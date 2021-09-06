Венера в Скорпионе 11 сентября - 7 октября 2021: что нас ждет в это время

Венера в Скорпионе 11 сентября - 7 октября 2021: что нас ждет в это время

В период прохождения Венеры по знаку Скорпиона личные и деловые отношения становятся проблематичными. Все воспринимается гораздо острее, чем обычно.

Период движения Венеры по знаку cсвоего изгнания - Скорпион: 11 сентября - 7 октября 2021 года. Знак Скорпион – женский, пассивный, стихия Вода, имеет фиксированные качества. Время Скорпиона можно охарактеризовать в природе как период окончательного перехода от теплого времени к холодному. Время фиксированной Воды наиболее полно отражено в это время. Лето прошло, угасает природа, все, что радовало и давало энергию, уходит. Усиливается важность внутренних процессов, наступает сосредоточенность на способности обеспечить энергетический потенциал не теплом и светом, а внутренним резервом, глубоко протекающими процессами, как полезными ископаемыми, находящимися в глубинах нашей планеты, рассказывает астролог Марина Скади.

Основной принцип знака Скорпиона – проникновение в глубину, в суть.

Задача Скорпиона – ценить природное, не нарушая естественных процессов.

Миссия Скорпиона – прохождение, способность провести человека через трансформацию. Это перевод энергий из одного состояния в другое.

Венера, планета любви, гармонии, взаимоотношений, двигаясь по Скорпиону, приобретает особые качества, понятия красоты и равновесия замещает эмоциональная глубина, что не дает гармоничного состояния. Отсутствие равновесия, которое необходимо Венере, сказывается на отношениях, партнерстве, в сфере любви и прекрасного, создавая свою, нестандартную систему ценностей. Это лава страстей, трансформирующих душу.

При транзите Венеры по Скорпиону не бывает простых отношений. Красота и гармония окружающего мира необычная, не такая как воспринимается другими, здесь "свое понимание красоты и любви". Люди, имеющие в натальной карте такое положение планеты, наделены подобными качествами.

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Венера в Скорпионе находится под управлением Плутона и Марса, здесь она превращается в вулкан пламенной страсти, стремится вылить на объект симпатии все свои противоречивые чувства – любовь и ревность, нежность и ненависть. Это период драм и любовных трагедий, все отношения проходят проверку на прочность в той или иной степени.

Период прохождения Венеры через знак Скорпиона – это очень эмоциональная позиция для Венеры, в этом знаке генерирует страстную, чувственную и интенсивную энергию. Но для планеты любви, красоты, гармонии, знак Скорпиона не комфортный. В этот период проявляются скрытые, глубинные комплексы в сфере любви и деловых отношений, эмоциональная уязвимость, сомнения в своей женской или мужской состоятельности. Но это хорошее время для творческих личностей – сложные эмоциональные состояния вдохновляют, способствуют проявлению потенциала в условиях кризиса. Сильные и яркие чувства, порой с крайностями, с чрезмерной реакцией на внешнюю среду, побуждают создавать шедевры.

В период прохождения Венеры по знаку Скорпиона личные и деловые отношения становятся проблематичными. Все воспринимается гораздо острее, чем обычно. В любовных отношениях возрастают эмоциональность, потребность в тесном взаимодействии. В деловых отношениях появляется недоверие и подозрительность, сложно найти компромиссное решение и выйти из спора с достоинством. Подавленные желания поднимаются на поверхность. Если страсть не находит выхода, она может как сублимироваться в яркое творчество, так и превратиться в источник эмоциональных проблем.

Когда Венера находится в Скорпионе, увеличивается количество измен, устраиваются сцены ревности, но также можно трансформировать устоявшиеся отношения, добавить в них страсти, оживить их и сохранить. Хорошее время для решения денежных и материальных вопросов, когда необходимы ресурсы других людей, банков, финансовых организаций.

17 сентября Венера в квадратуре с ретро-Сатурном – препятствия создают другие люди, часто выше по статусу, должности или возрасту. Брак, де­ловое партнерство, совместные проекты и взаи­моотношения с любимым человеком, могут стать напряженны­ми.

23 сентября сложный день – оппозиция Венеры с ретро-Ураном, берегите свою нервную систему. Партнеры непредсказуемы, назначенные встречи и даже оформления союзов – официального брака, например, может сорваться в один миг. Измены, внезапные разрывы, импульсивность – обычные явления. Кризисный день для бизнеса, вообще, финансовой сферы и деловых отношений.

29 сентября Венера в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном, но учитывая положение Венеры, будьте очень осторожны со своими желаниями, не стоит доверять первому симпатичному встречному, избегайте алкоголя и других дурманящих средств. Так как на следующий день – 30 сентября – может быть болезненное разочарование – Венера в напряжении с ретро-Юпитером – желания не соответствуют возможностям, "розовые очки" слетают.

2 октября хороший, поддерживающий аспект – Венера в гармоничном аспекте с ретро-Плутоном, управителем Скорпиона – можно рассчитывать на то, что сложный период трансформаций закончится благоприятно. Если произошло что-то, о чем жалеете, воспользуйтесь потенциалом этого дня, чтобы исправить даже самую, казалось бы, безвыходную ситуацию.

Венера – это планета малого счастья в астрологии, в период ее транзита по сложному Скорпиону, больше всего везет в любовных отношениях и решении материальных вопросов, представителям знаков стихии Воды – Скорпион, Рыбы, Рак. Если вы хотите привнести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте активной социальной жизнью, будьте на виду. Этот период благоприятствует взаимоотношениям, основой которых является денежный интерес, хорошее время для укрепления связи с романтическим партнером, но конечно, если вы учтете общие рекомендации по транзиту Венеры в Скорпионе, а еще лучше, получите индивидуальную консультацию – обращайтесь, у меня адекватная стоимость, контакты на главной странице и под видео. Развитие воображения и ар­тистические стремления могут сделать этот период ус­пешным для воплощения творческих замыслов — либо в одиночку, либо вместе с партнером.

Представители знаков Дева и Козерог, могут произвести конструктивные преобразования в сфере личных и деловых отношений, а также в финансовых и материальных делах. Чтобы ни происходило в период Венеры в Скорпионе, вы можете достигнуть цели через множество препятствий, если, конечно же, не позволите обостренным эмоциям управлять вами. В обычных условиях, Девы и Козероги лучше всего контролируют свои внутренние состояния, но если вы долго сдерживали себя, то можете взорваться как кипящая колба на огне.

Тельцам и Весам, которыми управляет Венера, очень сложно в период ее транзита по знаку своего изгнания – по Скорпиону – ситуации выбора изматывают. Очень тяжело принять решение еще и потому, что часто один или несколько вариантов не вполне понятны. Но это тяжелое состояние преодолевается через детальное исследование обоих вариантов. Но на это требуется время и терпение, которых зачастую, просто нет.

Водолеям и Львам придется пострадать, напряженный период для представителей этих знаков Зодиака. Личные отношения на грани электризации пространства и эмоционального взрыва, впрочем, как и в денежных делах. По странному стечению обстоятельств, теряются выгодные предложения, разрываются контракты, задерживаются выплаты.

Стрельцам, Овнам и Близнецам стоит придерживаться общих рекомендаций, о которых я рассказала. Особенно не обольщаться, но и не стоит ждать неприятностей отовсюду. Также учитывайте то, что излишнее беспокойство разрушительно для взаимоотношений, здоровья и психики.

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