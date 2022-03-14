Весеннее равноденствие 20 марта 2022: что нас ждет в это время

20 марта в 17:34 по киевскому времени Солнце входит в знак Овна - начинается новый астрологический год, или весеннее равноденствие. Это 5-й солнечный день и 18-й лунный.

С восходом Солнца 21 марта в 05:59 утра нaчинaeтcя oтcчeт пepвoгo coлнeчнoгo мecяцa, каждый из которых вceгдa paвeн 30 дням. Поскольку в гoду 12 мecяцeв, ocтaвшиecя 5-6 суток (зависит от того, високосный год или нет), перед Весенним Равноденствием нocят нaзвaниe нулeвыx днeй, условно - 13-й coлнeчный мecяц. Это всегда тяжелый период, подавленность или чувство угнетенного состояния может спровоцировать проблемы со здоровьем, сложности во взаимоотношениях, рассказывает Марина Скади (Марина Соколова).

Наша жизнь очень сильно связана с годичным циклом движения Солнца по эклиптике, т.е. по знакам Зодиака (дуги эклиптики, каждая - по 30 градусов). Первый восход после перехода Солнца в знак Овна приносит воодушевление, транзит Солнца по Овну связывают с такими значениями, как бодрость, лидерство, искренность, целеустремленность, самостоятельность, прямолинейность и импульсивность. Овен является знаком мужества, физической силы, энергии борьбы.

Ингрессия Солнца в Овен соответствует началу весны и по аналогии принята в астрологии началом Зодиака - это точка ноль градусов знака Овен, относящийся к стихии Огня. Солнце в Овне имеет статус экзальтации, начинается пробуждение природы от зимнего сна. Увеличивается продолжительность светлого времени суток, повышается температура. Все это наиболее ярко характеризует огненную стихию.

Весеннее равноденствие запускает процессы обновления в природе, является первичным импульсом, который дает вдохновение. Люди становятся активнее, позитивно смотрят на окружающий мир. Овен - первый знак, его еще называют "ребенок Зодиака". В день весеннего равноденствия все живое возрождается вновь, оживает и развивается. Продолжительность дня и ночи - одинаковые, после чего день становится длиннее ночи. Природные ритмы меняются, появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни, впустить в свою жизнь перемены, открыть себя для новой жизни.

Украине весеннее равноденствие 2022 принесет кардинальные изменения, поскольку это событие включает энергии восьмого астрологического дома - трансформация, глубокие преобразования, возрождение в новом качестве. Луна в гороскопе Украины - в Водолее, а транзитная Луна в момент перехода Солнца в Овен, находится в 30-м градусе знака Зодиака - Весы. Символический гармоничный аспект по знакам жизнерадостной воздушной стихии - Водолей и Весы, поможет выйти красиво из самых сложных и неудобных ситуаций. Дипломатия, привлечение союзников, разговоры и взвешенные решения вытесняют воинственность, агрессию, ненависть.

Влияниям ночного светила подвержены абсолютно все люди, т.к. это ближайшее к Земле небесное тело. Положение в последнем градусе указывает на завершение прежде всего социальных конфликтов. Чтобы максимально эффективно воспользоваться благоприятным потенциалом весеннего равноденствия, необходимо мыслить критически, соблюдать дисциплину, учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Луна в Весах помогает найти компромиссное решение, снизить градус напряжения путем мирных переговоров. В третьей декаде марта можно ожидать видимые сдвиги в сторону завершения военного конфликта.

Весеннее Равноденствие 2022 еще больше усилит потребность украинского народа защищать интересы своей нации, обрести свободу и независимость. К середине апреля 2022 года Украина сбросит с себя тяжкое бремя, избавится от наследия прошлого. Произойдут резонансные события, которые определят внешнеполитическое положение Украины. Внимание всего мира будет направлено в сторону Украины, наша страна уже в скором времени займет достойное положение среди других государств.

В третьей декаде марта начнутся глобальные процессы - это период зарождения новых идей социального, экономического и политического развития многих стран. Модель управления, влияния и власти будет кардинально отличаться от того, что было до 24 февраля 2022 года.

Примечательно то, что на момент Весеннего Равноденствия в этом году нет ни одной ретроградной или стационарной планеты. А это значит, что в ближайший астрологический год, исчезнет большинство препятствий и внешних ограничений. Вселенная дает нам возможность преобразить свою жизнь - открываются нужные двери, значительно упрощается процедура пересечения границ с другими государствами. После военной агрессии со стороны России, Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира. Теперь украинцем быть престижно! Уже в скором времени, Украина будет европейской, процветающей и сильной державой!

Очень важно в день Весеннего Равноденствия находиться в добром расположении духа, в хорошем настроении, т.к. даже собственные мысли могут оказать влияние на судьбу. В день Весеннего Равноденствия Меркурий (планета мышления и коммуникаций) в соединении с сильными планетами - Юпитером и Нептуном. Пришло время для познания истины, раскрытия тайн, разоблачения интриг. Категории давно устаревших знаний больше не приносят желаемых результатов.

Весеннее Равноденствие - ритуальный день для многих народов и религий мира, это время равновесия света и тьмы, после чего свет берет верх. Природа пробуждается от зимнего сна, энергии стихий (Огонь, Вода, Воздух, Земля) невероятно сильны вечером 20 марта и утром 21 марта. Эти дни обладают очень мощным энергетическим потенциалом. Постарайтесь встретить рассвет 21 марта, поприветствовать Солнце, написать на листе бумаги свои желания.

Весеннее Равноденствие и солнечно-лунные циклы имеют большое значение в христианстве. Каждую весну христиане ожидают главный церковный праздник, посвященный Воскрешению Христа - Пасху. Для того, чтобы вычислить дату православной Пасхи нужно знать, когда первое Полнолуние после дня Весеннего Равноденствия. Пасха отмечается в первое воскресенье после этого, в 2022 году - 24 апреля. Католики отмечают ее на неделю раньше - 17 апреля.

День Весеннего Равноденствия, а точнее первый рассвет после того как Солнце пересечет нулевой градус Овна, означает возобновление жизни на Земле. Есть много ритуалов и традиций, окружающих приход весны. В языческой культуре встречают весну, торжественно сжигая чучело зимы. Это магическое время, полезно проводить его с родными, близкими людьми, с единомышленниками. Сила позитивной коллективной мысли облегчит процесс движения к победе, поможет в реализации целей.

Вечер 20 марта достаточно напряженный, может проявиться существующий внутриличностный конфликт. Но при этом, он помогает познать самого себя, способствует мобилизации своих ресурсов для преодоления существующих препятствий развития. Возможно возникновение обстоятельств, при которых необходимо будет преодолеть себя, свою инертность - если сделаете, то это первый шаг к успеху.

21 марта энергии двух источников жизни - Солнца и Луны, очень сильны. Кроме того, что Солнце имеет статус экзальтации в Овне, так и Луна в Скорпионе в статусе - падение. Но даже негативный статус ночного светила - это все равно мощная энергия, главное, воспользоваться ею правильно. В этот день возможны трансформации судеб масс людей, но процесс идет через кризисы и потрясения. После того, как Луна выйдет из Скорпиона - с 23 марта, радостных и светлых дней будет все больше и больше.

Весеннее Равноденствие - это время силы, ключевая точка года. День связан с астральным очищением, т.е. с нравственной чисткой Души, совести. Полезно зажечь свечу или лампаду, посидеть у костра или разжечь камин, провести ритуал со стихией Огня, поблагодарить Солнце. Это поможет избавиться от мрачных мыслей, войти в состояние вдохновения, наполнится энергией любви и добра.

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