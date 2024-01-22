Венера в Козероге с 23 января до 17 февраля 2024 года: что нас ждет в это время

Транзит Венеры по Козерогу благоприятно отразится на материальной сфере представителей земных знаков Зодиака: Тельцов, Дев и Козерогов. Период обретения стабильности и получения практических результатов. Планета также отвечает за сферу взаимоотношений, поэтому принесет пользу в сферу делового партнерства и рабочие процессы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Козерог – одно из восьмидесяти восьми новых созвездий и одно из сорока восьми созвездий, названных Птолемеем. А проекция созвездия на путь движения Солнца – эклиптику, является знаком Зодиака. Козерогом, управляет Сатурн, второй управитель – Уран, в статусе экзальтации – воинственный Марс. Слабые статусы у Луны – изгнание и Юпитера – падение. Планеты в Козероге приобретают качества этого знака Зодиака.

Козерог – женский, пассивный знак Зодиака, обладает кардинальными качествами, находится в зоне трансформации. Основной принцип знака Козерога – определение основной цели, способов и средств ее реализации, сосредоточение всей энергии на ее достижении. Миссия Козерога – создать структуру, построить лестницу для роста и развития в материальном плане и карьере.

Мифология Козерога достаточно разнообразна. Это мифическое существо с телом козла и хвостом рыбы. Наиболее популярная версия гласит о том, что Дионис, бог растительности и виноделия, защищая верховного бога Зевса от стоглавого огнедышащего чудовище Тифона, прыгнул в воду и та часть его туловища, которая оказалась под водой, превратилась в рыбу, а верхняя часть туловища превратилась в козла. Увидев, что Тифон уже готов был разорвать Зевса на части, Козерог пронзительно свистнул, испугав Тифона. В благодарность за спасение жизни Зевс поместил Диониса в его новом обличии на небеса.

Венера, перемещаясь по Козерогу, «окрашивается» энергиями этого знака Зодиака и формирует гармоничные аспекты с Солнцем земных знаков Зодиака. В период с 23 января до 17 февраля, планета открывает возможности в материальной сфере представителям всем земным знакам Зодиака. Опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия, Тельцы, Девы и Козероги могут создать для себя прочный фундамент и сделать рывок в карьере. Выбор делается в пользу профессиональной сферы, появляется желание наполнять жизнь полезной деятельностью.

Каждый знак Зодиака делится на три декады:

Первая декада

Тельцы первой декады (21 – 30 апреля)

Тельцы второй декады (1 мая – 10 мая)

Тельцы третьей декады (11 – 20 мая)

Вторая декада

Девы первой декады (24 августа – 2 сентября)

Девы второй декады (3 – 12 сентября)

Девы третьей декады (13 – 22 сентября)

Третья декада

Козероги первой декады (21 – 31 января)

Козероги второй декады (1 – 10 января)

Козероги третьей декады (11 – 19 января)

Следует помнить о том, что границы знаков Зодиака меняются в ту или иную сторону. Это зависит от часового пояса, точного времени рождения, удаленности от високосного года. Чтобы узнать под каким знаком Зодиака вы родились, необходимо учесть все факторы. Если время рождения не известно, астролог может его вычислить, т.е. провести ректификацию.

Тельцы, Девы и Козероги первой декады зодиакального знака, в период транзита Венеры по Козерогу столкнутся с противоречиями в своих ожиданиях. Однако активное стремление к стабильности, прочности положения и увеличению доходов, обязательно даст реальный результат. Важно помнить о том, что только благодаря сотрудничеству с другими людьми, готовности к компромиссам, представители этих знаков Зодиака смогут быстро решить свои материальные, финансовые и рабочие вопросы. Прислушивайтесь к окружающим – это поможет вовремя остановиться и сохранить свои деньги, сосредоточиться на главном. Окончательные решения принимайте не сразу – взвесьте все «за» и «против», обдумайте, действительно ли это для вас выгодно. Консервативный подход к делам уже не столь полезен как раньше. Старайтесь быть разнообразными и разносторонними в вопросах материальной и финансовой сферы жизни.

Тельцы, Девы и Козероги второй декады зодиакального знака, в период транзита Венеры по Козерогу вынуждены в сфере бизнеса и карьеры полагается больше на себя и свои начинания, чем на коллектив, партнерство или руководство. Это период, когда деньги быстро накапливаются, но и так же быстро тратятся. В ближайшее время для работы, карьеры, бизнеса необходимы другие люди. Окружающий мир представителей земных знаков Зодиака играет важную роль в реализации себя в конкретном деле. Для материального успеха сейчас, как никогда, необходимо быть в курсе событий, постоянно получать информацию о реальном положении вещей в финансовой системе страны и мира, чтобы не сделать опрометчивый шаг. Не стоит рисковать – берегите свои деньги и то положение, которого достигли!

Тельцы, Девы и Козероги третьей декады зодиакального знака, в период транзита Венеры по Козерогу чувствуют себя уверенно, получают моральное удовлетворение от работы и заработка, ощущают к себе внимание как к высококлассному специалисту в своей сфере деятельности. Последовательность, конкретика и практичность земных знаков Зодиака оказывает положительное влияние на их коллег и деловых партнеров, что может стать первой ступенью на пути к социальному возвышению. Основательность в принятии своих решений и проявление инициативы самым лучшим образом отражается на репутации Тельцов, Дев и Козерогов. Вам открываются те двери, которые до этого были закрыты на железный засов!

Венера – планета желаний, комфорта, партнерства, денег. В знаке Козерога сдерживает, сохраняет, укрепляет: финансовое положение, отношения, социальный статус и репутацию. В дни ее движения по этому знаку Зодиака многие люди зафиксированы на конкретных делах и неторопливы в материальных вопросах. Работа и карьера могут развиваться медленно, но уверенно, в сфере денег все происходит строго по плану. В это время необходимы гарантии, реальные подтверждения и соответствующая оплата на работе. Больше всего плюсов от транзита Венеры по Козерогу получают представители этого же знака, но также Тельцы и Девы. Прекрасные возможности реализовать свои карьерные амбиции, воплотить свои желания в реальность.

Каждый человек, который основателен в своих планах, идеях, рассуждениях, размышлениях, все просчитывает и планирует, сможет создать для себя хорошую базу на будущее. Хорошее время для установления долгосрочных взаимоотношений, связи и контакты в период транзита Венеры по Козерогу взаимовыгодны, все участники заинтересованы в их сохранении.

С 23 января до 17 февраля 2024 – благоприятное время для Тельцов, Дев и Козерогов, желающих вступить в брачный союз. В этот период больше всего ценится честность, порядочность, умение структурировать отношения, двигать их к общей цели. Венера в Козероге помогает сохранить верность в супружеской жизни, дает преданность и готовность заботиться и оберегать партнера долгие годы. Осторожность в сфере чувств помогает стабилизировать семейные отношения, решить имущественные вопросы, достичь комфорта и надежности.

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