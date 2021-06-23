Валентина Хамайко и Анна Ризатдинова с детьми сходили на балет с участием Анны Стояновой

Валентина Хамайко и Анна Ризатдинова с детьми сходили на балет с участием Анны Стояновой

Вчера, 22 июня, в Октябрьском дворце прошел балет "Белоснежка и семь гномов" с участием Анны Стояновой, Станислава Ольшанского и Екатерины Диденко.

Зарядиться позитивными эмоциями на балете пришли и телеведущая Валентина Хамайко с дочерью, призерша олимпийских игр Анна Ризатдинова со своими подопечными из "Академии гимнастики Анны Ризатдиновой", жена Юрий Ткача Виктория с дочерью, Полина Неня с детьми, а также победительница танцев со звездами Илона Гвоздева с Елизаветой Дружининой.

Валентина Хамайко с дочерью

Анна Ризатдинова

Полина Неня с детьми

Илона Гвоздева с Елизаветой Дружининой

В этот вечер зрители также имели возможность наслаждаться не только балетным искусством, но и вдохновляться живописью художницы Алины Бабенко, которая вдохновляясь балетным искусством, написала коллекцию картин "Диалог". Часть полотен была представлена в день спектакля.

Алина Бабенко

Анна Стоянова: "Партия Белоснежки достаточно сложная, ведь моя героиня не уходит со сцены практически никогда, а это конечно физически тяжело. Но я получила невероятный заряд от зрителя, от их позитивных эмоций".

Екатерина Диденко: "Я очень люблю танцевать и играть на сцене для детей, хотя в этом спектакле у меня была роль отрицательного персонажа, но я его очень люблю. Партия техничная, яркая, всегда после этого спектакля в роли мачехи отмечаю для себя: если маленькие дети при виде меня начинают бояться или даже плачут, значит, я сыграла свою роль хорошо".

Читайте также: Балет "Белоснежка": Станислав Ольшанский, Катерина Диденко и сестра Стоянова станцуют ради благотворительности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку