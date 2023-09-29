В какие знаки Зодиака все будут влюбляться в октябре

В нынешнем октябре Венера, которая является главной планетой, отвечающей за романтические отношения, сменит знак Льва на знак Девы, что внесет нюансы в нашу личную жизнь.

Скорее всего, люди станут более прагматичными, в любви главными станут не чувства и сердечные порывы, а расчет. Но это не значит, что эта сфера жизни обречена на провал – наоборот, все будет складываться даже лучше, чем прежде – правда, не у всех. Так кому настолько повезет в личной жизни, что из-за них все буквально потеряют разум?

О тех, кто в октябре сведет всех с ума, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец

Тельцы вполне могу рассчитывать на любовь, которая свалится им буквально как снег на голову. Они произведут настолько сногсшибательное впечатление на кого-то из новых знакомых, что этот человек уже не будет представлять без них своей жизни. Ну, а тот факт, что представители знака – в силу своей неторопливости – не сразу ответят на чувства, "заведет" их еще сильнее.

Дева

Девы, которые и так обладают значительной долей магнетизма – хоть и прохладного, но притягательного, получат от звезд дополнительные качества, которые сделают их неотразимыми в глазах представителей противоположного пола – очарование и шарм. И Девы не были бы самими собой, если бы не воспользовались этим обстоятельством в корыстных – например, карьерных – целях.

Стрелец

Стрельцы, находясь в центре всеобщего внимания, будут – в буквальном смысле слова – кружить головы окружающим представителям противоположного пола и сводить их с ума. Интересно, что сами они при этом окажутся совершенно равнодушными к ажиотажу, возникшему вокруг их персоны, их гораздо больше будет интересовать карьера и финансы.

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