Венера в Тельце с 6 июня по 4 июля 2025 года: что нас ждет в это время

Венера в Тельце с 6 июня по 4 июля 2025 года / © Associated Press

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Когда Венера, богиня любви, входит в знак своей обители — Телец, земля будто бы начинает петь. В 2025 году это событие произойдет 6 июня в 07:43 (gmt+3). Выйдет из Тельца — 4 июля в 18:31. В это время важно замедлиться, почувствовать мир на ощупь и вкус, вложить любовь в то, что мы строим и выращиваем, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Венера в Тельце приносит нам устойчивое стремление к гармонии, телесной любви, комфорту и материальному удовольствию. Это возвращение хозяйки домой, туда, где она чувствует каждую вибрацию плоти, где наслаждение — не абстракция, а вкус спелой ягоды, тепло объятий, шелк ткани, запах летнего воздуха.

В римской традиции Венеру считали родоначальницей жизни, олицетворением чувственности и творческого вдохновения. Она родилась из морской пены, оплодотворенной небесной силой, и с тех пор она несет в себе первозданную магию — уметь желать, и быть желанной. Этот архетип связан с притяжением, наслаждением, эстетикой, а также с темами соблазнения и дипломатии. Ее сила заключается в магнетизме и умении привлекать.

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Венеру в Тельце можно представить как святилище телесного, храм земли, где любовь — это не абстракция, а прикосновение, вкус, дыхание. Здесь она — повелительница жизни во всех ее проявлениях. Но и соблазнительница, и искусительница, ведущая к глубоким метаморфозам через наслаждение.

Перемещение Венеры по Тельцу — один из самых сильных транзитов для дел любви, красоты, финансов и внутреннего ощущения ценности. Благоприятно все, что связано с телом, природой, комфортом, искусством и накоплением ресурсов.

Телец — символ стабильности и земных благ, он связан с древними мифами о плодородии и изобилии. В этом знаке Венера проявляется как богиня земли, щедрости и материального процветания. В древних традициях Телец ассоциируется с поклонением богов природы, богатства и продолжения рода.

Великий Телец — одно из самых древних и мощных зодиакальных существ. В мифах он связан с Зевсом, принявшим облик белоснежного быка, чтобы похитить красавицу Европу. Он увез ее на спине по морю к берегам Критa, где началась новая династия — и новая история любви. Телец — это не просто животная сила — это сила притяжения, обольщения, стабильности и чувственности.

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Транзит Венеры в Тельце помогает повысить качество жизни. Почувствуйте свою ценность. Уважайте тело. И не бойтесь отпустить то, что больше не делает вас счастливыми — даже если оно казалось незыблемым. Это путь через наслаждение к самопознанию, через страсть — к переоценке ценностей. Он начнется как тихая симфония чувственности, но к концу может стать электрическим штормом.

Что важно помнить в этот период:

Все, что происходит с любовью и деньгами — не случайно. Это проверка на истинные ценности.

Телесность и стабильность — да. Привязанность и контроль — нет.

Осознанность в чувствах поможет пройти даже через бурю и сохранить внутренний стержень.

Это может быть время внезапных встреч с людьми, которые перевернут ваше восприятие чувств.

Венера в Тельце стремится к красоте и стабильности, но ее соединения с неподвижной звездой Альголь (1 июля) и Ураном (3 и 4 июля) могут вынудить столкнуться с теневыми аспектами любви, ресурсов и денег, чтобы выйти на новый уровень. В эти дни интенсивная волна освобождения и обновления проходит через сердце.

Альголь — одна из самых зловещих звезд, связанная с мифом о Медузе Горгоне, которая превращала в камень всех, кто смотрел ей в глаза. Это символ власти, трансформации через разрушение, столкновения с теневой природой личности (одержимость, ревность, страх быть покинутыми или преданными). В астрологии она несет неизбежные изменения, которые требуют силы духа.

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Аспект соединения с ней может принести мощные трансформации в вопросах любви, ресурсов и красоты. 1 июля Венера сталкивается со страхами потерь, глубокими эмоциональными переживаниями и вопросами власти в отношениях.

Звезда Альголь, «Глаз Медузы», несет в себе разрушительную силу подавленного женского гнева и разрушительных страстей. Когда Венера соприкасается с ней, могут подняться ревность, страх предательства, эмоциональные драмы. Но также — это шанс увидеть свою истинную ценность сквозь хаос, пережить трансформацию и выйти очищенными.

Альголь — одна из самых мрачных звезд неба, звезда Медузы Горгоны, древнего архетипа женской ярости, опасности и трансформации через кризис. Когда Венера соприкасается с ней, пробуждаются тени любви. Это момент, когда желания могут ослеплять, а страсть — уносить за грань разума. В такие дни важно быть особенно осознанными в сфере чувств и отношений: не идти на поводу у импульса, не путать любовь с захватом.

Уран — символ свободы и внезапных перемен, но в Тельце он чувствует себя неуютно: земля не любит потрясений. Венера же в своем доме. Аспект соединения принесет неожиданные любовные сюжеты, вспышки вдохновения, желание разорвать старые шаблоны в отношениях и финансах. Кто-то влюбится с первого взгляда, а кто-то внезапно поймет, что готов к разрыву.

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Уран — бог небес и внезапных перемен, его архетип связан с Прометеем, который принес огонь людям, нарушив законы богов. Это символ свободы, новых открытий и разрыва старых ограничений. В Тельце он призывает нас пересмотреть привычные шаблоны и выйти за рамки традиционных ценностей. Энергия Урана здесь менее выражена (планета в статусе падения), ведь этот знак любит стабильность.

3 и 4 июля красота ломает шаблоны. Любовь, что требует свободы. Деньги могут приходить внезапно или так же внезапно исчезать.

Венера в управлении придает этому соединению особый смысл: неожиданности в любви, резкие повороты в финансовых вопросах, неожиданные изменения в ценностях. Это время, когда привычные зоны комфорта могут быть разрушены, чтобы дать место обновлению.