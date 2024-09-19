Венера в Скорпионе с 23 сентября по 17 октября 2024: эмоции, кризисы и трансформация взаимоотношений

23 сентября в 05:36 (gmt+3) Венера входит в знак Скорпиона и с этого момента начинается новый этап, полный драматических ситуаций и преобразований – транзит Венеры по Скорпиону. Этот знак славится своей тягой к экстриму, опасностям, вопросам жизни и смерти.

В отличие от предыдущего прохождения планеты по знаку Весы, который ориентирован на баланс, Скорпион ищет сложные жизненные ситуации, обостряет проблемы, высвечивает то, что было скрыто. Но в результате, именно энергия Скорпиона трансформирует все это, вырывает ненужное с корнем, оставляя только самое полезное и жизнеспособное, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Венера в Скорпионе обеспечивает сложными обстоятельствами в сфере финансов и партнерства. Но именно в такие периоды обнаруживаются важные моменты и детали. Скорпион – это знак, который черпает энергию из кризисов, но, в процессе работы, также появляется и множество возможностей для роста и преодоления трудностей.

Венера в Скорпионе рождает страсть и смелость в отношениях. Во время этого транзита ценится готовность идти на жертвы ради любимого человека, но есть и оборотная сторона: возникает очень сильная ревность. Психологический климат в паре будет накаляться, каждый жест или слово могут восприниматься острее, чем обычно. Но помним о том, что кризис – это не тупик, а всегда возможность для преображения, роста и развития.

Скорпион не терпит слабости, и в этот период партнерам предстоит пройти испытание на прочность. Углубляет ситуацию также и Солнечное затмение в Весах 2 октября, которым управляет Венера. В ближайший месяц не исключены аномальные природные явления, которые лишь добавят драматизма и накала в общей картине.

Материальная сфера под управлением Венеры в Скорпионе становится полем борьбы. Этот транзит можно охарактеризовать как агрессивную конкуренцию и неожиданные финансовые решения. Интриги и манипуляции – частные спутники денежных операций в этот период. Победа достанется только тем, кто не боится финансовых бурь и готов идти на риск. Личная харизма и обаяние могут стать решающими факторами в переговорах.

Транзит Венеры по Скорпиону принесет не просто перемены в желаниях и настроениях. Жесткий период, но также это и время больших возможностей. В такие дни пробуждаются самые темные стороны характера человека. Причем, многие люди их не боятся и даже получают от них удовольствие. Чем сложнее ситуация, тем больше энергии приходит, и тем ярче горят глаза смелых и сильных личностей.

Нестабильность в отношениях может подтолкнуть к поиску нового партнера, расставаниям и даже разводам. И, действительно, их станет больше во время транзита Венеры по Скорпиону. Сохранить и укрепить любовную связь непросто в этот период. Ревность может вспыхнуть даже в самых гармоничных и доверительных отношениях.

Венера в Скорпионе не терпит слабости и предательства, последствия этого могут быть очень трагичными. Непримиримость тянет людей в пучину эгоизма. Поэтому многие пары сталкиваются с испытаниями, проверкой своей эмоциональной силы и преданности.

Плутон управляет Венерой в Скорпионе и первая кризисная ситуация возможна 21-22 октября, т.е. еще накануне ингрессии планеты любви в этот тяжелый и мистический знак Зодиака. В эти дни Плутон и Венера образуют между собой напряженный аспект. И это не лучшее время для крупных покупок или финансовых операций.

Знак Скорпиона считается непростым для Венеры, так как она находится здесь в изгнании. Однако даже это можно обратить в свою пользу, если учесть особенности периода. Любовные отношения в этот период становятся не только эмоциональными, но и исследовательскими. В это время на важна искренность и доверие в отношениях стоят.

Для деловых отношений, сотрудничества, транзит Венере по Скорпиону может принести серьезные конфликты из-за денег. Этот период может стать испытанием для партнеров и коллективов людей, где доверие стоит под вопросом. Переоценка собственной значимости, желание контроля и подозрения, могут разрушить любые союзы, если вовремя не предпринять меры.

Скорпион, ориентированный на интуицию и подсознание, призывает уделить внимание внутреннему миру, обратить внимание на подсознательные желания и страхи, которые управляют нашими действиями. Венера в этом знаке пробуждает скрытые эмоции, прошлые травмы и неудачный опыт в сфере взаимоотношений. Воспоминания могут усложнить ситуацию, усилить напряжённость в отношениях. Используйте этот период, чтобы обсудить с партнером ваши страхи, надежды и опасения. Не бойтесь быть искренними – это поможет укрепить отношения, как личные, так и деловые.

С 3 по 8 октября – наилучшие дни при транзите Венеры по Скорпиону. В это время формируется гармоничная конфигурация планет "Большой Тригон" из Сатурна, Марса и Венеры, что благоприятным для развития связей и поиска любви. К этому времени уже закончится период затмений, что позволяет использовать гармоничную связь планет в свою пользу. Желающим найти романтического партнера следует проявить активность в эти дни, отправиться на отдых, встретиться с друзьями, пообщаться на сайтах знакомств.

13-15 октября Венера в оппозиции с Ураном, поэтому количество неприятных неожиданностей со стороны других людей значительно увеличится. Этот аспект обычно предполагает проблемы в браке и любых партнерских отношениях, возникновение любовных интрижек, конфликты между представителями разных поколений. Упрямство мешает принимать верные решения, а советы окружающих вызывают раздражение и отторжение.

Завершается транзит Венеры по Скорпиону на позитивной ноте – гармоничные аспекты с Плутоном и Нептуном 16 и 17 октября, помогают исправить ошибки, совершенные за предыдущий месяц. Закалённые в пламени страстей и потрясений, любовные пары на новом уровне выстраивают свои взаимоотношения.

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