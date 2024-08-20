Венера в Весах 29 августа - 23 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

Транзит Венеры по знаку Весы побуждает стремиться к миру и пониманию, единству, к гармонии с собой и с другими людьми. В это время будет больше счастливых событий, спокойных будней, социальной справедливости.

29 августа (gmt+3) Венера входит в знак Весы до 23 сентября, формируя благоприятные обстоятельства и подходящий психологический климат для создания, развития и укрепления личных и деловых взаимоотношений. Весы – самый сбалансированный знак Зодиака, связан со сферой партнерства. Венера – это планета комфорта, любви, желаний, перемещаясь по Весам, подчёркивает наши партнёрские отношения и социальную жизнь, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Энергия Весов даёт вежливость и мягкость в общении в этот период, что позволяет сгладить все острые углы, разрешить спорные ситуации и даже извлечь взаимную пользу из эмоционального перемирия. Это время созидания и объединения. А разобщение, дерзкое и грубое поведение не свойственно людям в период транзита Венеры по знаку Весы.

В знаке Весы Венера в статусе управления, т.е. планета здесь проявляется максимально естественно, раскрывает чувство красоты и гармонии, спокойное желание сохранить устойчивое состояние равновесия и красоты в себе и в окружающем мире. Этот период благодатен для сотрудничества и работы в паре. Каждый может внести положительные изменения в свои партнёрские отношения и начать всё заново.

При транзите Венеры по Весам выявляются все проблемы в сфере взаимоотношений и если один из партнёров испытывает более сильные чувства, чем другой, или же один вкладывает больше сил и работы в отношения, то во время прохождения Венеры через знак Весов это станет очень заметно. Большинство людей в эти дни склонны вести себя с окружающими ровно настолько уважительно и добродушно, насколько получают такое же отношение от них по отношению к своей персоне. А также так, как хотят это чувствовать по отношению к себе, но малейшее хамство может поставить жирную точку в отношениях. Хорошая новость, что можно раскопать причины одиночества или сложностей в супружеских взаимоотношениях.

Пока Венера находится в Весах, многим людям захочется окружить себя красивыми вещами, обновить гардероб или домашний декор, посетить косметолога и стилиста. Небольшие траты на это принесут чувство глубокого удовлетворения и помогут обрести баланс в жизни. Милый подарок любимому человеку даст возможность сблизиться с партнером, услышать его желания и поделиться своими, а также вывести ваши отношения на новый более высокий и духовный уровень.

Планета Венера названа в честь римской богини Венеры (греческое имя Афродита). Венера – олицетворение вечной молодости и весны, покровительница плодородия, деторождения и брачного союза. Согласно легендам, обольщающей любовной власти Венеры подчинялись не только смертные, но и боги. Неизменным атрибутом ее наряда был знаменитый пояс, в котором заключена любовная сила обольщения. Однажды пояс у Венеры попросила на время сама царица богов Гера. Пояс обольщения понадобился Гере для того, чтобы ее муж, повелитель Олимпа Зевс, очарованный ей, позабыл обо всех своих делах, и тем самым дал возможность Гере самой вершить судьбы мира.

Очень красив миф о рождении Венеры-Афродиты: она появилась на свет из морской пены. После боя титанов капля крови раненого бога Урана попала в море, в результате образовалась белоснежная пена, из которой и возникла богиня любви. Ветер принес золотоволосую богиню на побережье острова Кипр, где ее встретили местные боги и преподнесли ей в дар драгоценную диадему. Где бы ни ступала нога Венеры, всюду распускались прекрасные цветы, а воздух наполнялся благоуханием. Взойдя на Олимп, она сразу же сразила всех богов своей невероятной нежной красотой.

Во время транзита Венеры по Весам приходят ответы на вопросы о том, как привести к равновесию все стороны своей жизни или как сбалансировать систему ценностей через взаимоотношения с людьми. Этот период хорош тем, что наделяет людей правильным ходом мыслей и выйти на новый уровень развития, благодаря самопознанию и работы над собой.

Весы – зодиакальное созвездие, лежащее между Скорпионом и Девой, было известно задолго до нашей эры. Это единственное зодиакальное созвездие, которое представляет собой неодушевленный предмет. Взгляд на созвездие менялся с течением времени, и поэтому его вид сформировался, приняв окончательную форму, позже остальных зодиакальных созвездий.

Происхождение названия созвездия связывают с разными мифами. По одному из них древнеримский император Август был справедливым правителем, заботился о своем народе и вершил правосудие. Великий римский поэт Вергилий прославил императора Августа в своем творчестве на века в знак уважения его заслуг перед своим народом. Благодарные подданные решили увековечить имя своего правителя. Между Девой и Скорпионом они поместили новое созвездие – Весы, "изъяв" для этого необходимое пространство у Скорпиона. Новое созвездие было посвящено Августу как символ его справедливости и благородства.

С происхождением названия этого созвездия связывают также миф о богине Фемиде, титаниде – богине первого поколения, дочери Урана и Геи, второй супруге Зевса. От союза с Зевсом она родила богинь судьбы: Клото, Лахесис и Атропос. Эсхил указывал в своих сочинениях, что Фемида была матерью Прометея. Громовержец Зевс хранил законность на Олимпе, в чем ему помогала богиня Фемида. Она созывала собрания богов и следила за порядком и справедливостью.

Фемида изображалась с повязкой на глазах, как символом беспристрастности, с мечом, а иногда с рогом изобилия и весами в руках – символом точности и равновесия. Богиню Фемиду окружают многочисленные жрецы- слуги закона. Это судьи, которым она поручает вершить правосудие среди людей.

Знак Весы относится к стихии Воздуха, мужской, активный, обладает кардинальными качествами. Основной принцип знака Весов – достижение и сохранение равновесия и гармонии в обмене с окружающим миром. Девиз: "Ты", "Мы", "Я уравновешиваю". Четкое и безэмоциональное различение структуры и границ, умение выставить оценку, обеспечивает Сатурн в экзальтации в знаке Весы.

В изгнании – Марс и Плутон, отсюда и потребность в импульсе извне, трудности при необходимости принимать решение самостоятельно и проявлять инициативу. В статусе падения – Солнце, поэтому при ярко выраженном знаке Весы в личном гороскопе, люди умеют "сохранить лицо", демонстрировать невозмутимый вид. Но это дает слабую личную активность, сдержанное проявление себя.

Задача Весов – проявлять свою инициативу, высказывать свое мнение.

Миссия Весов – мирить, гармонизировать, приводить к соглашениям, взаимодействовать.

Венера управляет Весами, поэтому именно представители этого знака Зодиака обычно счастливы в отношениях, легко устанавливают социальные связи. Весы готовы идти на компромисс и сохранять пусть даже "плохой мир" вместо "хорошей войны".

На небосклоне в честь Венеры назвали Утренней Звездой, яркое сияние которой не сравнится ни с одной другой.

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