Вэрзаре – пирожки с капустой: молдавский рецепт

Вэрзаре – это пирожки с капустой родом из Молдовы.

Если вы, услышав слово "пирожки", сразу представляете много теста, это может быть все что угодно, только не вэрзаре. Здесь все с точностью до наоборот. Это именно тот случай, когда много начинки и мало теста, причем его тончайшие слои после выпекания получаются рассыпчатыми и хрустящими, похожими на слоеное.

Тесто не только вкусное, но и послушное и приятное в работе. Оно очень легко раскатывается до прозрачного состояния, не требуя дополнительного подпыливания рабочей поверхности мукой.

Ингредиенты:

для теста: 3-3,5 стакана муки 1 стакан воды 0,5 стакана растительного масла 0,5 чайной ложки соли

для начинки: 0,5 кг капусты 1 морковь 1 луковица растительное масло черный молотый перец соль

для смазки: 1 желток



Приготовление

Воду комнатной температуры соединить с растительным маслом и солью и перемешать.

Муку просеять в миску, сделать в центре углубление, влить в него воду с маслом, быстро замесить мягкое эластичное тесто, накрыть его салфеткой или завернуть в пищевую пленку и дать отдохнуть 20-25 минут.

Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле с натертой на крупной терке морковью, добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить и жарить до мягкости.

Готовое тесто скатать валиком, разделить на небольшие кусочки, тонко раскатать их в прямоугольные лепешки, выложить на край каждой начинку, подвернуть боковые края, свернуть в рулетики, выложить их на противень и смазать желтком.

Выпекать 20-25 минут при 180°С до образования золотистой румяной корочки.

На заметку

Смазанные яйцом пирожки перед запеканием можно притрусить кунжутом или семенами льна.

Классическая начинка для вэрзаре – это капуста, как свежая, так и квашеная. Однако возможны вариации: мясной фарш, обжаренный с луком и морковью, ливер, отварная курятина с сыром, жареные грибы с яйцом, картофель, творог, яблоки с изюмом и черносливом и т. д.

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