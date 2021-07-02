Венера во Льве: готовьте красную помаду

27 июня транзитная Луна вошла в знак Льва, в котором будет "гостить" вплоть до 21 июля.

За это время она успеет соединиться с находящимся там Марсом, "поругается" с Сатурном и даже два раза войдет в конфликт с Луной. О том, что нам несет пребывание Венеры во Льве, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Эмоциональное самоутверждение

В эмоциональном плане прохождение Венеры по знаку Льва прежде всего свидетельствует о самоутверждении – разумеется, это особенно коснется тех, кто по какой-то причине не уверен в себе и своих силах. Чего-чего, а самоуверенности вплоть до самовлюбленности у Львов – с лихвой, так что они вполне могут этими качествами поделиться. В случае, когда в этом знаке находится Венера, речь пойдет в основном об уверенности в плане своих женских качеств – как самих по себе, так и в отношении с представителями противоположного пола.

Обратной стороной такого эмоционального состояния может стать опрометчивость в поведении: о многом из сказанного и сделанного в этот период впоследствии придется пожалеть. Поэтому перед тем как что-то сказать и уж тем более сделать, неплохо было бы несколько раз подумать, но вряд ли Венера во Льве даст такую возможность: она резка на действия и, увы, крепка задним умом.

Время курортных романов

Венера во Льве обещает проявления чувств, полных огня и страсти. Поскольку на этот раз их "гостевые отношения" состоятся летом, станет понятно, что речь идет прежде всего о ярких флиртах и скоропалительных курортных романах. Скорее всего, большинство из них не продлятся долго, но Венере во Льве этого и не нужно – ей вполне достаточно, чтобы, как говорила героиня культового фильма, "горело синим пламенем", а продолжительность чувственного "пожара" особенного значения иметь для нее не будет.

К тому же, пребывая в этом знаке планета любви и красоты, особенно если рядом – как в данном случае – находится еще и Марс, как правило, делает женщину самодостаточной и независимой. Так, если по какой-то причине мужчина не хочет обращать на нее внимания, она, вместо того чтобы страдать, думает: "Не очень-то и хотелось!" – и отправляется в поисках приключений дальше.

Губная помада? Только красная

Влияние Венеры во Льве на представительниц прекрасно пола не останется незамеченной: плечи у них, независимо от возраста, расправятся, походка станет более уверенной, каблуки вырастут на несколько сантиметров. Платья в это время дамы будут выбирать исключительно со стразами, красная помада и такой же лак для ногтей станут безусловным трендом, духи предпочтительны только шипровой, бьющей в нос, группы. Не стоит удивляться, если вдруг захочется "надеть все лучшее сразу". В общем, употребляя все вышесказанное вместе или по отдельности, даже серая мышка в это время почувствует себя королевой, а им, как известно, многое позволено.

"Хлеба и зрелищ!"

Венера в знаке Льва также располагает к серьезным тратам, причем скупать захочется исключительно предметы роскоши, которые могут очень быстро обнулить все банковские счета и опустошить кошелек. Поэтому, решив приобрести антикварный канделябр, который совершенно не списывается в интерьер квартиры, стоит задуматься: зачем он, собственно, нужен? С разумной осторожностью желательно отнестись и к желанию веселиться и развлекаться: необходимо тратить на вечеринки только свободное время, иначе можно вывести из себя начальство.

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