Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время

Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года

Транзит начинается 19 мая в 04:05 (gmt+3), и продлится до 13 июня. После лёгкой, подвижной, почти воздушной энергии Близнецов любовь перестаёт быть игрой слов и быстрых впечатлений. В отношениях становится важнее не яркость момента, а ощущение близости, заботы, тепла и эмоциональной связи. Люди начинают внимательнее относиться друг к другу, сильнее реагировать на интонации, взгляды, воспоминания, прикосновения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Венера в Раке связана с архетипом Хранительницы Очагa — женщины, которая умеет создавать пространство, где человек чувствует себя нужным и любимым. В мифологии эта энергия напоминает древних богинь дома, семьи и рода, тех, кто сохранял память поколений, защищал близких и поддерживал внутренний огонь жизни. Это Венера, которая любит не через эффектность, а через заботу, участие, внимание к деталям.

Во время этого транзита чувства становятся глубже и мягче. Возникает желание быть рядом с теми, кто действительно дорог, проводить больше времени дома, возвращаться к семейным традициям, готовить, создавать уют, окружать себя красивыми и эмоционально тёплыми вещами. Даже отношения начинают восприниматься иначе: важнее не внешняя идеальность, а чувство безопасности рядом с человеком.

В любви Венера в Раке усиливает привязанность и эмоциональную близость. Многие начинают чаще вспоминать прошлое, возвращаться мыслями к людям, которые оставили сильный след в сердце. Старые чувства могут напомнить о себе неожиданным сообщением, встречей или воспоминанием. Это период, когда люди становятся более чувствительными к словам и отношению партнёра.

Если связь крепкая, транзит помогает сделать её ещё теплее и ближе. Пары начинают больше говорить о семье, доме, совместном будущем, бытовых вопросах, которые раньше могли казаться второстепенными. Возникает желание заботиться друг о друге, поддерживать, создавать ощущение «своего человека рядом».

Но Венера в Раке усиливает и ранимость. Настроение в отношениях может быстро меняться из-за мелочей, потому что эмоциональная реакция становится сильнее. Иногда люди закрываются, уходят в молчание или слишком остро воспринимают недостаток внимания. В этот период особенно важно не копить обиды и говорить о своих чувствах спокойно и прямо.

Архетипически Венера в Раке напоминает Лунную Воду — энергию памяти, чувств и эмоциональной связи с прошлым. Она возвращает нас к тем людям и местам, где когда-то было хорошо и спокойно. Поэтому во время этого транзита многие стремятся к дому, семье, корням, к тому, что даёт ощущение внутреннего тепла.

В финансовой сфере Венера в Раке меняет отношение к деньгам. На первый план выходит желание вкладываться не в статус или эффектность, а в комфорт, безопасность и качество жизни. Деньги чаще тратятся на дом, ремонт, семью, детей, уют, питание, предметы интерьера, красивые вещи для пространства вокруг себя.

Люди начинают внимательнее относиться к накоплениям и ресурсам. Усиливается желание иметь финансовую подушку, стабильность и ощущение защищённости. Многие в этот период задумываются о недвижимости, семейных вложениях, вопросах наследства или совместного бюджета.

Для некоторых Венера в Раке приносит прибыль через темы дома, женских проектов, красоты, кулинарии, психологии, заботы, творчества и всего, что связано с эмоциональным комфортом людей. Особенно благоприятен этот транзит для семейного бизнеса, работы из дома, сфер дизайна, декора, ресторанного дела и проектов, где важна атмосфера и доверие.

В карьере Венера в Раке делает отношения в коллективе более значимыми. Люди сильнее реагируют на атмосферу на работе, поддержку руководства и эмоциональный климат. Там, где есть уважение и человеческое отношение, результаты приходят быстрее. Там, где накапливается холодность или напряжение, становится сложнее сохранять мотивацию.

Этот транзит помогает выстраивать связи через мягкость, участие и способность слышать других. В деловой сфере важную роль начинают играть не только профессиональные навыки, но и умение создавать доверие. Люди охотнее идут навстречу тем, рядом с кем чувствуют спокойствие и понимание.

В мифологическом смысле Венера в Раке напоминает древний образ Берегини — хранительницы рода и домашнего огня, а также воды, в которой рождается жизнь. Она не завоёвывает мир силой, а удерживает его теплом, памятью и любовью. Именно поэтому транзит Венеры по Раку всегда возвращает внимание к самому важному: к дому, близким людям, эмоциональной связи и тем чувствам, которые невозможно заменить ничем внешним.

Этот период помогает понять, рядом с кем хочется просыпаться, кому хочется звонить вечером, с кем хочется делить не только радость, но и обычную повседневную жизнь. И именно в этом скрыта главная сила Венеры в Раке — она делает любовь живой, тёплой и по-настоящему близкой.

Транзит Венеры по Раку особенно благоприятен для знаков водного тригона — Раков, Скорпионов и Рыб. Энергия Венеры гармонично соединяется с их природной чувствительностью, усиливая любовь, эмоциональную близость, романтику, притягательность и способность выстраивать глубокие отношения.

РАК

Для Раков транзит Венеры по вашему знаку становится одним из самых тёплых и гармоничных периодов года. Усиливается притягательность, люди чаще обращают на вас внимание, а отношения наполняются заботой, нежностью и эмоциональной близостью. Это хорошее время для любви, семейных тем, восстановления связей и создания вокруг себя атмосферы уюта и поддержки.

СКОРПИОН

Скорпионам Венера в Раке приносит более глубокие чувства и желание настоящей эмоциональной связи. В отношениях становится легче понимать партнёра без лишних слов, а многие разговоры помогают сблизиться и убрать старое напряжение. Этот транзит помогает открываться любви мягче и спокойнее, не теряя при этом силы чувств и внутреннего магнетизма.

РЫБЫ

Для Рыб Венера в Раке открывает очень красивый и вдохновляющий период. Вам уделяют больше внимания, дарят подарки, делают комплименты. Усиливается романтичность, чувствительность к любви, музыке, воспоминаниям и красивым моментам жизни. Возрастает вероятность новых знакомств, душевных разговоров и отношений, в которых будет много тепла, заботы и эмоционального понимания.

