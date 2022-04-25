Вероятность взрывов в России: что принесет солнечное затмение 30 апреля

Сейчас внимание астрологов приковано к солнечному затмению 30 апреля, от которого в нашей жизни будет зависеть многое.

О том, что нас ждет в это время – выходе из зоны комфорта, возможных болезнях и взрывах в России – рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Кого коснется солнечное затмение 30 апреля

Как известно, любое затмение несет с собой чрезвычайные ситуации – смерти знаменитых или коронованных особ, активизация вирусов или фатальное стечение обстоятельств. Кто сильнее и болезненнее всего реагирует на затмения? Прежде всего это люди, рожденные в новолуние (об этом может рассказать астролог, составляющий натальную карту человека) или непосредственно во время затмения. Например, папа римский Иоанн Павел II был рожден – и умер – именно в солнечное затмение. Что до нынешнего солнечного затмения, которое произойдет в знаке Тельца, то на него прежде всего отреагируют люди, рожденные под знаком Льва – например, российский генерал Дворников, карьера которого серьезно пострадает вследствие этого астрономического явления.

Коснется затмение и людей, у которых Луна находится в знаке Льва, как у президента Украины Владимира Зеленского – ему надо быть максимально осторожным. Третья категория людей, которые могут остро реагировать на солнечное затмение, – это представители знака, в котором оно произойдет, то есть, Тельцы.

Что принесет нам нынешнее затмение

Впрочем, это не значит, что все остальные нынешнего солнечного затмения не заметят – так или иначе оно отразится на всех. В 2019 года в знак Тельца на семь лет зашел Уран, который не позволяет представителям знака скучать. Поскольку нынешнее солнечное затмение произойдет в соединении с Ураном в Тельце, мир получит какую-то из ряда вон выходящую ситуацию, которыми в последнее время, к сожалению, никого не удивишь. У многих людей может резко измениться система ценностей – она буквально перевернется с ног на голову. Также может появиться философское отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, причем как моральной, так и физической – это прежде всего коснется россиян, которые неожиданно для себя обнаружат, что реальность резко отличатся от картинки, которую им преподносят федеральные каналы.

Затмение также может принести повышенную аварийность и ухудшение здоровья – преимущественно в виде разного рода спазмов, а это значит, что вероятны инсульты, и, поскольку затмение происходит в знаке Тельца, особенно уязвимыми окажется шея, щитовидная железа и зубы – особенно нижняя челюсть.

Чем в это время могут "порадовать" природа и технологии

Уран в природе прежде всего "отвечает" за грозы и ураганы, в обществе – за технологии, оружие нового поколения, геополитические изменения – могут измениться границы государств, эвакуацию вплоть до эмиграции и, что очень важно в наше время, возвращение из нее. Вероятны также проблемы с недвижимостью (ее в это время не рекомендуется покупать), в отношениях велика вероятность ссор и конфликтов – вплоть до разрыва связей, в том числе и дипломатических, которые длились годами, а то и десятками лет. Существует и опасность взрывоопасных ситуаций, которые коснутся не только Украины, но и всего мира, и Россия в этом смысле – не исключение. Наоборот, именно этой стране придется испытать на себе влияние соединение затмения в знаке Тельца с Ураном. Уже сейчас половина России горит по причине природных и техногенных пожаров, а то ли еще будет. Затеянная этой страной война в Украине и провокации, которые она устраивает по всему миру, не могут не иметь последствий в виде бумеранга.

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