Венера в Стрельце с 30 ноября по 24 декабря 2025 года: что нас ждет в это время

Венера в Стрельце с 30 ноября по 24 декабря 2025 года / © Associated Press

В самом конце месяца c 30 ноября в 22:14 (gmt+2) с вхождением Венеры в знак Стрельца, отношения и ценности приобретают философский и идеалистический оттенок. Это любовь-путешествие, любовь-поиск, любовь-размах, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Энергия Венеры в Стрельце — не про «быть вместе любой ценой», а про «быть вместе там, где оба становятся больше, сильнее, свободнее». Это энергия, которая освобождает сердце от страхов и драм, оставляя ему только одно главное направление — туда, где есть смысл.

Мифологически эта Венера тянется не к подземным водам Скорпиона, а к небу, к бескрайнему пространству, где можно вдохнуть полной грудью. Это Афродита, которая не замирает в зеркале эмоций и желаний, а набрасывает плащ путешественницы, берет факел и идет вперед. Ее любовь — это огонь, который освещает путь.

Она влюбляется в того, кто способен идти рядом и смотреть на звезды, а не на свои страхи. С первых часов транзита появляется ощущение легкости в отношениях. Там, где было тяжело — станет проще.

Там, где было слишком серьезно — появится юмор. Там, где было много эмоций — придет ясность. Венера в Стрельце не терпит притворства: она любит напрямую, честно, вдохновляюще. Это период, когда тянет на движения: путешествия, обучение, новые знакомства, расширение кругозора, поиск вдохновляющих людей.

Венера в Стрельце открывает двери. Любовь становится похожа на дорогу, которая всегда ведет к росту. Это время, когда можно увидеть партнера не через призму обид или ожиданий, а как человека, с которым у вас один путь — путь развития. Отношения, основанные на доверии и общих идеях, получают шанс выйти на новый уровень.

Появляется желание говорить о важных вещах — о смыслах, мечтах, о том, куда вы вместе идете. Многие пары отправятся в путешествия или начнут совместные проекты. Связи, в которых нет вдохновения, — сами собой утратят смысл.

Это транзит, который возвращает искру. Для тех, кто ищет любовь — один из лучших периодов для знакомств. Венера в Стрельце дарит удивительную способность притягивать тех, кто подходит вам по духу, по мировоззрению, по внутреннему огню. Здесь не действует формула «по расписанию» — любовь приходит внезапно, в момент вдохновения: в дороге, на обучении, в переписке, на мероприятии, даже просто разговаривая с человеком из другой культуры.

Венера в Стрельце любит сюжеты, у которых есть горизонт, а не тупик. Энергия Стрельца расширяет то, к чему прикасается. Материальные вопросы отходят на второй план, а на первый выходит то, что приносит радость и ощущение роста. Финансовые возможности могут прийти через: обучение, поездки, международные связи, расширение проектов, рекламу, выход на новую аудиторию.

Но важно помнить: Венера в Стрельце тратит легко — иногда слишком. Желание «раздвинуть рамки» может привести к импульсивным покупкам и оптимистичным, но не всегда реалистичным вложениям. Лучше вкладываться в то, что дает рост: знания, путешествия, новые направления.

Самое важное — это настроение. Наступает время, когда мы снова ощущаем вкус к жизни. Когда сердце перестает бояться — и начинает стремиться. Когда любовь становится не тяжестью, а вдохновением. Когда жизнь словно говорит: «Не бойся. Мир больше, чем кажется. И ты тоже».

Венера в Стрельце — это огонь радости. Огонь поиска. Огонь честной, открытой, смелой любви.

И этот огонь мы все почувствуем с 30 ноября — как зов дороги, зов свободы, зов души, которая снова хочет лететь. Венера в Стрельце не терпит ограничений. Она ищет вдохновение в новых впечатлениях, в дальних дорогах, в общении с людьми другой культуры. Это период, когда особенно важно не замыкаться в привычном, а позволить себе больше легкости и спонтанности.

Венера в Стрельце пробуждает тягу к ярким проектам, философским идеям, искусству, которое несет смысл и вдохновение. Хорошее время для обучения или начала преподавательской деятельности, публикаций, творческих экспериментов.

Когда Венера движется по огненному Стрельцу, небесный сценарий настраивается на волну вдохновения, легкости и расширения. Это время, когда желания, мечты и внутренние импульсы находят возможность воплотиться — особенно у тех, чьи сердца и натуры близки огненной стихии.

Стрелец, Овен и Лев — период исполнения желаний

Для огненных знаков начинается один из самых счастливых и благоприятных этапов сезона. Венера в Стрельце приносит им поддержку во всём, что связано с любовью, творчеством, финансовыми возможностями, вдохновением и внутренней свободой. Это время, когда желания находят путь к реализации, когда «хочу» и «могу» совпадают.

Стрелец получает подарок в виде мощного энергетического подъема, яркости, личного магнетизма и удачи: Вселенная словно подталкивает вперед, открывая новые дороги.

Овен ощущает, что препятствия исчезают, люди становятся союзниками, а любые инициативы загораются и дают результат.

Лев приобретает особое сияние — внимание, признание, новые предложения, вдохновение в творчестве и яркие чувства приходят словно сами собой.

Близнецы, Дева и Рыбы — время напряжения и проверки

Для представителей мутабельного креста (Близнецы, Дева, Рыбы) транзит Венеры по Стрельцу ощущается более остро. Это не разрушение, но встряска, проверка на гибкость, честность с собой и необходимость пересмотреть сферы, за которые отвечает Венера — отношения и деньги. Но напряжение несет и пользу: Венера в Стрельце подсвечивает слабые места, чтобы их можно было исцелить и укрепить.

Близнецы могут столкнуться с непоследовательностью партнёров, недопониманием, задержками в делах или неожиданными переменами в личной жизни.

Девам придется пересмотреть границы, ожидания, свои требования к себе и другим — Венера заставит увидеть то, что давно просило внимания.

Рыбы почувствуют внутренний разлад между желаниями души и внешними обстоятельствами: возможны эмоциональные выбросы, колебания настроения, сомнения в отношениях или в финансовой сфере.