Весна 2022: рекомендации астролога на 22 мая

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Близнецов. Несмотря на то, что 24 мая из знака выходит Меркурий – планета коммуникабельности, люди станут более общительными и сообразительными, многократно усиливаются их интеллектуальные способности. Успех ждет представителей меркурианских профессий – писателей, критиков, журналистов.

Можно и нужно учиться, получая среднее, среднее специальное или высшее – а иногда и повторное высшее – образование, а также заниматься самообразованием – знания будут "укладываться" в голове наилучшим образом. Если на это время выпадает экзаменационная сессия, можно не переживать – все удастся сдать на "отлично". Хорошо пойдет и преподавательская деятельность, особенно если у человека есть соответствующий запас знаний – то есть, ему есть чем поделиться с другими. Удачными будут любые поездки – особенно это касается командировок.

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