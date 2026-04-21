Венера в Близнецах с 24 апреля до 19 мая 2026 года: что нас ждет в это время

Венера в Близнецах с 24 апреля до 19 мая 2026 года

24 апреля в 07:03 (gmt+3) Венера входит в знак Близнецы — именно в эти дни, когда солнечная энергия только начинает укореняться в земной стихии, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Венера — хозяйка Тельца, его главный источник красоты, удовольствия и гармонии. Переходя из этого знака в Близнецы, оставляет после себя след тепла и наполненности. А Солнце подхватывает эту ноту, переводя её в более устойчивую, зрелую вибрацию. Получается момент, когда мы одновременно завершаем один цикл удовольствий и начинаем другой — более глубокий, спокойный и осознанный.

Венера — это планета, которая управляет и отношениями, и деньгами, потому что в астрологии она отвечает за всё, что связано с ценностью: кого мы выбираем, что нам нравится, что приносит удовольствие и что мы считаем достойным вложений. Через Венеру проявляется наше чувство гармонии, вкуса, притяжения, а также умение привлекать ресурсы, договариваться, создавать комфорт и находить баланс между желаемым и возможным.

Солнце в Тельце учит бережности, терпению и умению наслаждаться моментом.

Когда же Венера — управитель Тельца, входит в Близнецы, энергия отношений и желаний смещается в сторону лёгкости, любопытства и живого интеллектуального обмена: вместо тельцовской плотности и чувственности появляется больше воздуха, движения и интереса к новым впечатлениям. Это время, когда хочется говорить, слушать, узнавать, пробовать, менять ракурсы и смотреть на привычное под другим углом.

Венера в Близнецах освежает восприятие, встряхивает застойные эмоции и возвращает лёгкость там, где всё стало слишком серьёзным или тяжёлым, словно распахивая окна и впуская поток идей, слов и новых связей. Люди тянутся к общению, переменам, новым маршрутам и новым людям, а мышление обновляется: становится проще отпускать старое, переключаться, смотреть шире и относиться легче к тому, что раньше казалось чрезмерно важным.

Венера в Близнецах меняет саму природу чувств. Они становятся подвижными, гибкими, любопытными. Возникает желание узнавать другого человека не через глубину молчания, а через диалог, через обмен мыслями, через игру идей. В такие периоды особенно важным становится не только то, что мы чувствуем, но и то, как мы это выражаем. Слова приобретают магию: они могут притягивать, вдохновлять, очаровывать или, наоборот, отталкивать.

Архетипически эта энергия связана с образом Вестника, посредника между мирами, того, кто соединяет людей через информацию и смысл. В мифологии этот образ перекликается с фигурой Гермеса — лёгкого, быстрого, многогранного, умеющего находить путь в любой ситуации. Именно поэтому Венера в Близнецах редко бывает статичной. Она ищет движение, разнообразие, новые впечатления, новые знакомства.

В отношениях это время приносит элемент игры. Флирт становится естественным языком взаимодействия, лёгкость — главным настроением, а интерес — основой притяжения. Здесь любовь рождается не из глубокой эмоциональной вовлечённости, а из искры между словами, из совпадения взглядов, из ощущения, что с человеком интересно.

Но в этом есть и своя особенность: чувства могут быстро меняться. То, что сегодня кажется захватывающим, завтра может потерять новизну. Поэтому энергия Близнецов учит не столько привязываться, сколько наслаждаться процессом общения, моментом, живым обменом.

На более глубоком уровне Венера в Близнецах раскрывает тему двойственности. Это знак, который видит сразу несколько сторон одной ситуации, способен удерживать разные точки зрения и не стремится к окончательной определённости. В любви это может проявляться как внутренний диалог, как поиск, как желание понять, что именно мы чувствуем и почему.

До 19 мая важно не торопиться с выводами, а позволить чувствам разворачиваться постепенно, через общение, через узнавание, через совместное проживание моментов. В творчестве и социальной жизни этот период часто приносит вдохновение. Лёгкость мысли, быстрота реакции, способность находить слова и смыслы делают его благоприятным для общения, обучения, написания текстов, выступлений. Всё, что связано с передачей информации, становится особенно живым и насыщенным.

Но вместе с этим важно помнить: за лёгкостью может скрываться поверхностность. Венера в Близнецах иногда избегает глубины, потому что глубина требует остановки, а этот знак предпочитает движение. И здесь возникает тонкий баланс — между интересом и вовлечённостью, между игрой и искренностью.

Венера в Близнецах напоминает, что любовь может быть разной. Она не всегда требует серьёзности и постоянства. Иногда она приходит как разговор, как улыбка, как случайная встреча, как мысль, которая вдруг становится важной.

И, возможно, главный смысл транзита Венеры по Близнецам — научить нас чувствовать не только сердцем, но и умом, видеть красоту в словах, находить связь через идеи и позволять отношениям быть живыми, подвижными и настоящими в своём мгновении.

Когда Венера входит в Близнецы, финансовая энергия становится более подвижной, гибкой и завязанной на информацию. Деньги в этот период начинают «ходить» быстрее: появляются новые идеи, новые возможности, новые контакты, и многое зависит от того, насколько человек открыт к общению и обмену.

Это время, когда финансовые решения чаще принимаются через разговоры, договорённости, переписки, встречи, а не через долгие размышления или стратегическое планирование. Венера в Близнецах усиливает интерес к нескольким направлениям сразу, поэтому могут появляться параллельные проекты, подработки, временные задачи, интеллектуальные услуги, работа с информацией, текстами, коммуникациями.

Деньги приходят легче, когда есть движение, гибкость и готовность учиться новому. Это период, когда ценность приобретает не стабильность, а скорость реакции, умение адаптироваться, договариваться и находить нужные слова. Финансовый поток становится более лёгким, но и более переменчивым: важно не цепляться за одно‑единственное решение, а позволить себе рассматривать разные варианты и оставаться в контакте с миром идей и людей.

Когда Венера проходит по Близнецам, финансовые процессы становятся более подвижными, гибкими и ориентированными на коммуникацию. Это один из тех периодов, когда сделки купли‑продажи проходят легче: информация быстрее находится, переговоры идут живее, а люди охотнее вступают в контакт.

Венера в Близнецах усиливает способность договариваться, сравнивать варианты, находить выгодные условия и быстро реагировать на возможности. В это время особенно хорошо работают сделки, связанные с информацией, документами, транспортом, обучением, рекламой, продажами и любыми процессами, где важны слова, скорость и умение общаться. Лёгкость воздушной Венеры помогает убирать лишние сомнения, расширять круг контактов и находить решения там, где раньше всё казалось слишком сложным или затянутым.