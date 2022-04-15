Весна 2022: рекомендации астролога на 16 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 18 часов 56 минут по Гринвичу (в 20 часов 56 минут по киевскому времени) произойдет полнолуние в знаке Весов.

Такое событие, как правило, оказывается критичным в любое другое – более спокойное – время, теперь же, поскольку в это время формируются два напряженных тау-квадрата – Луна-Солнце-Плутон и Лунные узлы к Сатурну в Водолее – речь может идти о каких-то серьезных трансформациях: вопросах жизни и смерти.

Очень важно быть осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и не переходить улицу в неположенном месте, вероятны и проблемы с технологиями. Наиболее подверженными влиянию полнолуния окажутся представители знака Весов, а также фиксированных знаков – Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея.

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