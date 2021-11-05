Венера в Козероге 5 ноября-6 марта: что нас ждет в это время

Венера в Козероге 5 ноября-6 марта: что нас ждет в это время

5 ноября 2021 в 12:14 Венера входит в знак Козерога на долгий период – до 6 марта 2022 года. Здесь же перейдет в ретроградное движение – с 19 декабря 2021 до 30 января 2022.

Венера, планета любви и взаимоотношений, характеризует энерге­тический обмен с другими людьми, способность делиться. Под ее влиянием также находятся эмоционально окрашенные вкусы, деньги, ценности. Символизирует желание чувствовать близость с другим челове­ком, ощущать комфорт и гармонию, рассказывает астролог Марина Скади.

Козерог – кардинальный знак Зодиака, относящийся к земной стихии. Его основные принципы: рациональная выгода, беспристрастная решимость сделать что-то, самоконтроль, порядок и идеальная организация. В период активных энергий Козерога люди входят в контакт с физическими чувствами и реальностью "здесь и сейчас" материального мира. Большинство склонны презирать конфликт, предпочитая медленно амортизировать натиск проблемы.

Венера, двигаясь по Козерогу, наделяет людей сдержанностью и честолюбием, сообщает нашей чувственной сфере эти же качества. В этот период определяются цели, появляется сильное стремление их достичь. Сосредоточенность, собранность и проявленность в сжатии, ограничении и формировании материи, наиболее точно описывает аналогия с камнем, твердым, прочным и неподвижным, так же, как и замерзшая или высушенная земля, когда даже вода не впитывается ею. Венера в Козероге будет окрашена данными качествами.

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В период транзита Венеры по Козерогу люди склонны больше полагаться на свои чувства и практический смысл, чем на вдохновение, теоретические соображения или интуицию. Многие настроены на мир "форм", терпение и самодисциплину.

Женщины особенно восприимчивы к планетарным влияниям Венеры в Козероге, значительно увеличивается сила вы­носливости и упорства, больше склонны полагаться на себя, становятся осторожными, предусмотрительными. Не будут молчать, если что-то важное для них подвергается опасности или существует угро­за их надежности. А благодаря своей работоспособности большинство людей будут действовать довольно прозаическими способами, чтобы гарантировать, что то, для чего они работали, не будет отнято у них.

В ближайшее время наблюдается период спада творческой продуктивности, но этот период благоприятен для завершения проектов. Особенно сложно в период ретроградной Венеры – с 19 декабря 2021 до 30 января 2022. Это не лучшее время для демонстрации своих работ, т.к. любые, даже самые выдающиеся творения в это время воспринимаются публикой совсем не так, как ожидалось. Идеализация прошлого, экономность, пессимистичный взгляд на мир, склонность к рутине и отсутствию способности иметь дело с абстрактными и теоретическими сферами деятельности, мешают увидеть и оценить старания людей, занимающихся искусством, дизайном, творческой деятельностью.

Но есть и плюсы в период транзита Венеры по Козерогу - это дружественный для нее знак Зодиака, их объединяет стихия Земли. Поэтому можно говорить о стабилизации чувственной сферы, несмотря на присутствующую внешнюю сдержанность. Во время ретроградной Венеры, появится много шансов и возможностей вернуть былые взаимоотношения как личного, так и делового характера. Эмоции в этот период окрашиваются высокой степенью реализма, ответственности и чувством долга.

Существующие отношения в большинстве случаев укрепляются, перерастают в нечто серьезное, скрепляются осознанием выгоды. Это же касается и делового сотрудничества. Если в это время завязываются романтические отношения, с большой долей вероятности можно говорить о серьезности намерений. Что бы ни происходило потом, партнеры будут возвращаться к друг другу, если присутствует искренность во взаимоотношениях.

Любовные связи из прошлого напоминают о себе. При этом внутренний страх получить отказ может испортить процесс налаживания взаимоотношений. Избегайте конфликтов, не напоминайте давние неприятные ситуации - поссорившись в это время, примириться будет не легко. Главные способы эмоциональной защиты, которые можно будет наблюдать в поведении окружающих, — это отстраненность, замкнутость, холодность, неприступность или же, наоборот: резкость и циничные высказывания.

Управляет Венерой в Козероге – Сатурн, Строгий Учитель, движется по Водолею, где имеет сильный статус. Побуждает защищать свою структуру и целостность, дает надежность и уверенность через осязае­мые достижения. У многих людей появляется сильная потребность в общественном признании, стремление сделать карьеру, получить официальный статус. Всего этого можно достичь, если проявлять терпение, высокую организованность и дисциплину, принимать ответственность и обязанность.

Второй управитель Венеры в Козероге – Уран, планета движется по знаку Тельца, где имеет статус падения, поэтому не может проявить свои принципы – оригинальность и независимость от традиций, индивидуальную свободу, потребность в обновлении. Венера, соответственно, также находится в подобных ограничениях. Но со временем этот транзит и его трудности принесут пользу, т.к. Венера управляет знаком Тельца, в котором находится Уран. Планеты поддерживают друг друга, т.е. находятся во взаимной рецепции по управлению.

Период ретроградной Венеры – с 19 декабря 2021 до 30 января 2022, активизирует кармические темы во взаимоотношениях. Это время переоценки собственных желаний, Венера помимо чувственной сферы характеризует материальные вопросы. Реализуются кармические ситуации, обучающие терпению в личных и деловых отношениях. Также выражена финансовая или эмоциональная зависимость от старших по возрасту партнеров. Люди, идущие по низкому пути своего развития, склонны к сомнительным поступкам ради получения материальной выгоды, чем значительно усугубляют свою карму. Позже отработка кармических долгов будет происходить через потери имущества, ресурсов, здоровья. В период транзита Венеры по Козерогу (5 ноября 2021 – 6 марта 2022 года), есть возможность оценить свой доход - расход и научиться распоряжаться средствами более рационально.

По Козерогу движется светлая кармическая точка – Белая Луна, которая минимизирует возможный негатив в период ретроградной Венеры. Результат этого транзита окажется полезным, конструктивным, если учитывать особенности влияния энергии Козерога. Через разумные ограничения своих желаний, самодисциплину, каждый человек может прийти к очень высокому уровню развития. Экономно расходуя свои ресурсы - довольствуясь малым, обходясь самым необходимым, можно добиться многого в ближайшие месяцы. Начинается отличное время для того, чтобы что-то возводить, строить, укреплять. Как правило, проверки, контроль, учет, в ближайшие месяцы будут проходить легко, как и решение вопросов высокого уровня.

Белая Луна в Козероге оказывает защиту и поддержку, согласно уровню осознанности и накопленных благодеяний. Хорошее время для всех, кто занимается карьерой, для кого профессиональная деятельность имеет главное значение. Удается получить одобрение со стороны государственных органов на реализацию грандиозного проекта. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки давно затянувшийся процесс. Правильные технико-экономические обоснования проектов помогут открыть многие двери и заняться их реализацией. Главное, соблюдать правила и законы, соответствия им.

С 13 декабря в знак Козерога входит Меркурий, Венера замедляется и с 19 декабря входит в ретро фазу. Стационарность Венеры происходит вблизи Плутона, которые относят к финансовым планетам. Их соединение дает благоприятные возможности в денежных и материальных делах. При ретро Венере в Козероге легче себе в чем-то отказывать, поэтому, как правило, успешно применяются свои финансовые таланты и способности в профессиональной сфере. Приходит осознание, как заработать деньги и преумножить свое благосостояние. Однако с момента перехода Венеры в ретроградное движение с 19 декабря усиливает неверие в возможность взаимной любви. Преодолеть преграды к счастью можно через самопознание и духовное развитие.

Вторая половина декабря будет связана с долгосрочными проектами, стратегическим планированием, в том числе касающихся личных взаимоотношений, семейных дел. Многие вопросы 2021 года будут перенесены на следующий – 2022. Новый год приходится на период ретро-Венеры, что отразится на его общем потенциале. Все, что касается личных взаимоотношений, оформления официальных союзов, решения семейных вопросов, переездов, наследования имущества, по тем или иным причинам, приходится перенести с ноября – декабря 2021 на март 2022 года.

Наиболее сильно влияние Венеры в Козероге почувствуют представители этого знака, а также Тельцы и Девы. Для них этот период окажется благоприятным, по сравнению с другими. Это время улучшения финансового положения за счет привлечения партнеров из прошлого, возобновления давних связей. Проявив настойчивость и дипломатичность, удается получить то, что вам должны – деньги, предметы, документы. Также, есть шанс вернуть долги, погасить кредиты.

Для Раков сложный период – часто находятся в состоянии выбора, сомневаются в целесообразности личных и деловых отношений. Появляются сомнения в партнере, в своих и его чувствах. Решение многих вопросов приходится перенести на 2022 год.

Столкнутся с препятствиями Овны и Весы, по вине недобросовестных партнеров могут возникнуть проблемы и разрушиться планы. Чтобы избежать неприятностей, возьмите ответственность в свои руки, составьте план действий и медленно, но уверенно, двигайтесь к реализации своих целей.

Много работы, хлопот, повседневных забот у Скорпионов и представителей знака Рыбы – собравшись с силами, расставив приоритеты, погрузившись в работу, в ближайшие месяцы можно многое сделать и получить хорошее вознаграждение.

Стрельцы, Водолеи, Близнецы, Львы – учитывайте общие рекомендации на период транзита Венеры по знаку Козерога.

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