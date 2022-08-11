Венера во Льве 11 августа - 4 сентября: что нас ждет в это время

11 августа 2022 в 21:30 по киевскому времени Венера входит в знак Льва до 5 сентября 07:05. В этот период люди стремятся облагородить душу и тело через любовь и поклонение красоте. Транзит благоприятствует обретению популярности, усиливает творческий потенциал, помогает привлечь внимание к себе и своим проектам.

Венера - планета Земли и Воздуха, в фиксированном знаке Огня - во Льве - ее влияния помогают продвигать свои идеи, производить желаемое впечатление на других людей, создавать впечатление уверенного в себе и властного человека. Венера характеризует право выбора, способность принимать правильные, взвешенные решения. В период ее транзита по огненному Льву, люди неторопливо и основательно занимаются своими делами, проявление инициативы происходит не сразу, т.к. любой процесс требует прочности и надежности положения, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Солнечная энергия Льва включает сознание, способствует прояснению сложных вопросов в сфере партнерства, в финансовых делах. При этом количество конфликтных ситуаций и спорных вопросов также увеличится, т.к. играть второстепенную роль при данном транзите никто не захочет. Усиливается потребность быть на виду, получать признание и комплименты, чувствовать себя любимым. Во время движения Венеры по Льву люди больше зaняты своими личными проблемaми, чем прямыми обязaнностями, в связи с чем возможны неприятности на работе, конфликты с руководством.

В современном мире высоко ценятся люди, которые могут производить контент, предлагать новые компьютерные, цифровые технологии и сетевые коммуникаций. Ближайший месяц благоприятен для того, чтобы заявить о себе, вызвать общественный интерес к своим высокотехнологичным продуктам, начать применять их на практике и вывести на международный рынок.

Венерой во Льве управляет Солнце, которое до 23 августа в этом же знаке в статусе управления, усиливает энергии планеты взаимоотношений, красоты, любви. Чувства и желания люди проявляют открыто, становятся смелее, стремятся обрести статус, более высокое положение в обществе. В период транзита Венеры по знаку Льва увеличится количество желающих оформить свои взаимоотношения в загсе или познакомить своего избранника (избранницу) со своей семьей.

Всю вторую декаду августа Венера в гармонии с ретро-Юпитером (точный аспект - 18 августа) - очень благоприятный период, используйте это время по максимуму, занимайтесь самыми амбициозными проектами, заявляйте о своих интересах, если давно планировали уехать на ПМЖ в другую страну, в середине августа очень благоприятное время для этого.

Планеты малого (Венера) и большого (Юпитер) счастья отправляют нам спасательные шлюпки во время сильной бури, которую устроила Вселенная в августе 2022-го. Несмотря на внешнее напряжение во всем мире, хочется праздника, общения с людьми, романтики. Давно сформировавшиеся пары смогут освежить свои чувства, добавить в отношения страсти.

Тот, кто упорно работает, последовательно преодолевая свои проблемы, и не стесняется просить помощь извне, консультацию и поддержку от других людей, то в период с 12 по 22 августа сможет добиться своих целей. Легче найти понимание и поддержку, в том числе и финансовую.

Это благоприятное время для того, чтобы реанимировать свой бизнес или открыть новый, запустить рекламу и привлечь новых клиентов. Удается эффективно использовать свое обаяние для обращения к начальству с различными просьбами.

С 12 августа по 4 сентября люди становятся откровеннее, с удовольствием знакомятся. Поэтому те, кто в поиске романтики и любви, в этот период могут встретить партнера для серьезных отношений. Также хорошее время для деловых контактов, дорогих покупок, шоу-бизнеса, публичных выступлений, в том числе онлайн. Если вы занимаете активную социальную позицию, но пока не имеете своего сайта или Ютуб-канала, пришло время получить доступ к дополнительным ресурсам и расширить свою деятельность. Вообще, период Венеры во Льве благоприятен для того, чтобы сделать первое или пробное выступление на сцене, на новом поприще. Хорошее время для того, чтобы расширить целевую аудиторию в социальных сетях, применяя различные методы.

Освещенная Солнцем Венера во Льве делает людей эгоистичнее, увеличивая потребность привлекать внимание, быть в центре, нравиться, у многих появляется жажда любви и поклонения. В период этого транзита возрастает потребность в эмоциональном самоутверждении, в получении доказательств своей исключительности. Люди осознанные, стремящиеся духовно и творчески расти, смогут правильно воспользоваться благоприятным потенциалом этого периода. А те, кто обычно предпочитает использовать других в своих интересах и заботиться о собственной пользе, выгоде, ставящий свои интересы выше интересов окружающих, во время перемещения Венеры по Льву будут делать это еще упорнее. Но наверняка появится достойный человек, который поставит его на место.

Венера во Льве поможет полюбить себя и поднять собственную самооценку, вернуть радость к жизни и убрать негатив вокруг, избавиться от токсичных людей. Расходы в это время увеличиваются, так как появляется потребность побаловать себя, улучшить свой внешний вид, поработать над своим имиджем.

Представители знаков стихии Огня - Овны, Львы, Стрельцы - попадут в поток везения, получат максимум благ, особенно во второй декаде августа. Благоприятны дела с зарубежными партнерами, дальние путешествия, поиск работы и начало трудовой деятельности на новом месте. Это время творческих достижений, романтики и любви, гармонии в семейных отношениях. Усиливается азарт, повышается ваша конкурентоспособность. В различных соревнованиях и конкурсах, с большей долей вероятности, вы одержите победу. Неприятности обходят вас стороной, но не стоит игнорировать меры безопасности.

Близнецы и Весы активны и динамичны, коммуникабельны, легко устанавливают полезные связи, контакты, но длиться они могут недолго. В вопросах партнерства, брака, общения стоит проявить инициативу - это поможет обернуть любую ситуацию, в выгодную для себя сторону. Вы сможете привлечь внимание окружающих к своим идеям, при необходимости заручиться их поддержкой.

Водолеям очень непросто в период Венеры во Льве. В большей степени это обусловлено их эмоциональным состоянием (полнолуние в Водолее 12 августа задаст тон). Неудовлетворенность отношениями будет провоцировать конфликты, непонимание, что может привести к разрыву. Новые знакомства в это время могут привести к проблемам и не дать ничего кроме опыта, что с философской точки зрения является полезным и в будущем позволит избежать подобных ситуаций.

Тельцы и Скорпионы хотят поступать по-своему, поэтому изначально перспективное сотрудничество, партнерские взаимоотношения, могут быстро закончиться, так и не начавшись. Интересы и потребности быстро меняются, поэтому трудно достичь хоть какой-то стабильности в делах. Но это благоприятное время для отдыха, любовных отношений, индивидуальной деятельности.

Раки, Девы, Тельцы, Рыбы, будьте внимательны с деньгами, не совершайте импульсивных покупок. Возможны недочеты или другие проблемы из-зa импульсивности и поспешности, расходов на развлечения. Время благоприятно для творческой деятельности, дальних поездок, переоценки существующих взаимоотношений и определения своей роли в них. Если вы правильно поймете планетарные влияния Венеры во Льве и воспользуетесь возможностями этого периода, то этот период запомнится надолго приятными моментами, счастливыми шансами и приятными встречами.

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