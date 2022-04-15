Весна 2022: рекомендации астролога на 15 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Марс заходит в знак Рыб, в котором пробудет до 25 мая, что в течение всего этого времени будет способствовать энергетическим приливам и отливам, когда человек то бодр и полон сил, то чувствует себя совершенно ослабевшим, интерес к тайнам, а в плане здоровья – проблемы с кожей и ступнями.

Не менее важное событие этого дня – переход Черной Луны (или Лилит) из знака Близнецов в знак Рака. Она затрагивает глубинные слои человеческой психики, вытаскивая на поверхность наши комплексы, детские травмы и страхи. Лилит в Раке дает возможность осознать свои зависимости, которые мешают стать сильнее и свободнее, и избавиться от них. Во время этого транзита наш внутренний ребенок может быть исцелен, хотя это и не факт – все-таки Лилит, не ангел, а демон. Черная Луна может напомнить о существовании долгов перед родителями, детьми и старшими родственниками, а также создать условия для ликвидации этих задолженностей. Для Раков, которые предыдущие девять лет создавали проблемы другим людям, Черная Луна может создать аналогичные условия и строго взыскать с них за это.

Время пребывания Лилит в каждом знаке – девять месяцев – это цикл беременности, поэтому женщины-Раки в это время вполне могут узнать о том, что скоро станут матерями. Что до мужчин-Раков, то их – с большой долей вероятности – ждет испытание отношениями, которое выдержат не все – вообще, Лилит – это тест на то, насколько чиста у человека душа. Тем, кто ничем ее не замарал, опасаться нечего.

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