Венера в Деве 5-29 сентября 2022: что нас ждет в это время

5 сентября в 07:05 по киевскому времени Венера символизирующая деньги, комфорт, любовь и сферу взаимоотношений в целом, входит в знак Девы, где имеет слабый статус – падение и будет двигаться до 29 сентября 10:49, после чего войдет в знак своего управления – Весы.

Венера - вторая от солнца планета солнечной системы. Она хорошо видна невооруженным глазом, являясь самым ярким небесным телом на небе после Солнца и Луны. Венера вращается вокруг своей оси с запада на восток, т.е. в противоположном направлении по сравнению с другими планетами, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Венера - римская богиня любви и красоты. В греческой мифологии ей соответствует Афродита. Древние римляне считали Венеру своей родоначальницей. Планета играла значительную роль в древнеримских религиозных фестивалях и мифах.

Культ Венеры был основан в Ардее и Лавинии, недалеко от города Лацио. Известна дата постройки первого и самого популярного храма венеры - 18 августа 293 г. До н.э. В этот день стал проводиться фестиваль Vinalia Rustica, посвященный богине. 23 апреля 215 г. До н.э. был построен храм Венеры на Капитолийском холме в Риме.

В древнегреческой мифологии Афродита - златовласая богиня красоты и любви, воплощение вечной юности, покровительница мореплавания. Первоначально она считалась богиней моря, неба и плодородия. Афродита родилась около острова Кифера из крови оскопленного Кроносом Урана. Кровь, попав в море, образовала белоснежную пену, которую ветер принес на остров Кипр. Афродита появилась на свет из этой пены и морских волн. Позднее считалось, что она является дочерью Зевса и нимфы (океаниды) Дионы и женой бога-кузнеца Гефеста.

Афродита (Венера) будила любовь в сердцах богов и смертных. Не подвластны ее могуществу были только Афина, Гестия и Артемида. Философы V - IV вв. до н.э. различали Афродиту Пандемос - божество грубой чувственной любви, и Афродиту Уранию - божество возвышенной, идеальной любви.

Венера управляет Тельцом, который связан с деньгами и знаком Весы, характеризующим сферу взаимоотношений. Т.е. планета имеет качества стихии Земли и стихии Воздуха. Также имеет сильный статус в Рыбах - экзальтация. В Деве - статус падения, а в Овне и Скорпионе - в изгнании.

С 5 по 29 сентября, перемещаясь по знаку Зодиака Дева, Венера находится под сильным влиянием Меркурия (управитель Девы), который в этот период ретроградный. С одной стороны, появляется возможность вернуться к давним нерешенным вопросам, особенно касающиеся материальной сферы и благополучно их завершить. Перемещаясь по Деве, Венера усиливает любовь к порядку и системности, к деньгам, но также люди с большей охотой занимаются повседневными обязанностями, работой, бытовыми вопросами.

Дева (лат. Virgo) - шестой знак Зодиака, представитель стихии Земли. До 23 сентября в этом знаке находится Солнце, с 5 сентября Венера усилит качества этого знака. Планета управляет желаниями, а период транзита по Деве, на первый план ставит желание достичь материальной стабильности. Деловые связи, а также отношения, основой которых является денежный интерес, вытесняют романтику и любовные взаимоотношения. Люди, имеющие аналитическим складом ума, не приемлют хаос и спонтанность, в сентябре смогут достичь успеха.

До 10 сентября отличное время для планирования своей жизни, определения целей. Во второй и третьей декаде сентября внешний фон менее благоприятный, в основном из-за того, что пробуждается перфекционизм, многие люди стремятся к совершенству, к недостижимому, переходящему границы и осложняющему жизнь.

В период активных энергий знака Девы преобладают дисциплинированность, педантичность, организованность и трудолюбие. Хорошее время для того, чтобы исправить ошибки, внести необходимые изменения в работающие проекты и навести порядок во всем.

Венера в Деве осложняет любовные отношения, т.к. многое портит расчетливость и меркантильность. Заметнее становятся недостатки окружающих, возрастает требовательность по отношению к партнеру, критичность и мелочность. Но в этот период чаще возникают служебные романы, а деловые отношения и общие профессиональные отношения способствуют сближению с желаемым партнером.

С 10 сентября обстоятельства сложатся наилучшим образом для того, чтобы вернуть отношения с дорогим человеком, поговорить серьезно и без лишних эмоций о возможности совместного будущего. Это же касается и восстановления связей с давними деловыми партнерами. Забота друг о друге, практическая помощь в решении проблем и материальная поддержка, послужат гармонизации взаимоотношений.

Не страсть и ревность способствуют сближению и укрепляют отношения, а участие в жизни партнера, обсуждение бытовых вопросов, актуальных тем сегодняшнего дня, взаимная польза. Также, эмоциональная привязанность может возникнуть, когда оба оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Пришло время взять ответственность не только за свою жизнь, но и за партнера.

16 сентября Венера в напряжении с Марсом, аспект дает сложности в отношениях, особенно между представителями противоположного пола. Стоит проявить осторожность за день до и после, т.е. с 15 по 17 сентября. Конфликты возникают при выполнении совместных работ, распределении ресурсов, как в деловой сфере, так и при планировании семейного бюджета.

20 сентября Венера в гармонии с ретро Ураном, помогает избавиться от проблем, улучшить взаимоотношения, используя неординарный подход и эффект неожиданности. Идеальный день для того, чтобы обновить существующие взаимоотношения или вернуть старую любовь, по-новому организовать работу над совместными проектами. Кризис обновления заставит многих людей пересмотреть жизненные ценности и свою роль в отношениях.

24 сентября Венера в оппозиции с ретро Нептуном, что очень осложняет социальные взаимоотношения. Не стоит обсуждать материальные вопросы, избегайте суеты, спешки, не участвуйте в интригах, не пытайтесь преследовать сразу несколько целей. Любовные отношения по странному стечению обстоятельств и непонятным причинам, могут закончиться. Хотя позже, вероятнее всего, к этой ситуации пара вернется и, скорее всего, будет возможность восстановить связь.

26 сентября соединение ретро Меркурия и Венеры. В этот же день Венера в гармоничном аспекте с ретро Плутоном и новолуние в Весах в 00:54 по киевскому времени - судьбоносный день, возможность начать многое с чистого листа. День благоприятен для любых дел, решения волнующих вопросов, возобновления личных и деловых взаимоотношений. Положительный планетарный потенциал этого дня компенсирует неприятности, возникшие в сентябре.

Внимание к деталям и скрупулезность в выполнении поставленных задач, критическое мышление и практичность, умение видеть проблемы и желание решать их, поможет свести к минимуму вероятность негативного развития событий по всем жизненным сферам.

После 29 сентября большинство противоречий с партнерами разрешатся наилучшим образом. А проблемы в личной жизни, недопонимания с окружающими людьми останутся в прошлом и уступят место утонченному и гармоничному влиянию Венеры в Весах.

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