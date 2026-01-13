Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время

Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года / © Associated Press

Реклама

17 января, в 14:44 по киевскому времени, Венера делает шаг в пространство Водолея и оказывается под управлением Урана — планеты внезапных озарений, перемен, освобождения и будущего. После более плотных или эмоционально насыщенных периодов её энергия словно расправляет крылья. Транзит продлится до 10 февраля, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это полностью меняет её привычную природу: вместо мягкой, чувственной, земной энергии она становится электрической, искрящейся, стремящейся к свободе и новизне. Венера в Водолее — это Муза Свободы, вдохновительница будущего, покровительница нестандартных связей и смелых идей. Она приходит не для того, чтобы укреплять старые формы, а чтобы показать, что любовь, творчество, деньги и отношения могут существовать в другом измерении — там, где больше воздуха, равноправия, уважения к индивидуальности и искреннего интереса к тому, что делает каждого из нас уникальным.

До 26 апреля 2026 года Уран перемещается по Тельцу — знаку, которым управляет Венера. Это создаёт редкую и мощную конфигурацию взаимной рецепции. Венера управляет знаком, в котором стоит Уран, а Уран управляет знаком, в котором находится Венера. Такое взаимное «гостеприимство» усиливает обе планеты, делая их влияние более чистым, ярким и выразительным.

Реклама

Взаимная рецепция — это, как если бы две силы обменялись ключами от своих домов. Венера получает доступ к ураническим энергиям напрямую, без искажений, а Уран — к венерианским. В результате любовь, ценности, деньги, творчество и социальные связи проходят через фильтр будущего, свободы, инноваций и пробуждения. А перемены, которые приносит Уран, становятся более мягкими, эстетичными, осмысленными, потому что проходят через призму Венеры.

Уран в Тельце уже несколько лет перестраивает наши представления о стабильности, ресурсах, финансах, материальных ценностях и телесности. Он ломает старые модели, чтобы создать новые — более гибкие, технологичные, экологичные, честные. И когда Венера входит в знак, которым управляет Уран, она словно подхватывает эту волну перемен и переводит её в язык отношений, красоты, денег и личных желаний.

Венера в Водолее под управлением Урана символизирует любовь, которая дышит свободой, ценности, которые обновляются, и связи, которые строятся на равноправии и вдохновении. А Уран в Тельце под управлением Венеры — это перемены, которые становятся освобождением от того, что давно перестало быть живым.

Вместе они создают редкий период, когда можно по‑настоящему пересмотреть свои отношения, желания, финансовые стратегии и способы взаимодействия с миром. Это время, когда привычные схемы перестают работать, а новые — ещё только формируются. Но именно в такой промежуток рождаются самые важные решения, самые честные чувства и самые смелые шаги.

Реклама

Взаимная рецепция Венеры и Урана — это приглашение жить свободнее, любить честнее, выбирать смелее и строить свою реальность не по инерции, а по вдохновению.

В отношениях этот транзит приносит ощущение свежего ветра. Венера в Водолее ценит не столько привычную близость, сколько свободу быть собой рядом с другим человеком. Она открывает пространство для честности, интеллектуального притяжения, неожиданных симпатий и новых форм взаимодействия. Люди тянутся к тем, кто вдохновляет своим мышлением, расширяет горизонты, удивляет внутренней свободой. Привлекательным становится не только внешнее, но и способность смотреть на мир под другим углом.

Водолей — знак будущего, идей и эксперимента, и Венера, попадая в его владения, меняет саму логику притяжения. Чувства становятся менее предсказуемыми, но более искренними; желания — менее традиционными, но более живыми. Это время, когда можно позволить себе выйти за рамки привычных сценариев: попробовать новый формат общения, по‑другому выстроить отношения, дать шанс тем связям, которые раньше казались слишком необычными.

Одновременно с этим меняется и финансовая сфера. Деньги перестают подчиняться логике «стабильность через предсказуемость» и начинают приходить через идеи, связи и нестандартные решения. Венера в Водолее словно подталкивает к тому, чтобы выйти за рамки привычных схем и посмотреть, где ещё можно применить свои знания, таланты или идеи. Финансовые возможности могут возникать неожиданно — через людей, сообщества, коллективные проекты, через то, что раньше казалось слишком смелым или слишком экспериментальным.

Реклама

Это период, когда деньги приходят быстрее, чем обычно, но и уходят так же легко — на вдохновляющие проекты, обучение, технику, обновления, всё то, что связано с будущим. Это не время жёсткого контроля, а время гибкости: чем свободнее мышление, тем больше возможностей открывается. Венера в Водолее усиливает интерес к технологиям, цифровым инструментам, инновационным форматам заработка и коллективным инициативам. Она поддерживает тех, кто готов мыслить иначе и не боится экспериментировать.

Главное влияние этого транзита — ощущение внутренней и финансовой независимости. Возникает желание работать на своих условиях, не зависеть от одного источника дохода, искать новые пути и форматы. Внутренний импульс к свободе становится двигателем роста, а деньги приходят туда, где есть свежие идеи, живой интерес и готовность смотреть вперёд.

Но, пожалуй, самое важное — это то, что Венера в Водолее помогает увидеть, где мы были слишком привязаны, где ограничивали себя, где путали любовь с привычкой или страхом. Она мягко, но настойчиво предлагает освободить пространство для того, что действительно живое, честное, вдохновляющее.

Этот транзит длится недолго, но его влияние может быть ощутимым. Он открывает окно возможностей, в котором можно по‑новому взглянуть на отношения, на деньги, на себя и свои желания. И если прислушаться к этой энергии, становится ясно: свобода — не противоположность любви, а её естественное продолжение.

Реклама

Наиболее яркое и положительное влияние этого транзита получают знаки стихии Воздуха — Близнецы, Весы и Водолеи. Для них энергия Венеры в Водолее раскрывается особенно гармонично: она усиливает их природную лёгкость, интеллектуальность, способность к общению и умение видеть мир шире привычных рамок.

Воздушные знаки чувствуют этот период как вдохновение, как внутренний подъём, как возможность свободно проявлять себя в отношениях, творчестве, социальных связях и финансовых идеях. Для них это время совпадений, лёгких решений, новых знакомств и естественного притяжения к тем людям и проектам, которые резонируют с их собственным движением вперёд.