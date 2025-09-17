Венера в Деве с 19 сентября 2025 года: три знака Зодиака, которым это событие принесет материальные подарки

Венера в Деве с 19 сентября 2025 года / © Credits

Это время практичной любви, искренней заботы и внимания к деталям. Венера в Деве проявляет себя через преданность, поддержку и умение находить красоту в простоте. Особенно ощутят ее дары земные знаки — Телец, Дева и Козерог, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Образ Девы уходит в самые древние пласты мифологии и связан с архетипом Великой Матери и Жрицы. В разных культурах этот знак воплощал идеи чистоты, урожая и священной связи человека с землей. На звездном небе созвездие Девы связывают с богиней земледелия Деметрой, которая учила людей выращивать хлеб и заботиться о плодородии. В мифе о похищении ее дочери Персефоны Аидом отражается цикличность природы: осень и зима — это время утраты, весна — возрождение и новая жизнь. Так в Деве рождается идея служения и жертвенности ради поддержания порядка и гармонии.

Дева, земной знак, переменчивый, в котором «чистота» в бытовом понимании, прекрасно сосуществует со стремлением к совершенству. Ее архетип — Жрица, хранительница тайн природы, Целительница и Уборщица хаоса, превращающая беспорядок в стройную систему. В Деве заложена уникальная способность видеть, где нарушен баланс, и восстанавливать его. Поэтому в астрологии этот знак символизирует работу, здоровье, заботу о теле и душе, умение отделять важное от лишнего.

Венера — Афродита, богиня любви, красоты и притяжения, рожденная, согласно мифу, из морской пены, когда кровь Урана упала в воды. Она — воплощение силы желания, красоты, страсти и созидательной энергии, которая движет миром. Афродита всегда была больше, чем просто символ романтической любви: она представляла собой космическую силу притяжения, ту энергию, которая соединяет противоположности и рождает жизнь.

Однако в мифах Афродита предстает не только соблазнительницей, но и покровительницей браков, гармонии и плодородия. Она могла быть капризной и страстной, но в ней всегда ощущается энергия, которая пробуждает жизнь и дарит вдохновение.

У Венеры в Деве есть особый архетип — скромная богиня красоты, которая спускается с Олимпа, чтобы заботиться о земле, людях и их повседневной жизни. Мудрая целительница, которая умеет отделять истинное от иллюзий и превращать хаос в порядок.

При транзите Венеры по Деве, блеск и изысканная страсть планеты будто смягчаются, принимая форму заботы и земной преданности. Афродита в Деве перестает быть богиней роскоши и наслаждений — она становится служительницей повседневного ритуала. Здесь любовь выражается через искреннее участие, внимание к мелочам, готовность быть рядом и поддержать. Венера в Деве учит нас любить не за то, что человек делает для нас, а за то, как он делает это.

Мифологически это можно представить так: Афродита спускается с Олимпа к Деметре, богине плодородия, и становится ее союзницей. Вместо пиршеств и праздников она помогает ухаживать за полями, печь хлеб и заботиться о цикле природы. Красота Афродиты соединяется с практичностью Девы, и возникает гармония: любовь обретает форму физического служения, а служение становится проявлением красоты.

В Деве Афродита словно снимает свои пышные одежды и облачается в скромный наряд жрицы, которая не стремится к блеску, а ищет совершенства в простоте. Ее сила проявляется в заботе, преданности и умении видеть красоту в малом. Это время, когда чувства становятся чище, а отношения обретают глубину через искренность и внимание к деталям.

Когда Венера входит в знак Девы, она словно сбрасывает золотую диадему и надевает тонкую нить из льна, вплетенную в волосы. Отсюда и трактовка статуса ее «падения», как трактуется ее положение в этом знаке — от богини наслаждения к богине заботы. Афродита становится Астреей, той, которая исцеляет через любовь, очищает через внимание, соединяет через служение. Это время, когда любовь проявляется в простых жестах: в словах поддержки, в приготовленном завтраке, в делах, которые говорят больше, чем обещания.

Таким образом, транзит Венеры по Деве напоминает нам, что истинная любовь не всегда сияет ярко, как праздник, но может быть теплой и надежной, как каждодневный жест заботы. Это союз двух архетипов — Афродиты и Жрицы, богини страсти и богини порядка, которые вместе создают пространство, где можно почувствовать и красоту, и стабильность, и внутреннюю гармонию.

Венера — планета Земли и Воздуха, в знаке Девы учит, что красота — в деталях, любовь — в заботе, а гармония рождается там, где мы соединяем сердце и разум. Период с 19 сентября по 13 октября станет временем, когда земные знаки почувствуют блага этого транзита. Венера в Деве откроет двери в пространство, где любовь не требует доказательств, потому что она уже проявлена — в каждом жесте, в каждом слове, в каждом взгляде.

Для Тельца, Девы и Козерога — этот период будет особенно щедрым, ведь Венера готовит для них свои тихие, но ценные дары, позволит навести порядок в своей жизни и в душе. Сентябрь станет для представителей знаков стихии Земли временем, когда мир отвечает любовью и заботой на их честность — не громко, но глубоко.

Тельцы, управляемые Венерой, ощущают ее присутствие особенно ярко: в делах сердечных приходит ясность, а в финансовых вопросах открываются практичные и надежные возможности. Уверенность и самодостаточность Тельцов, делает их желанными персонами в любом коллективе.

Для Тельца этот транзит, как возвращение к себе, но в более зрелой форме. Телец, привыкший к телесному удовольствию, вдруг начинает ценить структуру и происхождение удовольствия. Это время, когда Телец может пересмотреть свои привычки, сделать их более здоровыми, более осознанными — и в этом найти новое наслаждение.

Девы сами становятся проводниками ее энергии — этот транзит приносит им внутреннее обновление, укрепляет уверенность в себе и помогает выстроить здоровые отношения. Труд Девы, ее внимание к деталям, ее способность любить через заботу становятся видимыми и ценными.

Для представителей знака Девы, ближайший месяц — это время раскрытия, когда мир начинает вас видеть. Все, что раньше казалось «слишком скромным», «слишком рациональным», вдруг становится ценным, красивым, желанным.

Козероги же получают поддержку в профессиональной сфере: Венера помогает им находить правильные союзы, привлекать союзников и наполнять труд радостью. Сдержанный Козерог, вдруг позволяет себе мягкость, которую он обычно прячет за броней ответственности.

Транзит Венеры по Деве — это время, когда Козерог может позволить себе быть не только опорой, но и тем, кто нуждается в поддержке. Часто скрывающий свои чувства за броней ответственности, вдруг получает разрешение на мягкость.