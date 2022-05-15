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Весна 2022: рекомендации астролога на 16 мая

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Весна 2022: рекомендации астролога на 16 мая

Фото: Credits

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в понедельник

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

В 4 часа 13 минут по Гринвичу – в 6 часов 13 минут по киевскому времени – в 26-м градусе Скорпиона произойдет полное лунное затмение, оно чревато тем, что формирует тау-квадрат с Сатурном в Водолее.

Если учесть, что рядом с Солнцем в это время будет находиться Уран, можно говорить о серьезном риске техногенных катастроф, взрывов и – на уровне здоровья – инсультов. Марс в соединении с Нептуном может завести людей в тупиковую ситуацию или сделать их жертвой обмана.

Такое соединение двух планет также может говорить о вероятности алкогольных и фармакологических отравлений, а также применении химического оружия и военных действиях на море. Паниковать по этому поводу не стоит, а вот проявлять бдительность и готовность к любым – неожиданным и нестандартным – ситуациям не только можно, но и нужно. 

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