Весна 2022: рекомендации астролога на 17-19 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье, понедельник, вторник

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона. Энергетический потенциал в это время запредельно высок, но это не значит, что удастся направить его в нужное – мирное – русло: силы, которые не удастся потратить на благое дело, могут обратиться против своего хозяина, испортив настроение и доведя до депрессии.

Впрочем, будучи обращенными против других, они тоже вряд ли окажут благоприятное воздействие, только на этот раз оно коснется окружающих людей – их коснется наша раздражительность вплоть до агрессии. В это время также не рекомендуется делать покупки – причем не только купные, но и мелкие, они – с большой долей вероятности – окажутся неудачными. Зато можно рисковать – разумеется, в разумных пределах, резко менять жизнь и работу – главное, просчитать все последствия "резких движений".

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