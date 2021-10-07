Венера в Стрельце 7 октября: время для любви и творчества

В период активных энергий Стрельца можно получить заряд оптимизма, наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое и перспективное.

7 октября Венера переходит в оптимистичный знак Стрельца в 14:21 по киевскому времени. Выйдет из этого знака 5 ноября в 15:44. В целом, настроение у людей в этот период значительно улучшается, появляется вера в счастливое будущее. Любовь и романтика входит в жизнь большинства людей, праздников и ярких мероприятий становится больше. Появляется желание выяснить свои способности, задатки, таланты, определить для себя вектор развития. Сочетание красивого с полезным, способствует обретению счастья и радости, а вопросы материальных ценностей и денег решаются в этот период намного легче, рассказывает астролог Марина Скади.

Венера характеризует темы брака, партнерских деловых отношений, денег, зарубежья, а также творчество и сферу любви. Знак Стрельца очень позитивный, относится к стихии Огня - это романтика, необъятные просторы, где нет границ, и ничто не сдерживает языки пламени, которые стремятся в ночное небо, к звездам. В период активных энергий Стрельца, можно получить заряд оптимизма, наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое и перспективное.

В период с 7 октября по 5 ноября люди, находящиеся за границей, могут найти любовь своей жизни или начать взаимовыгодные партнерские отношения с иностранцем. Очень часто такой транзит дает любовь в институте, при обучении, получении высшего образования. Стрельцом управляет Юпитер, который все расширяет, поэтому у многих людей появляется склонность к аферам, вхождению в двойственные, параллельные связи. Это типичная мифологическая картина Зевса, который несмотря на то, что жена рядом, имеет многочисленные связи с богинями и смертными женщинами. Вместе с нарушением моральных принципов в любви путешествие за границу может разрушить брак или любовные отношения.

В лучшем случае транзит Венеры по знаку Стрельца дает мечтательность в любви, склонность идеализировать партнера. Любовь может быть слишком далекой, чтобы стать реальной, и может остаться платонической. До 31 октября Марс, характеризующий мужчин, инициативу, волю, энергию, находится в слабой позиции - в статусе изгнания, поэтому многие (как мужчины, так и женщины) даже и не пытаются воплотить мечты в жизнь.

Транзит Венеры по Стрельцу усиливает потребности человека в сладком, т.е. люди склонны получать компенсации через "вкусненькое", чтобы возместить потерянное чувство удовлетворения. Внимание рассеивается, хочется видеть только хорошее, поэтому неприятную правду люди зачастую не воспринимают. Однако чувство реальности вернется, когда Венера закончит свой транзит по Стрельцу. Поэтому, чтобы потом не было больно, не стоит надевать сейчас "розовые очки", а также идеализировать взаимоотношения.

По знаку Стрельца перемещаются кармические элементы гороскопа - Лунные Узлы. Это две чувствительные точки на эклиптике (путь Солнца по знакам Зодиака), в которых проекция орбиты Луны пересекает проекцию орбиты Солнца. 10 октября Венера соединяется с Южным Лунным Узлом, соответственно, строит оппозицию к Северному Узлу. В этот день постарайтесь честно ответить себе на вопрос: "Чему научил меня предыдущий опыт?". Накануне перехода Венеры в знак Стрельца происходит новолуние в Весах (6 октября), которое управляется Венерой. А это значит, что кардинальные изменения неизбежны, но прошлый негативный опыт стоит оставить в позади, чтобы с оптимизмом начать многое с чистого листа.

Период с 8 по 15 октября - время кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским личным и деловым отношениям. В памяти всплывают давние события, люди чаще вспоминают бывших любимых, деловых партнеров. Анализируя причинно-следственную связь прошлого с настоящим, удается обнаружить что-то очень важное, полезное для существующих отношений. Южный Узел - это фундамент, показывает путь от прошлого к будущему (Северному Лунному Узлу). Это отличное время для возобновления давних, разрушенных отношений, исправления ошибок в сфере партнерства.

13 октября Венера в гармоничном аспекте со стационарным Сатурном - день благоприятный, желания и чувства подчиняются разуму, поэтому ошибочные эмоциональные реакции почти исключаются. Такой реалистический настрой обуславливает сохранение верности своему партнеру, а также развитие текущих дел и завершение финансовых сделок. Однако необходимо придерживаться морального кодекса, соблюдать традиции и не поддаваться желанию спонтанного изменения существующего положения. Формализм в работе приветствуется. Активизируется деловое партнерство, укрепляются связи. Благоприятна общественная или политическая активность.

17 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро-Меркурием, а Солнце в напряжении с Плутоном. Энергии дня разнообразны, при достаточном самообладании можно этот потенциал направить к некоторому улучшению. Желательно избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях. Будьте осторожны, т.к. увеличивается вероятность травм на производстве, при работе с техникой, также возможны материальные потери и убытки из-за собственных ошибок и поспешных действий. При решении вопросов налогообложения, страхования, распределения прибыли и размещения совместного капитала, возникают конфликты, поэтому лучше заняться этим после 18 октября. Критический день для личных и семейных взаимоотношений. Он может принести вынужденную разлуку, разрыв отношений, потерю партнера, действия, направленные на развод.

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Венера - планета "Малого Счастья" в астрологии, но, чтобы получить ее блага, необходимо научиться делать правильный выбор. Вспомните свои предыдущие взлеты и падения и подумайте: не указывает ли вам предыдущий опыт, как поступить в данной ситуации в настоящем? Возможно, вы сожалеете о предыдущем выборе - разве ваш внутренний голос или тело не давало вам сигналов, что так поступать не нужно

Больше всего даров в период движения Венеры по Стрельцу получат представители знака СТРЕЛЬЦА, ЛЬВА и ОВНА. Чтобы увеличить шансы на успех, старайтесь быть в центре, занимайтесь общественной деятельностью, демонстрируйте свои таланты и способности. Вы способны вдохновить и заразить этим подъемом окружающих людей, сотрудников и партнеров. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое удается. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола.

БЛИЗНЕЦЫ часто находятся в двусмысленном положении, есть трудности с выбором. Период соблазнов - возможно вовлечение в служебный роман. Вам помогут выйти из сложных ситуаций люди старшего поколения - не игнорируйте их советы и вы избежите многих ошибок.

ДЕВЫ и РЫБЫ могут ощутить сложности при установлении партнерских отношений, возникают препятствия, причина которых - необязательность других людей. Вам могут "вставлять палки в колеса", завидовать вашим прошлым успехам, что создает неблагоприятную психологическую атмосферу в коллективе.

ВЕСЫ и ВОДОЛЕИ смогут решить большинство вопросов, если будут стремиться к взаимодействию с другими людьми и компромиссам. Хорошее время для дружеского общения, встреч с единомышленниками и проведения различных мероприятий. Чем больше контактов в период движения Венеры по знаку Стрельца, тем больше возможностей для получения новых перспективных предложений и улучшения финансового положения.

ТЕЛЬЦЫ, РАКИ, СКОРПИОНЫ и КОЗЕРОГИ - нейтральный период, особенно никто не помогает, но главное - практически никто и не мешает. Все в ваших руках! Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы сможете успешно заключать сделки и договора. Если же будете фиксироваться на прошлых неудачах, то упустите счастливые шансы на улучшение качества своей жизни. Любой жизненный опыт - положительный или отрицательный, дарит ценные уроки. Поражения в жизни случаются только когда, когда никакого урока человек для себя не вынес. Взлет - это такой же ценный урок, как и падение. Поэтому смелее действуйте, подготавливайте фундамент будущих успехов.

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