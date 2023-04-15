Весенний коридор затмений и растущая Луна 20-апреля-5-мая-2023 года: что нас ждет в это время

В этот раз дни растущей Луны попадают в коридор затмений, поэтому принесет тревоги и волнения, будет отличаться от привычного периода, когда присутствует ощущение роста и наполненности. Основной фон на ближайшие две недели создает Солнечное затмение в Овне 20 апреля, которое является началом нового лунного месяца.

Для многих это период обнуления, сброса жизненных программ предыдущих двух лет и обретения новых смыслов. Но это очень непростой период, особенно первые 7 дней (первая четверть Луны) после затмения. Лучше занять выжидательную позицию, наблюдать, анализировать происходящее вокруг, создавая план изменения себя и своей жизни в лучшую сторону, в связи с новыми формирующимися обстоятельствами, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

21 апреля растущая Луна в Тельце

2-й лунный день начинается в 06:20

Важный день для Тельцов, Дев, Козерогов

Идеальный день для проведения ритуалов на очищение, любовь и благополучие. Подходящее время чтобы начать большой познавательный цикл, заняться самоанализом, изучить свой внутренний мир.

Будьте щедры и внимательны к окружающим, обязательно уделите внимание родным и любимым людям.

22 апреля растущая Луна в Тельце до 13:15, после чего переходит в знак Близнецы

3-й лунный день начинается в 06:41

Период Луны без курса с 06:41 до 13:15

Важный день для Тельцов, Дев, Козерогов, а также для Близнецов, Весов и Водолеев

Очень энергичный день, происходит много событий, процессы ускоряются. Пора действовать, пассивность противопоказана. Благоприятное время для больших физических нагрузок, работы над улучшением внешнего вида путем разумных самоограничений. Очень хорошо, если вы составите распорядок дня, правильный режим питания и будете ему следовать.

23 апреля растущая Луна в Близнецах

4-й лунный день начинается в 07:08

Важный день для Близнецов, Весов и Водолеев

Время выбора, поиска ответов на волнующие вопросы, краткосрочного планирования. Лучше провести день в уединении, почитать интересную книгу, посмотреть познавательный фильм. Можно заняться проверкой ранее сделанных расчетов или проектов. День подходит для домашних дел, прогулок на природе, отдыха, общения со старыми знакомыми.

24 апреля растущая Луна в Близнецах до 21:58, после чего переходит в знак Рака

5-й лунный день начинается в 07:44

Период Луны без курса с 15:14 до 21:58

Важный день для Близнецов, Весов и Водолеев

Все удается, если проявить творческий подход к делам и начать предпринимать реальные шаги на пути к достижению целей. Однако, все действия должны быть просчитаны, выверены и обоснованы. Социальные контакты, общение и встречи могут принести свои плоды в виде интересных предложений о сотрудничестве.

25 апреля растущая Луна в Раке

6-й лунный день начинается в 08:31

Важный день для Раков, Скорпионов и Рыб

В этот день хорошо заниматься семейными вопросами, разбираться с родовыми проблемами и ситуациями, которые повторяются из поколение в поколение. В профессиональной сфере много забот и хлопот. Можно увидеть первые результаты проделанной работы. Возникает необходимость поднять старые дела, позвонить бывшим коллегам или партнерам.

26 апреля растущая Луна в Раке

7-й лунный день начинается в 09:30

Важный день для Раков, Скорпионов и Рыб

Слово сегодня имеет особую силу, легко воплощается в реальность. Сила дня наделяет человека большим количеством деятельной энергии и жизненной активности. Хорошее время для возобновления отношений с людьми из прошлого, романтики, примирения с родными и близкими.

27 апреля растущая Луна в Раке до 09:29, после чего переходит в знак Льва

8-й лунный день начинается в 10:36

Период Луны без курса с 02:40 до 09:29

Важный день для Львов, Стрельцов и Овнов

Время очищения и трансформации, выхода из замкнутого круга проблем. Активный день, однако, не стоит переоценивать свои возможности. Эффективна индивидуальная работа, результаты которой можно будет показать руководству и получить за нее приятные бонусы. При этом стоит не забывать, что соперники и конкуренты, а также завистники, только и ждут момента, когда можно будет навредить.

28 апреля растущая Луна во Льве

9-й лунный день начинается в 11:47

Важный день для Львов, Стрельцов и Овнов

Усиливается эго, возникает сильное желание оказаться в центре, "перетянуть одеяло на себя" - все проблемы вытекают из этого. Осознанные люди могут сделать значительный рывок вперед, если найдут креативные подходы в осуществлении старых проектов. Подходящее время для решения мелких финансовых вопросов, недорогих, но необходимых покупок.

29 апреля растущая Луна во Льве до 21:59, после чего переходит в знак Девы

10-й лунный день начинается в 12:58

Период Луны без курса с 13:52 до 21:59

Важный день для Львов, Стрельцов и Овнов

Хороший день для завершения дел, в результате чего повышается вероятность профессионального успеха и карьерного роста. Нужно направлять силы на укрепление отношений в семье, поддерживать семейные традиции и благоустраивать жилище. Путем самоуглубления можно найти в себе скрытые ресурсы.

30 апреля растущая Луна в Деве

11-й лунный день начинается в 14:09

Важный день для Дев, Тельцов и Козерогов

Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Начатое в этот день дело необходимо обязательно довести до конца. Реализуется то, что было начато вначале лунного месяца. Важно помнить, что материальные ценности вторичны. Уделите внимание духовному аспекту, помогите тем, кто нуждается.

1 мая растущая Луна в Деве

12-й лунный день начинается в 15:20

Важный день для Дев, Тельцов и Козерогов

Просыпается деловая и интеллектуальная активность, проявляется практичность, пунктуальность, ответственность, внимательность, рациональность, осторожность. Это лучшее время для выполнения работы требующей большой точности и сосредоточенности. День благоприятен для бухгалтерской деятельности, составления отчетов и любой деятельности, где требуется кропотливая и точная работа.

2 мая растущая Луна в Деве до 09:08, после чего переходит в знак Весы

13-й лунный день начинается в 16:32

Период Луны без курса с 02:52 до 09:08

Важный день для Весов, Водолеев и Близнецов

Можно работать с денежными документами, ценными бумагами, погашать долги, переоформлять банковские счета. Планетарные энергии покровительствует учебе, научной работе, математическим расчетам. Не стоит в это время принимать важные решения и решать глобальные вопросы, для этого может не хватить интуиции, и способности предвидеть все события.

3 мая растущая Луна в знаке Весы

14-й лунный день начинается в 17:45

Важный день для Весов, Водолеев и Близнецов

День связан с использованием источников информации. Удачно удается работа, связанная с использованием интернет-ресурсов, социальных сетей, вычислительной техники. Ответственные работники, а также люди, которые хорошо понимают законы кармы и следуют им, могут получить повышение по службе, прибавку к зарплате, награды и заслуженное признание.

4 мая растущая Луна в знаке Весы до 17:32, после чего переходит в знак Скорпиона

15-й лунный день начинается в 19:02

Период Луны без курса с 12:16 до 17:32

Важный день для Весов, Водолеев и Близнецов

День перед полнолунием, которое является Лунным затмением 5 мая и закрывает коридор весенних затмений 2023. Будьте осмотрительны и тщательно обдумывайте свои шаги. В первой половине дня можно озвучивать свои идеи на публике, привлекать внимание к общим проблемам. Хороший день для укрепления семейных связей и налаживания отношений с близкими, особенно со старшим поколением.

5 мая растущая Луна в Скорпионе

15-й лунный день продолжается с утра

Важный день для Тельцов, Скорпионов, Рыб, Раков, Львов, Водолеев

Напряженный день, количество опасных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает. Необходимо быть предельно осторожными и не игнорировать сигналы тревоги. Обращайте внимание на прогнозы погоды, поскольку возможны серьезные ухудшения погоды и даже стихийные бедствия. В 20:22 Лунное затмение в Скорпионе заканчивает период растущей Луны и весенний сезон затмений.

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