Весна 2022: рекомендации астролога на 25 мая

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Марс на полтора месяца заходит в знак Овна, где он, подпитываясь соответствующими энергиями, превращается в подобие шахтера-ударника с отбойным молотком – его пробивной силе можно только позавидовать.

Вооружившись высвободившейся энергией можно достичь любых – самых фантастических – целей, но если она не найдет прагматичного и результативного выхода, то вполне может вылиться в выяснения отношений и драки, вплоть до кровопролития. В человеке просыпается инстинкт завоевателя и желание совершать подвиги, даже если в них нет никакого смысла.

Впрочем, на фоне Меркурия, находящегося в ретроградной петле, любая агрессия – вплоть до военных действий – будет кратковременной, и "погаснет" так же быстро, как и "вспыхнет".

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