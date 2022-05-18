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Весна 2022: рекомендации астролога на 19-20 мая

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Весна 2022: рекомендации астролога на 19-20 мая

Фото: Credits

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в четверг и пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Транзитная Луна будет проходить по знаку Козерога, что скажется на эмоциональном состоянии каждого человека – особенно тех, кто не умеет держать свои чувства под контролем. Нужно быть готовым к тому, что окружающие станут более сдержанными и скупыми на проявление эмоций, а близкие люди, которые еще вчера ежедневно признавались в любви, могут внезапно обдать ледяным холодом.

Люди перестанут совершать безрассудные поступки и станут следовать в соответствии с принципом о том, что, прежде чем "резать", необходимо несколько раз "отмерить". Козерожья Луна охладит многие горячие головы и в политике – жаль только, что продлится ее действие всего два дня, если бы срок был более длительным, в мире поубавилось бы страстности и романтики, зато стало бы гораздо спокойнее. 

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