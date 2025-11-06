Венера в Скорпионе 7-30 ноября 2025 года: что нас ждет в это время

Венера в Скорпионе 7-30 ноября 2025 года / © Credits

Этот транзит символизирует эмоциональный вызов, который касается каждого. Венера в Скорпионе не довольствуется поверхностным флиртом или формальным сотрудничеством. Она требует слияния, полного контакта, обладания. Это энергия, которая хочет чувствовать по-настоящему — даже если это больно, даже если это разрушает привычное, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Скорпион — знак глубины, кризиса, трансформации. А Венера — планета любви, красоты, ценностей. В этом знаке она находится в изгнании, ей трудно быть мягкой, дипломатичной, легкой. Она становится страстной, ревнивой, требовательной, и, если мы не умеем проживать эту энергию экологично, она может превратиться в манипуляции, подавление желаний, эмоциональные качели.

В отношениях в этот период всплывают скрытые мотивы, сексуальные напряжения, страхи, желание контролировать и удерживать. Это время, когда партнерство проходит проверку на прочность. Все, что было спрятано — выходит наружу. И если мы готовы говорить честно, без претензий, без обвинений — это может стать моментом глубокого сближения.

Финансовая сфера тоже окрашивается в «скорпионские» тона. Появляется склонность к риску, инвестициям, игре на грани. Но вместе с этим — и обострение тем зависимости от чужих ресурсов, долгов, совместных вложений. Важно быть особенно внимательными к финансовым решениям, не идти на поводу у импульса, а слушать интуицию и стратегию.

Этот период особенно чувствителен для Тельцов, Львов и Водолеев — им может быть непросто, ведь Венера требует глубины, а не все знаки готовы к погружению в эмоциональные воды. Но именно через кризис может прийти освобождение.

А вот Ракам, Скорпионам и Рыбам будет легче — они умеют чувствовать, проживать, трансформировать. Для них это может быть временем внутреннего роста и переоценки ценностей.

В самом конце месяца, 30 ноября в 22:14 Венера, переходит в знак Стрельца.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов этот транзит может стать настоящим испытанием. Венера — управитель вашего знака, и в Скорпионе она находится в изгнании, противоположном знаке Зодиака. Это значит, что привычные формы любви, комфорта и безопасности становятся нестабильными. В отношениях могут всплыть страхи потери, ревность, желание контролировать, даже если внешне все спокойно.

Это время, когда партнер может требовать большей глубины, а вы — стабильности. И вот тут начинается внутренний конфликт. Финансово — возможны вопросы зависимости от чужих ресурсов, совместных вложений, долгов. Не стоит рисковать, особенно если решение продиктовано эмоциями. Но если вы готовы отпустить контроль и довериться процессу, это может стать временем мощной трансформации. Через кризис — к свободе.

ЛЕВ

Для Львов Венера в Скорпионе может затронуть глубинные семейные и эмоциональные темы, особенно если вы привыкли держать лицо и не показывать уязвимость. В отношениях — возможны вспышки страсти, но и конфликты на почве недосказанности. Венера в Скорпионе требует честности, а Лев — гордости. Эти два знака между собой конфликтуют.

В этот период особенно важно говорить о чувствах без драмы, без обвинений, без страха быть отвергнутым. Финансово — возможны вопросы наследства, поддержки, распределения ресурсов. Это не время для импульсивных трат, особенно ради впечатления. Если вы позволите себе быть настоящим, без маски — вы сможете выйти из этого периода более зрелым, эмоционально устойчивым и глубоко соединённым с собой.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев этот транзит может быть особенно напряжённым. Венера в Скорпионе активирует темы карьеры, репутации, власти и контроля. В отношениях — возможны конфликты на почве свободы и близости. Скорпион хочет слияния, Водолей — дистанции. Знаки связывают напряженные аспекты. И если вы не готовы идти в глубину, партнер может почувствовать себя отвергнутым.

Финансово — возможны вопросы зависимости от структур, начальства, чужих решений. Это может быть время, когда вы пересматриваете, кому и зачем вы служите. Но если вы позволите себе исследовать свои страхи близости, признать свои эмоциональные потребности, это может стать временем внутреннего роста и переоценки целей.

РАК

Для Раков Венера в Скорпионе, образно, это «вода в воде», и вы чувствуете себя в ней как дома. Это время, когда вы можете проживать чувства глубоко и осознанно, что помогает трансформировать сферу партнерства в лучшую сторону. А кто-то из представителей этого знака сможет найти свою любовь.

В отношениях — возможны моменты сильной близости, откровенности, даже слияния душ. Но важно не растворяться в партнере, а сохранять границы. Финансово — возможны возможности через партнерские ресурсы, инвестиции, поддержку семьи. Главное — не бояться принимать помощь. Это прекрасное время для творчества, терапии, работы с родовыми темами, особенно если вы готовы идти вглубь, а не вширь.

СКОРПИОН

Для Скорпионов — это ваш период. Венера в вашем знаке делает вас магнитом для внимания, желаний, страсти. Но вместе с этим — и для теней. В отношениях — вы можете быть особенно притягательны, но и склонны к ревности, контролю, эмоциональной манипуляции. Важно осознавать свои мотивы и не играть в игры. Финансово — возможны вопросы инвестиций, чужих ресурсов, глубинной трансформации ценностей.

Это время, когда вы можете пересмотреть, что для вас действительно ценно. Если вы используете этот период для честного диалога, внутренней работы и отпускания старых сценариев, он может стать точкой перерождения и повышения качества жизни.

РЫБЫ

Для Рыб Венера в Скорпионе — это время интуитивных озарений и эмоционального сближения. Вы умеете чувствовать, и сейчас это качество особенно востребовано. В отношениях — возможны моменты сильной близости, но и необходимость говорить о том, что обычно замалчивается. Не бойтесь быть честными — это не разрушит, а укрепит. Финансово — возможны вопросы поддержки, совместных вложений, скрытых ресурсов.

Доверяйте интуиции, но проверяйте факты. Это время, когда вы можете трансформировать старые эмоциональные паттерны, выйти на новый уровень чувственных наслаждений и творчества. Транзит Венеры по Скорпиону помогает решить финансовые вопросы, благодаря взаимной симпатии. А также найти партнера, с которым можно строить семью или совместный бизнес.