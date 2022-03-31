Весна 2022: рекомендации астролога на 1 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Второй лунный месяц открывается новолунием в 8 часов 26 минут по Гринвичу (10 часов 26 минут по киевскому времени) в двенадцатом градусе Овна. Оно продолжает нести в себе тау-квадрат Венера-Марс-Сатурн из Водолея к лунным узлам, что говорит о сложной – военной – ситуации, валютным и семейным делам, а также вопросам здоровья. Прежде всего это касается фиксированных знаков – Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, но и остальным осторожность не помешает. В плане здоровья плохие аспекты Венеры могут указывать на сбой гормональной системы и гомеостаз, из-за чего в это время нежелательно делать любые хирургические операции, в том числе и связанные с выработкой гормонов и использования яйцеклеток.

Однако есть и хорошие новости: Юпитер в карте новолуния вкупе с Нептуном может говорить о медицинских инновациях и хороших показателях у тех, кто прошел курс лечения от какой-либо болезни.

Альянс Юпитера и Нептуна также может указывать на смену идеологии целых государств, что дает надежду на благоприятные перемены в ходе военных действий. Особым авторитетом станут пользоваться духовные особы – люди будут искать утешения в религии. К указаниям полнолуния необходимо отнестись максимально внимательно, поскольку они, как правило, задают тон всему месяцу. Остается только добавить, что в апреле их будет два – второе произойдет 30 апреля и совпадет с солнечным затмением в знаке Тельца.

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