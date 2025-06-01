В июне украинцы смогут увидеть уникальный парад планет: даты

Парад планет / © ТСН.ua

Реклама

В конце января можно было увидеть парад планет- Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн расположились по одну сторону от Солнца. 3 июня состоится новое планетное выравнивание с Меркурием, Юпитером, Марсом, Ураном, Нептуном и Сатурном, которое будет видно перед рассветом. Июнь ожидается богатым на космические явления.

Об этом пишет Metoo.

3 июня — шесть планет в ряд

Перед рассветом 3 июня украинцы смогут увидеть редкое явление — одновременное расположение шести планет в ряд. Меркурий, Юпитер, Марс, Уран, Нептун и Сатурн соберутся на небе, создав настоящий космический парад. Это необычайное зрелище стоит увидеть собственными глазами!

Реклама

7 июня — пик метеорного потока Ариетиды

Одним из самых мощных дневных метеорных потоков года являются Ариетиды. Пик этого явления приходится на 7 июня, и хотя наблюдать метеоры довольно сложно из-за света дня, перед рассветом можно заметить несколько ярких «падающих звезд». Хороший шанс загадать желание!

11 июня — Полнолуние «Клубничной Луны»

Этот месяц назван так по времени сбора клубники по старинным индейским традициям. Несмотря на романтическое название, месяц не меняет своего цвета, но точно добавит очарования летним ночам.

16 июня — звездное скопление «Бабочка»

Во второй половине июня на небе станет заметным звездное скопление М6, которое по форме напоминает бабочку. Это одно из самых красивых скоплений в созвездии Скорпиона, которое можно будет рассмотреть даже в любительский телескоп.

21 июня — летнее солнцестояние

Самый длинный день в году официально откроет лето в Северном полушарии. Это отличное время для празднований, а вечерние часы подарят больше времени для ночных наблюдений за звездами.

Реклама

27 июня — метеорный поток Бутиды

Июньские Бутиды — метеорный поток, который обычно не очень активен, но иногда удивляет зрелищными вспышками. Лучше всего наблюдать после наступления темноты, как можно дальше от городских огней.

Напомним, ранее мы писали о том, что марсоход во время селфи сфотографировал неожиданный объект на Красной планете