Весна 2022: рекомендации астролога на 21 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Тельца, а транзитная Луна – в знак Козерога, формируя позитивные аспекты к трем планетам в Тельце. Это время неспешного, рассудительного планирования, когда удастся правильно определиться как с поставленными целями, так и со способами – стратегией и тактикой – их достижения, чем непременно нужно воспользоваться.

Усилится тяга к материальным благам и плотским удовольствиям, которые желательно компенсировать – разумеется, если есть такая возможность – удовольствиями духовными: посещением храма, классической литературой и музыкой. Такие качества знака Тельца, как упорство, упрямство, настойчивость в достижении своих целей, терпение и выносливость становятся – в разной степени – присущими и представителям остальных зодиакальных знаков. Успешными обещают быть любые финансовые операции, можно устраиваться на работу – она окажется перспективной во всех отношениях.

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