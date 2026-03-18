Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года: что нас ждет в это время

Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года / © Credits

30 марта Венера входит в знак Тельца в 19:00 (gmt+2) до 24 апреля 2026 года. В этот период не хочется спешить, и присутствует желание проживать каждый момент так, чтобы он оставлял след — мягкий, приятный, настоящий, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Венера в Тельце возвращает нас к себе через ощущения, напоминает о ценности стабильности и качества. Мы начинаем внимательнее относиться к тому, что нас окружает, и выбирать то, что действительно поддерживает. В отношениях появляется больше тепла и телесности, в финансах — стремление действовать более осмысленно и выбирать решения, которые дают устойчивый результат. В окружающем пространстве теперь больше комфорта и красоты.

В мифологии рождение Венеры связано с одним из самых драматичных сюжетов греческого космоса. Когда Кронос (Сатурн), сын Урана, оскопил своего отца, капли его крови упали в море. Вода вспенилась, и из этой пены поднялась богиня необыкновенной красоты — Афродита, которую римляне позже назовут Венерой. Она возникла не как дочь конкретных родителей, а как воплощение самой силы притяжения, желания, гармонии и рождения жизни из хаоса. Её появление символизирует момент, когда из разрушения рождается красота и способность любить, чувствовать, создавать.

Телец — это знак, который отвечает за всё, что можно почувствовать, потрогать, укоренить и сохранить. Здесь важны простые, но фундаментальные вещи: качество жизни, телесность, стабильность, материальная база, удовольствие, которое не требует спешки. Телец любит то, что надёжно, красиво, естественно и долговечно. Это энергия, которая строит, укрепляет и удерживает.

Энергетику Тельца легко понять, если посмотреть на то, как в этом знаке чувствуют себя разные планеты. В этом знаке ценности становятся осязаемыми, желания — конкретными, а решения — практичными. Телец не гонится за новизной ради новизны; он выбирает то, что выдерживает время. Это пространство, где важно не только иметь, но и чувствовать, что это приносит реальную опору.

В Тельце Венера находится в своём доме, а значит имеет статус управления. Здесь она раскрывается полностью: через чувственность, красоту, комфорт, удовольствие, материальные ресурсы, способность наслаждаться жизнью. Это её естественная территория, где она задаёт тон и определяет, что действительно ценно.

Луна в Тельце имеет статус экзальтации, а значит чувствует себя особенно хорошо. Здесь эмоции становятся спокойнее, стабильнее, глубже. Это положение усиливает способность заботиться, создавать уют, поддерживать, наполнять пространство теплом. Луна в Тельце даёт устойчивость чувствам и делает реакции мягкими, но надёжными.

Марсу в Тельце непросто. Его огненная природа сталкивается с медленным, основательным ритмом знака. Здесь импульсы замедляются, действия становятся тяжёлыми, а прямолинейность — менее эффективной. Марс в Тельце действует медленно, но упорно, хотя ему не хватает привычной скорости и резкости.

Плутон в Тельце тоже оказывается в невыгодном положении. Его стремление к глубокой трансформации сталкивается с природой Тельца, который держится за стабильность и не любит резких перемен. Здесь трансформационные процессы идут медленно, через материю, через долгие циклы.

Урану в Тельце сложнее всего. Его энергия перемен, свободы и внезапных поворотов плохо сочетается с земной устойчивостью знака. Уран в падении проявляется через неожиданные изменения в материальной сфере, в ценностях, в финансах, в привычных основах жизни. Он ломает то, что казалось неподвижным, и заставляет искать новые формы стабильности.

В итоге Телец становится знаком, где всё проявляется через форму, материю, тело, ресурсы и способность удерживать. Это знак, который учит ценить простое, укреплять важное и строить жизнь на том, что действительно имеет смысл.

Венера в Тельце помогает почувствовать, что важно именно сейчас, что приносит удовольствие, что стоит сохранить и укрепить. Это время, когда хочется создавать, украшать, заботиться о теле, доме, отношениях — не ради результата, а ради самого процесса.

Именно транзит Венеры по Тельцу в 2026 году особенно важен. Это связано с тем, что впереди — последнее соединение Венеры с Ураном в Тельце, завершающее целый семилетний цикл. Уран находился в Тельце с 2018 года, и за это время он перевернул многие темы, связанные с деньгами, отношениями, самооценкой, ощущением безопасности и материальными основами жизни. Он учил нас менять то, что казалось неподвижным, и отпускать старые представления о стабильности.

С 26 апреля Уран покинет знак Тельца, и это финальное соединение с Венерой становится точкой завершения большого этапа. Оно может принести ясность в вопросах, которые долго оставались подвешенными. Что‑то, что раньше казалось неожиданным или нестабильным, теперь воспринимается как естественная часть пути. А то, что давно требовало обновления, получает шанс окончательно измениться.

Этот период создаёт мягкий, но ощутимый переход: от старых ценностей — к новым, от прежних представлений о комфорте — к более живым и честным, от привычных схем — к тем, которые действительно подходят вам сейчас. Венера в Тельце помогает закрепить всё, что было пересмотрено за последние годы, и превратить перемены в устойчивую основу.

Именно поэтому хочется создавать пространство, в котором приятно находиться. И позволять себе то, что раньше казалось слишком смелым или нестандартным. Венера в Тельце завершает семилетнюю историю Урана в этом знаке красиво через осознание того, что мы уже изменились — и теперь готовы жить по‑новому.

Транзит Венеры по Тельцу особенно мягко и гармонично проявляется для представителей знаков стихии Земли, потому что в этот период Венера формирует к их натальному Солнцу гармоничный аспект.

Для Тельцов это время усиления личной привлекательности и внутреннего комфорта, для Дев — период лёгкости в делах и приятных совпадений. А у Козерогов при таком транзите материальные и эмоциональные темы складываются более естественно.

Гармоничный аспект Венеры делает её влияние ощутимым, но мягким: он помогает, создавая условия, в которых проще получать удовольствие от жизни, укреплять отношения и привлекать нужные ресурсы.