Весна 2022: рекомендации астролога на 1 мая

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Первый день после новолуния, которое произошло 30 апреля во время частичного солнечного затмения.

Растущая Луна в знаке Тельца и Венера в последних градусах знака Рыб в соединении с Юпитером рекомендует начинать многообещающие дела и бизнес. Правда, с этими вопросами следует поторопиться – уже с 10 мая и аж по 3 июня Меркурий перейдет в ретроградное движение, и на любые – как деловые, так и бизнес-проекты – будет наложено категорическое табу.

День – как, впрочем, и несколько последующих дней – благоприятен для садоводства и любых действий, связанных с землей: можно рыхлить землю, пропалывать грядки, вносить удобрения. Но главное, сажать и пересаживать любые растения: любые семена и саженцы, опущенные в землю в это время, сразу же пойдут в рост и будут демонстрировать завидную силу и выносливость.

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