Венера в Овне с 30 апреля до 6 июня 2025 года: что нас ждет в это время

Венера в Овне с 30 апреля до 6 июня 2025 года / © Credits

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30 апреля в 20:22 (gmt+3) Венера входит в знак Овна и перемещается по этому знаку до 6 июня 2025 года. Когда Венера, планета любви, красоты, удовольствия и ценностей, входит в огненный, пылающий знак Овна, — всё в сфере чувств, желаний и личных отношений окрашивается в яркие, насыщенные цвета. Здесь Венера сбрасывает кружевные одежды и надевает боевую броню. Она становится Амазонкой, влюблённой в свою свободу и силу, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Овен — это знак начала. Искра, импульс, рвущийся наружу. При транзите Венеры по знаку любовь дерзкая, смелая. Привлечение партнера происходит через яркость, символичную связь через огонь.

Здесь чувства не ждут, они проявляются и действуют. Влечения становятся страстью, симпатии — вызовом, флирт — игрой с огнём. Венера в Овне наделяет людей особой энергией: многие уже не боятся проявить инициативу, не боятся отказа, т.е. образно — не боятся гореть. Теперь романтические увлечения возникают молниеносно, но также может исчезнуть интерес, если нет искреннего огня в ответ.

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Когда сердце наполняется огнём страсти, приходит смелость в любви, заставляя нас идти навстречу своим желаниям. Мы ощущаем уверенность в собственной привлекательности, осознавая, что достоинство и внутренний свет делают нас по-настоящему притягательными.

В этот период ожидание уступает место решимости — появляется желание действовать, а не выжидать, ведь только шаги навстречу переменам приводят к новым возможностям. Индивидуальность становится важнее шаблонов, побуждая нас выражать себя искренне и свободно, без ограничений и сомнений.

Это время, когда открывается возможность новых романтических начинаний, наполненных страстью, искренностью и новыми эмоциями. А вдохновение для самовыражения рождается внутри, позволяя раскрыться в полной мере, смело идти вперёд и сиять.

Венера в Овне — это Афродита, которая сближается с Аресом, богом войны. Их союз — страстный, бурный, противоречивый. Он олицетворяет союз любви и силы, красоты и первобытной энергии. Этот транзит словно зовёт нас стать героями собственной любовной истории — не бояться проявлять чувства, рисковать сердцем, идти навстречу тому, что зажигает душу.

В знаке Овна Венера находилась в период с 4 февраля по 27 марта 2025, поэтому в мае будут подниматься темы этого периода и, вероятнее всего, они будут завершены.

Транзит Венеры по Овну благоприятен:

для тех, кто хочет выйти из эмоционального застоя

для пробуждения женской силы через активность и дерзость

для восстановления уверенности в себе после разочарований

для проявления своих желаний, без стыда и страха быть осуждённым

Рекомендации на период Венеры в Овне:

Делайте то, что давно хотели, но стеснялись

Не бойтесь быть первыми — в словах, поступках, признаниях

Укрепляйте личные границы, не жертвуйте собой ради одобрения

Позвольте себе быть яркими, живыми, настоящими

Радуйте своё тело движением, спортом, танцем — Овен любит активность

В любви — ищите не только романтику, но и партнёрство, в котором вы ощущаете силу, игру и огонь

Венера в Овне напоминает нам, что каждый из нас достоин любви, зажигающей душу. Не той, что «удобна и выгодна», не той, что «безопасна» — а той, что вызывает искренний восторг и желание жить ярко, на кураже.

Транзит Венеры по Овну — это период новых знакомств. Партнёры проявляют больше страсти, но и становятся импульсивными. Конфликты возникают из-за стремления к независимости, но при этом и обостренное чувство собственничества. Хочется быстро развивать отношения, но при этом важно избегать поспешных решений и соблюдать баланс между свободой и привязанностью. Кризисы в отношениях возникают из-за нетерпения, ревности или желания доминировать.

Этот транзит усиливает смелость в искусстве, желание пробовать новое и выражать себя ярко. Энергия лидерства проявляется естественно. Хорошее время для экспериментов — новые проекты, неожиданные идеи, нестандартные решения. Творчество становится более динамичным, появляется желание действовать.

Максимальное самовыражение достигается через движение — спорт, танцы, активные формы искусства. И это действительно очень хорошее время, чтобы физические нагрузки и походы в тренажерный зал вошли в повседневность.

В деловой сфере это период для инициатив, запуска новых проектов, продвижения бренда, особенно личного. Главное — действовать от сердца, с огнём и драйвом. Энергия притягивает, когда она настоящая. Венера в Овне делает нас более решительными в финансовых вопросах, но также склонными к импульсивным тратам.

Хорошее время для инвестиций в новые проекты — особенно если они связаны с личным развитием.

Желание финансовой независимости — стремление к самостоятельности в заработке.

Импульсивные покупки — важно контролировать расходы, чтобы избежать необдуманных решений.

Транзит Венеры по Овну приносит динамику и желание действовать. Это время для смелых решений в любви, творчестве и финансах, но важно соблюдать баланс между импульсивностью и осознанностью. Возрастает импульсивность в чувствах, но могут возникать конфликты в парах, где подавлялась свобода. Повышается уровень конкуренции, желание быть «первым». Иногда труднее идти на компромисс — особенно в эмоциональной сфере.

Венера в Овне делает эмоции яркими, но иногда резкими. Люди могут быть более прямолинейными, но также склонными к вспышкам страсти и гнева. У многих возникает желание брать инициативу в отношениях и творчестве. Хорошее время для проявления уверенности — важно выражать свои чувства открыто. События развиваются быстро, но важно не торопиться, чтобы избежать ошибок.