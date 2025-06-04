В 2030 году мир охватит новый вирус: тревожное пророчество от японской "Бабы Ванги"

В 2030 году мир охватит новый вирус / © Pixabay

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Японская мангака и провидица Рё Тацуки, которую в медиа называют «японской Бабой Вангой», сделала тревожное предсказание относительно будущего. По ее словам, в 2030 году мир снова столкнется с опасным вирусом, подобным COVID-19, который вызвал глобальную пандемию в 2020-м.

Об этом пишет Daily Mail.

Тацуки получила славу еще в 1999 году после публикации книги «Будущее, которое я увидела», где упоминала о появлении «неизвестного вируса» в 2020 году, который достигнет пика в апреле и исчезнет… но вернется через 10 лет с еще более разрушительными последствиями.

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«Неизвестный вирус придет в 2020-м, исчезнет после пика в апреле, и появится снова через десять лет», — писала она.

Сейчас ее пророчества вызывают новую волну обсуждений — особенно на фоне новостей о росте количества случаев COVID-19 в Индии, где штаты Керала, Махараштра и Гуджарат сообщают о новом всплеске заражений. Правительство призывает граждан не паниковать, но придерживаться рекомендаций.

В 2021 году Тацуки обнародовала обновленную версию своей книги с предупреждением о большой катастрофе, которая может произойти в середине 2025 года. Это заявление вызвало панику среди туристов, в частности из Китая и Гонконга, которые начали массово отменять путешествия в Японию. Даже посольство Китая в Токио официально призвало сограждан быть осторожными во время поездок и покупки недвижимости в Японии.

Японские власти пытаются успокоить общественность. Губернатор префектуры Мияги Йосихиро Мураи отметил, что «нет причин для беспокойства», и призвал не верить неподтвержденным слухам.

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Рё Тацуки стала известной благодаря серии пророческих снов. Она утверждает, что начала видеть видения еще в 1980-х годах, а часть из них уже сбылись: смерть Фредди Меркьюри, гибель принцессы Дианы, землетрясения в Кобе (1995) и 2011 годах, пандемия COVID-19.

В своих снах она видела, как в 1976 году умирает лидер группы Queen. Ровно через 15 лет — 24 ноября 1991 года — Фредди Меркьюри умер. Также она предсказала гибель принцессы Дианы — сначала увидев ее в коридоре дворца, а через пять лет — в смертельной автокатастрофе.

Тацуки считает, что ее пророческие сны повторяются с интервалом в пять лет. Именно так в 1995 году она предсказала землетрясение в Кобе, после того как во сне ее привел старый человек к «расколотой земле».

Ее часто сравнивают с болгарской провидицей Бабой Вангой, которая предсказывала события до 5079 года, среди которых — 9/11, пандемия коронавируса и смерть Дианы.

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Напомним, ранее мы писали о том, что мировые пророки и ясновидящие предупреждают о серьезной угрозе глобального масштаба- начале Третьей мировой войны уже к концу 2025 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.