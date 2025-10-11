Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года: что нас ждет в это время

Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года / © Associated Press

Мы становимся более чувствительными к красоте, к нюансам общения, к тому, как звучит слово и как выглядит жест, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Особую силу новый транзит Венеры приобретает благодаря гармоничным аспектам к ретро Плутону и ретро Урану, формирующимся 14 и 15 октября. Эта конфигурация дает возможность глубинной трансформации в отношениях, помогает исцелить старые эмоциональные раны, восстановить доверие, углубить связь.

Воздушный тригон Венера-Уран-Плутон приносит вдохновение, неожиданные приятные повороты, обновление вкусов и форм. Это шанс выйти за рамки привычного, открыть себя новым форматам любви, творчества, взаимодействия.

14 и 15 октября одни из самых благоприятных дней месяца, особенно для переговоров, творческих инициатив, эстетических решений и мягкого сближения. Это день, когда можно почувствовать, как красота становится проводником к внутреннему равновесию.

Венера — римская богиня любви (в греческой — Афродита). Она рождена из морской пены, символизирует чувственное наслаждение, притяжение, искусство и женскую магию. В Весах она становится не просто соблазнительницей, а кураторшей гармонии, стремящейся к балансу между «я» и «ты».

Созвездие Весов — единственное в зодиаке, представляющее не живое существо, а предмет: весы, символ правосудия, равновесия и выбора. В мифах оно связано с Астреей, богиней справедливости, покинувшей землю в эпоху хаоса. Весы — это архетип небесного судьи, ищущего золотую середину между крайностями. Венера в Весах:

Дипломат: умеет сглаживать конфликты, видеть обе стороны, стремиться к компромиссу.

Эстет: чувствует красоту в форме, слове, жесте.

Партнер: ищет равноправные, уважительные отношения.

Медиатор: способен примирить противоположности, создать пространство для диалога.

Творец гармонии: стремится к балансу не только в отношениях, но и в окружении — от интерьера до имиджа.

Транзит Венеры по знаку Весы дает шанс на глубинное исцеление в отношениях, восстановление доверия, трансформацию боли в силу. Это период эмоциональной честности и страстной глубины, а также вдохновения, активной творческой деятельности, обновления вкусов и форм. Это шанс выйти за рамки привычного, открыть себя новым форматам любви, искусства, взаимодействия.

Когда Венера входит в знак Весы, энергия любви, красоты и гармонии становится особенно утонченной, дипломатичной и ориентированной на партнерство. Но воспринимается она по-разному — в зависимости от пола, внутренней структуры личности и уровня осознанности.

Влияние на женщин

Для женщин этот транзит часто ощущается как возвращение к себе — к своей эстетике, чувственности, способности быть в балансе. Женская Венера в Весах пробуждает желание быть красивой не ради внешнего эффекта, а ради внутреннего равновесия. Это время, когда хочется навести порядок в пространстве, обновить гардероб, сделать что-то приятное для тела и души.

Женщина становится более чувствительной к тону общения, атмосфере, жестам. Ее интуиция в отношениях усиливается, но она может избегать резких разговоров, предпочитая мягкость и намеки. Это период, когда женская энергия стремится к утонченному взаимодействию, к союзу, где есть уважение, эстетика и равноправие.

Если женщина подавляла свою Венерианскую природу, этот транзит может вызвать тоску, неудовлетворенность, желание «вернуть себе себя». А если она в контакте с собой — это время расцвета, вдохновения и легкого притяжения.

Влияние на мужчин

Для мужчин транзит Венеры по Весам может проявиться как повышенная потребность в гармонии и эстетике, даже если она не осознается напрямую. Возрастает желание продлить конфетно-букетный период, напор ослабляется, но усиливается романтический настрой, готовность ждать столько сколько нужно. Мужчина может начать ценить красоту в деталях, стремиться к более мягкому общению, искать партнерство, где есть уважение и баланс.

Это время, когда мужская энергия становится более восприимчивой к женской — особенно к ее утонченным проявлениям. Мужчина может быть очарован элегантностью, дипломатичностью, внутренним светом женщины. Он может стремиться к союзу, где нет борьбы, а есть союз двух равных.

Если мужчина боится показать себя настоящим, может быть даже уязвимым, транзит может вызывать внутреннее напряжение: ведь Весы требуют открытости, честности, способности слышать другого. Но если он готов к диалогу — это время может стать ключевым для построения зрелых, красивых отношений.

В целом, Венера в Весах — это приглашение к искусству быть вместе, не теряя себя. Она учит нас любить красиво, говорить мягко, выбирать с душой. И мужчина, и женщина в этот период могут открыть в себе новые грани, если будут честными, чуткими и эстетичными.

Влияние Венеры в Весах на знаки Зодиака:

Овен – время учиться компромиссам, особенно в отношениях.

Телец — эстетическое вдохновение, желание обновить стиль или пространство.

Близнецы — социальная активность, легкость в общении, новые знакомства.

Рак — гармония в доме, возможность наладить семейные связи.

Лев — время блистать: вас ждут комплименты, признание, романтика.

Дева — тонкая настройка на красоту деталей, желание уюта и порядка.

Весы — ваш звездный час: харизма, притяжение, обновление имиджа.

Скорпион — возможность исцелить старые раны через честный диалог.

Стрелец — легкость в общении, вдохновение для творчества и флирта.

Козерог — время для дипломатии, особенно в профессиональной сфере.

Водолей — неожиданные повороты в отношениях, тяга к свободе и красоте.

Рыбы — эмоциональное вдохновение, желание раствориться в любви и искусстве.

Рекомендации на период Венеры в Весах: