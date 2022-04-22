Весна 2022: рекомендации астролога на 23-25 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу, воскресенье, понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Луна в Водолее может принести как давно ожидаемые первые грозы, так и моральную подавленность вкупе с ощущением безысходности.

Они будут вызваны присутствием в знаке Водолея планеты-ограничителя, Сатурна, давно формирующего тяжелые аспекты к лунным узлам в Тельце и Скорпионе. Это время как будто бы предназначено для резких перемен в работе и жизни, на которые человек настраивался давно, но по каким-то – объективным или субъективным – причинам никак не мог отважиться – теперь же благоприятный период для этого настал.

На конструктивный лад поможет настроиться уверенность в своих силах, которая появится под влиянием небесной конфигурации. Дни также благоприятны для фантазий, которые – под влиянием космических энергий – вскоре могут воплотиться в жизнь.

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