Венера в Раке с 31 июля до 25 августа 2025 года: что нас ждет в это время

Венера в Раке с 31 июля до 25 августа 2025 года / © Associated Press

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31 июля в 06:57 (gmt+3) Венера входит в знак Рака, открывая один из самых трепетных, душевных и интуитивных этапов года. Это время, когда чувства становятся глубже, важнее становятся родственные души, семья, тепло и защищенность. Транзит Венеры по Раку затрагивает не только любовь, но и финансы, творчество, самооценку, дом, семью и даже профессию, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Рак — знак, в котором зарождается чувство принадлежности. Это четвертый знак зодиакального круга, связанный с архетипом Матери, Источника, Убежища, как в мифах о Великой Богине, охраняющей огонь жизни, так и в образе богини Гестии, хранительницы домашнего очага.

С Раком связана мифология Геры (Юноны), супруги Зевса, охраняющей священные узы брака и материнства. Также — история Героя Геракла, которого Рак попытался остановить, выползая из болота во время его битвы с Лернейской гидрой. За преданность делу Гера поместила Рака на небосвод, несмотря на его поражение. Этот образ напоминает нам о том, что даже малое существо, ведомое верностью и любовью, может стать бессмертным.

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Рак управляется Луной — и именно через неё он обостряет эмоциональную память, оберегает родовую энергию, традиции, внутреннего ребёнка. Его мир — вода прошлого, сны о доме, о любви, которая согревает изнутри. Знак Рака несет в себе самоотверженность и глубокие эмоции, которые не всегда понятны, но всегда значимы.

Венера, планета взаимоотношений, символизирующая желания, в знаке Рака интуитивно чувствует настроение других, умеет любить без слов. Ее мир — это мир теплой кухни, семейных ценностей и эмоциональной безопасности.

Под влиянием транзита Венеры в Раке из памяти всплывают важные события, возрождаются старые чувства, а семейный очаг становится святилищем. Это Венера в мягком свете свечей, в фотографии с бабушкиного альбома, в трогательной песне, которую хочется слушать перед сном. Она бережет, исцеляет, молчит рядом, когда тебе больно. Она плачет от радости.

Период Венеры в Раке — это временное «гнездышко» любви. Важно возвращаться к истокам, укреплять связи, прощать, обнимать и быть честными с собой. Когда Венера проходит по Раку — мы учимся любить тихо, но сильно, с нежностью, глубиной и уважением к своему и чужому сердцу.

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1. Дом, семья, род и прошлое

Возникает потребность в уюте: уют, безопасность, эмоциональная близость становятся приоритетом.

Возможны возвраты в родовое пространство: кто-то поедет к родителям, начнет семейные проекты или даже пересмотрит свое происхождение, отношение к истории рода или страны.

Хорошее время для укрепления семейных отношений, ремонта, создания гнезда или ритуалов домашнего тепла.

2. Отношения, любовь, близость

Эмоции становятся глубокими, но уязвимыми. Хочется не бурной страсти, а сердечного понимания, ласки, присутствия.

Важны проявления заботы, внимание к чувствам, умение «слышать между строк».

Возможны ретроспективы — встреча бывших партнеров, размышления о прошлом, прощения.

3. Деньги, ценности и личные ресурсы

Венера в Раке склонна инвестировать в то, что даёт ощущение безопасности — дом, еду, заботу о близких.

Траты становятся эмоциональными: можно импульсивно вложиться в украшения для дома, подарки близким или семейные события.

Благоприятный период для финансовых решений, связанных с недвижимостью, наследством, родовым капиталом.

Развивается семейный бизнес, особенно связанный с домом, интерьером, едой, воспитанием детей, историей, психологией, заботой и красотой.

4. Творчество и эстетика

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Вдохновение приходит через память, эмоции, семейные истории.

Это время для искусства, которое передаёт тепло, сентиментальность, женскую глубину — поэзия, портреты, документальные сюжеты, интерьерная фотография.

Эстетика Венеры в Раке — мягкая, уютная, пастельная, женственная, с элементами ретро и винтажа.

5. Самооценка, тело, внутреннее состояние

Самооценка может быть колеблющейся — внешнее внимание становится важным, как и одобрение от близких.

Может проявиться потребность в эмоциональном самоукреплении, терапевтических практиках, заботе о теле с позиции «мягкости».

Отличный период для работы с психосоматикой, восстановлением режима, питания, сна.

6. Работа, карьера и самореализация

Проекты с эмоциональной вовлечённостью получат поддержку: особенно там, где есть забота о людях, дети, семья, благотворительность.

Важно наличие комфортной среды — токсичная обстановка воспринимается особенно остро.

Подходит для внутреннего ребрендинга, работы с визуалом, женскими бизнесами, услугами по уходу, дизайну пространства.

7. Духовность, интуиция, личная глубина

Венера в Раке открывает канал интуитивной чувствительности. Это время тонких внутренних осознаний.

Могут всплыть сны, символы, сигналы от рода, особенно если есть практики, связанные с медитацией или погружением в своё подсознание.

Углубляется интерес к женской мистике, родовым линиям, духовным корням.

Венера в Раке напоминает нам, что истинная ценность — не во внешнем блеске, а в тепле отношений, роде, глубине чувств и искренности. Это время, когда мы можем не только прикоснуться к внутренним мирам, но и преобразовать их через заботу, доброту и любовь.

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Для всех — прекрасный период вернуться туда, где душа чувствует себя в безопасности. Любовь, семья, дети будут согревать и наполнять позитивом. Сделайте красоту частью повседневной жизни, чтобы каждый вечер был праздником сердца!

25 августа Венера входит в знак Льва в 19:27 (gmt+3). На смену мягкой энергии приходит стремление к драме, страсти и ярким проявлениям.