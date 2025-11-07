Уран в Тельце с 8 ноября 2025 до 26 апреля 2026 года: что нас ждет в это время

Уран в Тельце с 8 ноября 2025 до 26 апреля 2026 года / © Credits

Реклама

Планета революций в знаке, который символизирует стабильность, комфорт, телесность и материальные ценности, приносит неожиданные потрясения. Уран символизирует пробуждение, сбой, озарение, освобождение. Его цикл — 84 года, и каждые 7 лет он меняет знак, оставляя за собой след трансформации. В Тельце, где он находится в статусе падения, он словно взламывает саму суть земной устойчивости, заставляя нас пересмотреть все, что казалось надежным, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Уран возвращается в знак, связанный с телом, деньгами, безопасностью, и делает это настойчиво. Он требует перемен — и заставляет их прожить, независимо от того, готовы ли мы. Это внутренняя революция, которая обязательно проявится во внешнем.

В ближайшие несколько месяцев финальный транзит Урана по Тельцу может дать обнуления и серьезные изменения в материальной сфере. Существующие финансовые стратегии могут дать сбой. То, что работало — теперь не эффективно. Представления о комфорте — меняются. Мы больше не можем жить «на автомате». Телесные привычки — требуют пересмотра. Тело говорит громче, чем разум. Самооценка — проходит через кризис. Работа и доход — требуют обновления, отказа от старых моделей.

Реклама

Это время, когда нужно ставить точки и повернуть свою жизнь в нужном направлении. Все, что мы считали устойчивым, может пройти через неожиданные повороты, встряски, переоценку. И чем больше мы сопротивляемся — тем напряженнее влияние Урана. Чем сильнее мы держимся за старое — тем болезненнее будет процесс обновления весной 2026 года.

Уран вошел в знак Тельца еще в 2018 году. Последние месяцы Урана в Тельце — это финальный этап освобождения от старых шаблонов, от всего, что больше не соответствует вашей сути. Если вы все это время откладывали перемены — они придут, но в более агрессивной форме. Если вы шли навстречу себе — вы получите подтверждение. Если вы готовы отпустить — вы освободитесь.

Как прожить этот период осознанно?

Не сопротивляйтесь переменам.

Прислушивайтесь к телу. Оно подскажет, где вы игнорируете свои настоящие потребности.

Пересмотрите свои финансовые привычки.

Работайте с самооценкой. Уран требует честности: кто вы, если убрать все социальные маски?

Ищите новые формы комфорта — через свободу, движение, креативность.

ОВЕН

Уран активирует ваши материальные стратегии и самооценку. Возможны неожиданные перемены в доходах, ценностях, телесных привычках. Это время, когда вы учитесь быть не только сильным и активным, а осознанным. Через тело — к свободе. Через деньги — к пониманию настоящих приоритетов.

Реклама

ТЕЛЕЦ

Вы в эпицентре перемен. Уран завершает свое многолетнее движение по вашему знаку, и это необходимость пересмотреть привычки, выйти из зоны комфорта. Все, что вы долго откладывали — теперь требует действия. Особенно остро это касается работы, финансов, тела и самооценки. Жизнь может резко поменяться — но именно это даст вам свободу.

БЛИЗНЕЦЫ

Уран активирует подсознание, страхи, скрытые паттерны. И требует готовности к переменам. Это время, когда вы можете освободиться от внутренних ограничений, особенно связанных с телом, деньгами, безопасностью. Возможны озарения, сны, инсайты. Не игнорируй сигналы — они ведут к освобождению. Этот этап станет точкой опоры, а не потери.

РАК

Для вас этот транзит — о пересмотре социальных связей, целей, команды. Уран может принести неожиданные перемены в дружбе, проектах, мечтах. Вы учитесь отпускать то, что больше не резонирует, и открываться новым формам поддержки. Это время, когда вы можете найти свое место в новом круге.

ЛЕВ

Этот период — вызов стабильности. Уран активирует ваши внутренние страхи потери контроля, особенно в профессиональной сфере и вопросах статуса. Возможны внезапные перемены в карьере, доходах, отношениях с авторитетами. Но если вы позволите себе быть гибким, то выйдете из этого этапа с новым пониманием силы, прежде всего, внутренней.

Реклама

ДЕВА

Вы — в особом потоке поддержки. Для вас это время внутреннего роста через практичные перемены. Уран помогает освободиться от устаревших моделей мышления, особенно в сфере здоровья, режима, финансов. Вы можете почувствовать прилив вдохновения, особенно если позволите себе выйти за рамки привычного.

ВЕСЫ

Для вас это период глубинной трансформации. Уран активирует темы интимности, зависимости, финансовых связей. Возможны перемены в совместных ресурсах, инвестициях, эмоциональной близости. Вы учитесь придерживаться своего мнения и не попадать под влияние других. Итогом этого периода может стать повышение социального статуса, новая должность.

СКОРПИОН

Уран проходит по противоположному знаку, и это значит, что отношения становятся зоной, где происходят разного рода неожиданности. Все, что вы подавляли, игнорировали или контролировали — всплывает. Возможны встряски в партнерстве, разрывы, неожиданные союзы. Это время, когда вы учитесь отпускать, доверять, заботится. Через кризис — к свободе.

СТРЕЛЕЦ

Для вас этот транзит — о перестройке режима, заботы о теле, работы. Уран требует пересмотра привычек, особенно тех, что мешают свободе. Возможны перемены в графике, обязанностях, подходе к здоровью. Это период, когда важно не просто быть в движении, а осознанно выстраивать внутреннюю устойчивость. Активность ради активности больше не работает.

Реклама

КОЗЕРОГ

Вы один из тех, кто проживет этот период с наибольшей устойчивостью. Особенно если вы рождены в третьей декаде зодиакального месяца. Уран помогает вам перестроить материальную базу, обновить подход к работе, телу, финансам. Вы умеете трансформировать земную энергию в результат — и сейчас это ваш козырь.

ВОДОЛЕЙ

Вы ощущаете этот транзит как внутреннюю революцию. Уран — ваш управитель, и его движение по Тельцу активирует темы дома, семьи, эмоциональной безопасности. Возможны перемены в жилищных вопросах, родовых сценариях, отношениях с близкими. Это время, когда вы учитесь быть не только свободным, но и укорененным.

РЫБЫ

Уран активирует зону общения, обучения, мышления. Возможны неожиданные перемены в окружении, поездках, способах восприятия мира. Вы можете почувствовать желание говорить иначе, думать иначе, учиться тому, что раньше казалось странным. Это время, когда вы освобождаете разум, чтобы услышать душу, подсказки своего подсознания.