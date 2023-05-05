В бархатном платье с аппликацией: красивая Дженнифер Лопес на премьере фильма

4 мая в Нью-Йорке состоялся премьерный показ нового фильма с участием актрисы Дженнифер Лопес - драматического боевика "Мать", снятого режиссером Ники Каро.

На мероприятии, которое проходило в отеле Whitby, звезда появилась в обтягивающем бархатном платье от Versace. Это был наряд длины миди, с широкими плечами и аппликацией возле горловины, выполненной серебряными нитями и стразами.

Дополнили этот образ черный клатч-коробка от Tyler Ellis и босоножки со стразами и переплетениями. Также Дженнифер сделала объемную прическу и макияж в любимом стиле.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, днем ранее актриса посетила дневное ток-шоу со своей мамой, и та заявила, что всегда знала, что Дженнифер и Аффлек опять будут вместе.

Дженнифер Лопес на ток-шоу / Фото: Getty Images

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