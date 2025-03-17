Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: что нас ждет в это особое время

Весеннее равноденствие – это удивительный и многогранный момент, который напоминает нам о вечном цикле обновления и гармонии. 20 марта в 11:02 (GMT+2) Солнце входит в знак Овна, знаменуя пробуждение внутреннего огня и жизненной энергии. Этот день олицетворяет баланс, ведь именно в равноденствие свет и тьма, день и ночь находятся в равновесии.

Весеннее равноденствие 2025 года приобретает ещё большее значение благодаря тому, что оно происходит в коридоре затмений с 14 по 29 марта. Это усиливает его значимость, привнося кармический оттенок: прежние вопросы требуют завершения, а новые пути только начинают формироваться, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

День весеннего равноденствия становится своего рода отправной точкой для нового астрологического года, определяя основные тенденции на ближайшие месяцы (до следующей кардинальной точки – летнего солнцестояния).

Кроме того, ретроградные Меркурий и Венера говорят о том, что темы прошлого не завершены и могут снова заявить о себе, требуя внимания и осмысления. Транзиты ретро планет вносят в событие особую глубину, напоминая о важности жизненного опыта, каким бы он не был. Они открывают возможность войти в грядущий этап с новыми силами.

Весеннее равноденствие напоминает, что Природа и Космос всегда стремятся к равновесию. Этот день вдохновляет нас искать внутренний баланс, освобождаться от прошлого и смело встречать будущее. Словно первые солнечные лучи пробиваются сквозь зимнюю стужу, так и мы пробуждаем в себе свет и новые надежды.

В природе ингрессия Солнца в знак Овна символизирует переход от зимнего покоя к возрождению жизни, началу астрономической весны. В астрологии весеннее равноденствие открывает новый астрологический год, задавая тон на последующие 12 месяцев.

Энергия Овна максимально проявлена в день весеннего равноденствия, требуя от нас активных действий, но прежде – анализа и подготовки. Ретроградная Венера возвращает нас к старым ценностям, отношениям, финансовым вопросам. Ретроградный Меркурий подталкивает к переосмыслению идей, договоров, общения.

Солнце в Овне имеет статус экзальтации, не принимает каких-либо ограничений. Важно осознанно пересмотреть свои желания и цели. Отпустить старое, очистить пространство (физическое и ментальное). Зарядиться энергией весны, почувствовать новый импульс к жизни.

В римской традиции март посвящен Марсу, богу войны, и считается месяцем начала активных действий, походов и завоеваний. В астрологии знак Овна – управляемый Марсом – символизирует стремление вперед, напор, движение к цели. Именно с его энергией связано начало нового астрологического года.

Весеннее равноденствие – это не просто смена сезонов, а магический момент обновления и перехода. В мифах оно связано с возрождением, в традициях – с очищением, в астрологии – с началом нового цикла, в этом году особенно значимого из-за затмений и ретроградных планет. Это время принятия прошлого, осознания настоящего и смелого движения в будущее.

Во многих культурах и мифологиях весеннее равноденствие играло важнейшую роль. Это время ассоциировалось с возрождением, началом нового жизненного цикла и победой света над тьмой:

Персефона и Деметра (Древняя Греция)

В древнегреческой мифологии весеннее равноденствие связано с мифом о Персефоне, дочери богини плодородия Деметры, которая возвращается из подземного царства Аида на землю. Ее возвращение означает приход весны, расцвет природы, пробуждение жизни.

Остара (Германо-Скандинавская традиция)

В кельтской традиции праздник Остары (Eostre) был посвящен богине весны и рассвета, имя которой дало название Пасхе (Easter). Остару изображали с зайцами и яйцами – символами плодородия и обновления. В этот день зажигали костры, символизирующие свет солнца, побеждающий зимнюю тьму.

Осирис, Исида и Гор (Древний Египет)

В египетской мифологии равноденствие соотносили с мифом о смерти и воскрешении Осириса. Его убил брат Сет (олицетворение хаоса), но жена Исида собрала его тело, и их сын Гор вступил в борьбу с Сетом за престол. В Древнем Египте весеннее равноденствие связывали с восходом Сириуса и циклическим обновлением Нила, от чего зависела плодородность земель.

Марена, богини зимы и смерти, царица ночи (могучее и грозное божество славян)

У древних славян равноденствие праздновалось как Масленица или Комоедица, когда люди провожали зиму и приветствовали весну. Огонь, солнце и круглый каравай символизировали приход нового плодородного периода.

Равноденствие было и остаётся поводом для праздников, обрядов и ритуалов. Люди разных эпох и культур отмечали этот день следующими традициями:

Навруз (Персия, Средняя Азия) – древний праздник, означающий приход весны. В этот день совершают обряды очищения, украшают дома, накрывают стол с семью священными блюдами.

Костры весны (Скандинавия, Германия, славянские земли) – в ночь равноденствия разводили ритуальные огни, прыгали через костры для очищения, водили хороводы, встречая солнце.

Символы плодородия (Европа) – зайцы, яйца, цветы стали символами равноденствия, предвосхищая будущий праздник Пасхи.

Во многих культурах перед весенним равноденствием проводят уборку, ритуалы омовения, сжигают старые вещи, чтобы избавиться от прошлого и войти в новый цикл с чистыми мыслями. Люди очищали дома и своё пространство, сжигали старые вещи, символизируя прощание с прошлым. Встречали рассвет, наблюдали за восходом Солнца, чувствуя связь с космосом.

В этот период начинались работы на полях, поскольку равноденствие считалось временем, когда земля наиболее готова принять семена. А также проводились обряды на процветание: приготовление обрядовой пищи, такой как крашеные яйца или хлеб, и проведение ритуалов на привлечение изобилия.

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