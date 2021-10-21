Вэрзаре – пирожки с капустой: молдавский рецепт

Вэрзаре – это пирожки с капустой родом из Молдовы.
Если вы, услышав слово "пирожки", сразу представляете много теста, это может быть все что угодно, только не вэрзаре. Здесь все с точностью до наоборот. Это именно тот случай, когда много начинки и мало теста, причем его тончайшие слои после выпекания получаются рассыпчатыми и хрустящими, похожими на слоеное.
Тесто не только вкусное, но и послушное и приятное в работе. Оно очень легко раскатывается до прозрачного состояния, не требуя дополнительного подпыливания рабочей поверхности мукой.
Ингредиенты:
- для теста:
- 3-3,5 стакана муки
- 1 стакан воды
- 0,5 стакана растительного масла
- 0,5 чайной ложки соли
- для начинки:
- 0,5 кг капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
- для смазки:
- 1 желток
Приготовление
Воду комнатной температуры соединить с растительным маслом и солью и перемешать.
Муку просеять в миску, сделать в центре углубление, влить в него воду с маслом, быстро замесить мягкое эластичное тесто, накрыть его салфеткой или завернуть в пищевую пленку и дать отдохнуть 20-25 минут.
Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле с натертой на крупной терке морковью, добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить и жарить до мягкости.
Готовое тесто скатать валиком, разделить на небольшие кусочки, тонко раскатать их в прямоугольные лепешки, выложить на край каждой начинку, подвернуть боковые края, свернуть в рулетики, выложить их на противень и смазать желтком.
Выпекать 20-25 минут при 180°С до образования золотистой румяной корочки.
На заметку
Смазанные яйцом пирожки перед запеканием можно притрусить кунжутом или семенами льна.
Классическая начинка для вэрзаре – это капуста, как свежая, так и квашеная. Однако возможны вариации: мясной фарш, обжаренный с луком и морковью, ливер, отварная курятина с сыром, жареные грибы с яйцом, картофель, творог, яблоки с изюмом и черносливом и т. д.
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