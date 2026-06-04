Венера во Льве с 13 июня по 9 июля 2026 года: что нас ждет в это время

Венера во Льве с 13 июня по 9 июля 2026 года / © Associated Press

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Если последние недели были связаны с поиском душевной близости, заботы, эмоциональной безопасности и желания чувствовать себя нужным, то теперь начинается совершенно иной период. Венера во Льве не прячет чувства. Она хочет жить ими открыто, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это положение приносит в жизнь больше яркости, творческого вдохновения, романтики, желания нравиться, восхищаться и восхищать. Мир словно становится насыщеннее красками. Люди начинают больше внимания уделять внешности, стилю, творчеству, самовыражению и всему, что помогает показать свою индивидуальность.

В астрологии Венера отвечает за любовь, отношения, деньги, удовольствия, красоту, искусство и способность получать радость от жизни. Лев же находится под управлением Солнца — главного светила нашей системы, символа жизненной силы, творчества, достоинства и самореализации.

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Когда Венера оказывается в знаке Льва, архетип Любовницы соединяется с архетипом Королевы. Это уже не скромная Венера, которая довольствуется малым. Здесь она стремится к полноте чувств, красивым жестам и отношениям, которыми можно гордиться.

В мифологическом смысле Венера во Льве напоминает богиню, входящую в золотой дворец. Она знает себе цену, не сомневается в собственной привлекательности и умеет вдохновлять окружающих одним своим присутствием. Её сила заключается не в борьбе, а в способности пробуждать восхищение и желание следовать за светом.

Поэтому в ближайшие недели многие люди будут значительно острее ощущать потребность в признании. Каждому человеку важно чувствовать, что его любят, ценят и замечают.

Если в отношениях давно не хватало внимания, тепла или искренних проявлений чувств, эта тема может выйти на первый план.

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Венера во Льве напоминает, что любовь не должна существовать только внутри человека. Она хочет быть увиденной. Она хочет звучать словами, проявляться поступками и оставлять след в сердце.

Для многих пар это время романтики, красивых свиданий, совместного отдыха, путешествий и событий, которые помогают снова почувствовать радость общения друг с другом.

Отношения, построенные на взаимном уважении и искреннем интересе, получают дополнительный импульс для развития.

Люди чаще говорят комплименты, делают приятные сюрпризы, дарят подарки и стараются создавать друг другу хорошие впечатления.

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Но Венера во Льве имеет и свою теневую сторону. Лев связан с гордостью и самоуважением. Поэтому в этот период особенно болезненно воспринимаются равнодушие, холодность и отсутствие внимания.

Там, где отношения уже давно держатся только на привычке, могут усиливаться обиды и желание получить эмоциональный отклик любой ценой. Очень интересным становится и финансовый фон.

Лев связан с демонстрацией успеха, престижем, статусом и желанием жить красиво. Поэтому вместе с Венерой во Льве возрастает интерес к дорогим покупкам, украшениям, предметам роскоши, качественному отдыху, красивой одежде и всему, что подчёркивает индивидуальность человека.

С одной стороны, это прекрасный период для творческих проектов, индустрии красоты, рекламы, развлечений, искусства, дизайна, публичной деятельности и личного бренда.

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С другой стороны, появляется соблазн тратить больше, чем необходимо. Поэтому важно различать настоящие инвестиции в себя и желание произвести впечатление на окружающих.

В профессиональной сфере Венера во Льве помогает тем, чья деятельность связана с творчеством, выступлениями, обучением, публичностью, социальными сетями, блогингом, рекламой, шоу-бизнесом, дизайном, фотографией и работой с аудиторией.

Внимание людей становится важным ресурсом. Возрастает значение репутации, личного образа и способности вдохновлять других своими идеями. Многие почувствуют желание заявить о себе более уверенно.

Венера во Льве помогает раскрывать природную харизму и усиливает стремление проявлять свои лучшие качества. Многие почувствуют внутреннюю готовность перестать скрывать свои способности, показать результаты своей работы, расширить круг аудитории или начать заниматься тем, что приносит не только доход, но и удовольствие. Возрастает потребность в признании собственных заслуг и желание занимать достойное место среди людей, разделяющих ваши ценности и интересы.

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На коллективном уровне Венера во Льве усиливает интерес к знаменитостям, культурным событиям, творческим проектам, фестивалям, концертам и всему, что связано с искусством и развлечениями.

Общество становится более восприимчивым к ярким образам, харизматичным лидерам и людям, способным вдохновлять других. Но главный смысл этого транзита гораздо глубже. Лев связан с сердцем. Не только как органом, но и как символом внутреннего центра человека.

Венера во Льве открывает благоприятный период для публичной деятельности, продвижения своих проектов, развития личного бренда и привлечения внимания к собственным талантам. Это время, когда становится важно не только обладать знаниями и опытом, но и уметь показать их окружающим.

Лев связан со сценой, признанием и популярностью, поэтому сейчас гораздо легче привлечь к себе внимание единомышленников, клиентов, подписчиков или людей, способных поддержать ваши идеи. Чем смелее человек демонстрирует свои способности и результаты своего труда, тем больше возможностей открывает этот транзит для роста авторитета, узнаваемости и общественного признания.

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Именно поэтому период Венеры во Льве становится одним из самых красивых и тёплых отрезков лета 2026 года — временем, когда чувства хотят быть увиденными, таланты стремятся раскрыться, а жизнь предлагает каждому немного больше света, любви и радости.

Этот транзит напоминает о том, что любовь начинается не с поиска внимания извне, а с умения самому наполнить свою жизнь светом, творчеством, теплом и искренностью. Когда человек живёт сердцем, Венера во Льве раскрывает свои лучшие качества. Она приносит вдохновение, романтику, уверенность в себе, новые симпатии, творческие успехи, яркие знакомства и события, которые надолго остаются в памяти.

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