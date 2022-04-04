Венера в Рыбах 5 апреля 2022: что нас ждет в это время

Венера в Рыбах 5 апреля 2022: что нас ждет в это время

5 апреля в 18:18 Венера входит в знак Рыбы, где имеет статус экзальтации, будет перемещаться по этому знаку до 2 мая 2022 года. Транзит проявляется на внутреннем уровне, в межличностных взаимоотношениях. Это время тайных романтических увлечений, платонической любви или отношений на расстоянии.

5 апреля - 2 мая 2022 года - период вдохновения, продуктивной творческой деятельности. Люди становятся добрее друг к другу, готовы к взаимным уступкам, хотят романтики, душевности. Улучшаются существующие отношения, происходят положительные изменения в социальной жизни, профессиональной деятельности, общественных связях, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Влияния Венеры в Рыбах очень позитивны, больше действуют на внутреннем уровне. Планета любви, комфорта, материальных благ, максимальную силу проявит в конце апреля – начале мая. Этот транзит помогает разобраться со своими желаниями, поднять самооценку и обрести уверенность в себе, справиться с внешними трудностями. Психическое состояние многих людей позволит эффективно применять свои сильные качества во внешней деятельности.

Рыбы – двенадцатый знак Зодиака, содержит в себе огромный опыт, карму поколений. В период транзита Венеры по этому знаку пробуждается творческое мышление, люди принимают мудрые решения, опираясь на накопленный опыт, а также собственные таланты и способности. Важно слушать себя, свою интуицию, своё сердце, это может вывести вас туда, где вам нужно быть и с кем.

С 15 апреля к Венере присоединяется Марс, и с этого момента воинственность и агрессивность значительно снижается, увеличивается потребность в безопасности, нежности. Пришло время открываться и объединяться, сейчас легче найти близких по духу людей - вместе вы сможете выстоять в это непростое время. Любов­ные взаимоотношения из прошлого мо­гут переместиться в настоящее.

Вторая половина апреля - благоприятное время для изучения тайных знаний. Это время открытий, познаний, самоуглубления, очищения от тяжелой кармы. Активизируется работа подсознания, интуиция помогает сделать правильные выводы. Поступки менее логичны, скорее их диктует подсознание, чувства.

Полезны занятия духовными практиками, размышления над своим генеалогическим древом. Появляется огромное желание вернуться домой, на Родину, в свой дом, в места, где прошло детство. Усиливается потребность в близости, эмоциональной открытости, полезно углубление в историю своего Рода, страны.

16 апреля полнолуние в Весах в 21:55 по киевскому времени, этим знаком управляет Венера, которая в сильном статусе. Удается достичь гармонии в личных взаимоотношениях и баланса в деловых. Прекрасный период для любого выбора, поиска равновесия, любви, творческого самовыражения.

17 и 18 апреля Венера в гармоничных аспектах с Меркурием и с Ураном, в эти дни возможны неожиданные, но приятные повороты событий, новые романтические знакомства. Удачное стечение обстоятельств, весна, друзья, позитивный настрой и вера в светлое будущее, вдохновляют на создание чего прекрасного.

20 апреля в 05:25 Солнце входит в знак Тельца, которым также управляет Венера, движущаяся по Рыбам. Внешний фон способствует расслаблению и спокойствию, люди становятся рассудительнее, сдержано реагируют на все, что происходит вокруг. Начинается период финансовой стабилизации, в социально – экономическом секторе наблюдается прогресс.

Третья декада месяца - это дни счастливых, вдохновляющих событий. Большинство людей выйдут из замкнутого круга проблем, почувствуют приток жизненной энергии. Занимайтесь йогой, медитацией, практиками, которые могут помочь вам находиться в балансе и покое, защититься от агрессивной энергии.

27 апреля Венера соединяется с Нептуном, а 1 мая – с Юпитером. С 26 апреля и до 3 мая лучше не пытаться искать логические взаимосвязи в происходящем вокруг. Реализм и обыденность уйдут на задний план, уступая место романтике, любви, творческому вдохновению. В большинстве случаев даже самый сложный вопрос или ситуация примет благоприятный оборот.

30 апреля в 23:41 по киевскому времени произойдет солнечное затмение в Тельце (управляет знаком – Венера), которое откроет коридор затмений. В конце апреля – первой половине мая закрываются программы, темы, ситуации предыдущих 6 месяцев.

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