспорта. Массовая грамотность в Европе.

Реклама

1941 — 1949: Вторая мировая война и послевоенное восстановление. Изобретение компьютеров, радаров, начало холодной войны. Принятие Всеобщей декларации прав человека, создание ООН.

Все эти периоды объединяет революции в мышлении и коммуникации. От печатного станка до интернета — Уран в Близнецах всегда приносит новые способы обмена идеями. Происходили социальные сдвиги. Восстания, реформы, переосмысление власти и свободы. Каждый раз — скачок в обучении, доступе к информации, появление новых форм знаний и технологий.

Сейчас, в 2025 году, Уран снова входит в Близнецы — и мы стоим на пороге новой эры ментальной эволюции. Возможно, нас ждут прорывы в ИИ, образовании, цифровых сообществах и способах мышления, социальной динамике. Можно сказать, что при перемещении Урана по Близнецам разум находится в некой турбулентности.

Каждый транзит Урана — это «пробуждение» знака. Он разрушает старое, открывает двери в будущее, пробуждает сознание — и делает это так, чтобы уже невозможно было вернуться назад.

Реклама

У каждого из нас Уран находится в определенном астрологическом доме натальной карты. Планета показывает, где ты иной, чуждый системе, но и где ты носитель нового.

Его энергия идет не линейно, а внезапно: инсайты, прорывы, переломные события. Уран не любит привычек. В одном из домов личного гороскопа, индивидуального астропрогноза, он разрушает старое, чтобы освободить дорогу неожиданному.