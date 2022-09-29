Венера в Весах 29 сентября - 23 октября 2022-го: что нас ждет в это время

29 сентября в 10:49 по киевскому времени Венера вошла в Весы и будет перемещаться по этому знаку до 23 октября 10:52.

Благоприятный транзит абсолютно для всех, особенно для оформляющих брак и другие официальные союзы. Венера является управителем Весов, находясь в этом знаке, создает гармоничные потоки энергии. Это время построения и налаживания партнерских взаимоотношений, компромиссов, урегулирования конфликтов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Венера - это третье самое яркое небесное тело на нашем небе (после светил – Солнца и Луны), ее когда-то считали двумя отдельными планетами, т.к. Венера видна как на закате, так и на восходе Солнца. Древние называли утреннюю Венеру звездой Эосфор, вечернюю планету - звездой Геспер.

Венера усилит положительные качества знака Весы, поможет людям смелее проявлять себя, т.к. после ингрессии Солнца в этот же знак 23 сентября, где имеет слабый статус – падение, воля действовать и побеждать значительно снизилась. Но сильная Венера поспособствует созданию баланса между внутренним и внешним, что даст многим людям уверенность в себе.

Весы - воздушный знак Зодиака, характеризует сферу взаимоотношений: социальные связи, договорные отношения в бизнесе, любые гармоничные взаимодействия между людьми, а также романтику, любовь, брак. В период транзита Венеры по этому знаку хочется общаться только с приятными людьми, поддерживать контакты ради дальнейшего их развития.

Знак Весы управляет дипломатическими отношениями, судебно-юридической сферой, законом и порядком. Один из самых гармоничных и сбалансированных знаков Зодиака, готовый отстаивать правду и справедливость. Эмоций немного в энергетике этого знака, здесь больше проявлена ментальная природа на всех уровнях.

Весы – древний символ меры и справедливости. Фемида – божество из поколения титанов, дочь бога неба Урана и богини земли Геи. Вторая жена громовержца Зевса сошлась с ним после того, как он проглотил свою первую супругу. В Древнем Риме богиня правосудия – Юстиция. Фемиду изображают с повязкой на глазах, что символизирует беспристрастие, с весами в одной руке и мечом – в другой. На весах правосудия взвешиваются добро и зло, поступки, совершенные смертными при жизни. Посмертная судьба людей зависела от того, какая чаша перевесит. Дети Фемиды от Зевса – богини времен года – Оры, которые отвечают за порядок в природе. Греки первоначально изображали Фемиду с рогом изобилия в одной руке и весами в другой, а глаза Фемиды не были покрыты повязкой. Рог изобилия в этом случае символизирует награду, которое человек получит или не получит после того, как его поступки будут взвешены и оценены.

Если вам дорог человек, но отношения разладились, используйте транзит Венеры по Весам для оздоровления семейных или романтических связей и нормализации контактов с деловыми партнерами, коллегами. Этому поможет гармоничный аспект Венеры с Марсом в Близнецах, что проявится как соответствие желаний и действий.

С 30 октября Марс перейдет в фазу ретроградного движения на два месяца. Мужчин потянет домой, к женам, к давним подругам, и женщины будут принимать знаки внимания от своих бывших. Венера выйдет из Весов 23 октября, поэтому представителям сильного пола лучше проявить инициативу до этого дня, чтобы не пропустить гармоничные планетарные влияния гендерных планет.

Венера в Весах создает особые настроения, когда даже в самых сложных ситуациях и опасных обстоятельствах хочется красоты в окружающем пространстве. Период благоприятен для предпринимательства и бизнеса, связанного с бьюти-товарами и услугами, а также с творческой сферой деятельности, украшениями, красивой одеждой и бельем. Люди хотят встречаться, ходить в театры, посещать косметологов и парикмахеров, заниматься тем, что действительно нравится. В связи с этим, если человек уже давно недоволен коллективом или условиями работы, он может резко уволиться и посвятить себя своему хобби, романтике, творчеству. Весы – кардинальный знак Зодиака, поэтому решения могут быть неожиданными.

До 3 октября Меркурий в фазе ретроградности, что является благоприятным показателем для возобновления социальных связей, контактов со старыми коллегами или работодателями. С 29 сентября по 2 октября - отличное время для того, чтобы напомнить о себе, пообщаться с людьми, с которыми вас связывают давние счастливые события или опыт успешного делового сотрудничества.

При транзите Венеры по Весам большое значение имеет интеллектуальное общение, разговоры о мире, добре и справедливости. Это период творческого роста, пробуждения высоких чувств, приведения в гармонию внутреннего мира. Стремление к красоте объединяет людей, психологический климат улучшается, и продуктивность работы возрастает. Даже злые враги могут найти общие точки соприкосновения, ну или как минимум, становятся безразличны друг к другу.

Венера в Весах усиливает двойственность человеческой натуры, что часто является причиной проблем. Это, пожалуй, основной негативный аспект транзита планеты с 29 сентября по 23 октября 2022. Не все знаки Зодиака могут иметь Венеру в Весах, т.к. планета не отходит от Солнца дальше, чем на 48 градусов.

Люди с Венерой в Весах – эстеты и успешные работники индустрии красоты, прирожденные дипломаты, прекрасно разбираются в искусстве и в тонкостях человеческих взаимоотношений. Однако им трудно сделать выбор даже в самых простых и бытовых ситуациях. Консультация астролога поможет узнать о положениях планет в личном гороскопе, а также о способах гармонизации планетарных энергий, проработки гороскопа. Сильная Венера – залог успеха в сфере взаимоотношений.

Львы второй и третьей декады, Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы первой и второй декады могут иметь Венеру в Весах в личном гороскопе, поэтому на представителей этих знаков Зодиака транзит окажет очень сильное влияние, по сравнению с другими знаками. Есть шанс решить большинство проблем в межличностных взаимоотношениях. Привлекательный внешний вид и хорошие манеры обеспечат много возможностей для этого. Выходите в центр, продвигайте свои интересы, озвучивайте свои желания – окружающие люди пойдут вам навстречу, окажут необходимую поддержку.

Водолеи и Близнецы также попадают под благостное влияние Венеры в Весах, т.к. все являются представителями стихии Воздуха. Очень мягкий, гармоничный творческий аспект от Венеры к Солнцу в личном гороскопе поможет убрать препятствия на пути и сгладить острые углы. Это период социального роста, решения проблем в сфере взаимоотношений. Откройте свое сердце миру – вы увидите, как обстоятельства будут складываться для вас наилучшим образом.

Транзит Венеры в Весах благоприятен для зарубежных поездок, эмиграции, поиск защиты в других странах. Международные связи в ближайший месяц станут более определенные, стабильные и предсказуемые. Объединяются и становятся сильнее страны, которые поддерживают принципы миротворческой деятельности, мир и безопасность. В вопросах вооруженных конфликтов это время передышки, уступок, поиска решений для завершения военных действий.

23 октября Венера и Солнце выйдут из Весов и включатся мощные трансформационные энергии Скорпиона, которые абсолютно противоположны влияниям знака Весы.

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