Венера в Раке в июне 2021-го: время для романтики и гармонии

В период со 2 по 27 июня обстоятельства складываются наилучшим образом.

Знак Рака – кардинальный, женский, пассивный. Принадлежит к стихии воды, входит в зону созидания, которая описывает активные, начальные, первые качества. Точка летнего солнцестояния 21 июня в этом году, соответствует началу лета и по аналогии принята в астрологии как начало знака Зодиака Рак, рассказывает астролог Марина Скади.

Другими словами, знак Рак содержит в себе энергию и показатели первоначальных моментов, связанных с развитием и ростом. Ставит кардинальную задачу – сделать место, территорию наиболее приемлемой для жизни, размножения, развития. Это и память, и наследие предков, и чувства, впечатления, проявляемые, как интуиция. Активные энергии знака Зодиака Рак со 2 по 27 июня способствуют решению жилищных вопросов.

Основной принцип знака Рака – прочные эмоциональные связи, потребность "глубинных" чувств, готовность воспринимать и сберегать энергии окружающего мира.

Задача знака Рака – контролировать свои чувства, нужно научиться отпускать "разжимать клешни". Порой чрезмерная забота и опека о близких людях приводят к патологическому состоянию.

Венера - планета любви, взаимоотношений, красоты и материальных ценностей, чувствует себя в Раке комфортно, побуждает людей искать безопасные отношения, так как она тесно связана с комфортом. Домашние и семейные дела в период движения Венеры по знаку Рака, выходят на первый план. Венера, двигаясь по знаку Рака, наделяет нас способностью тонко чувствовать настроение и состояние окружающего мира.

Качества земной Венеры (управитель Тельца), связанные с миром формы, материализации накопленной энергии, значительно усиливаются в знаке Рак. Это также воплощение чувственности, в ее самом естественном проявлении.

Тот показатель, что Венера, являясь женской планетой, управляет знаком активной стихии Воздуха в кардинальном кресте (Весы), может быть обоснован общим эссенциальным качеством как Венеры, так и Весов. Это – принцип равновесия и гармонии, с участием окружающих людей и внешнего мира.

В период со 2 по 27 июня обстоятельства складываются наилучшим образом для достижения взаимности, чувства любви и гармонии, присущих Венере.

3 июня точный трин (гармоничный аспект) Венеры и Юпитера – используйте возможности этого дня по максимуму, особенно в вопросах, связанных с семьей, романтикой, любовью. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Значительно сглаживается общий напряженный фон, обусловленный коридором затмений и ретро Меркурием. Уже чувствуется противостояние Марса и Плутона. Даже если и случится что-то неприятное в ближайшую неделю, это быстро закончится без серьезных последствий для внутренней жизни.

После 10 июня градус напряжения в обществе снизится. По возможности, сведите к минимуму социальную активность в первой декаде июня, это наилучшее время для семейных дел, отдыха, романтических встреч, занятий с детьми, поездок на родину, к родителям.

15 июня квадратура (напряженный аспект) ретро Сатурна и Урана, ощущаться будет всю вторую декаду месяца, но это проблемы на уровне государства. Если вы занимаетесь домом и семьей в этот период, то большого напряжения не почувствуете. Но можно ожидать в это время сбои в финансовой сфере, во взаимоотношениях с власть имущими, начальниками. Заранее подпишите заявление на отпуск или отгулы, иначе можете столкнуться с серьезным сопротивлением и тогда велик риск испортить настроение себе и своим родным.

21 июня гармоничный аспект Венеры и Нептуна, с одной стороны, это усиливает чувственную сторону жизни, творческие способности, но с другой - провоцирует иллюзии, несоответствие желаемого и действительного. Реально смотрите на вещи, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Не улетайте, заземляйтесь, особенно во второй половине месяца. Также 21 июня Солнце переходит в знак Рака – день летнего солнцестояния, у многих произойдут кардинальные перемены, в основном в лучшую сторону, если правильно воспользоваться потенциалом Венеры в Раке.

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